Spa, Belgium - May 7, 2016: Race start of the 2016 Six Hours of Spa of the FIA World Endurance Championship at the Spa-Francorchamps race track. The Porsche 919 Hybrid race cars are leading the Toyota TS050 and Audi R18 LMP1 cars in fr
Sport

Óriási bejelentés érkezett a Forma-1 legendájáról: immár hivatalos, a Ferrariban folytatja Robert Kubica

Pénzcentrum
2026. január 28. 15:15

Robert Kubica a 2026-os szezonban is az Endurance Világbajnokságon (WEC) folytatja pályafutását az AF Corse Ferrari csapatánál - írja a motorsport.com.

Nemrég érkezett a hivatalos bejelentés, amely szerint a lengyel versenyző, Robert Kubica továbbra is a privát finanszírozású sárga #83-as Ferrari volánja mögött fog ülni. Kubica tavaly történelmet írt, amikor első lengyelként megnyerte a legendás Le Mans-i 24 órás versenyt.

Az olasz istálló megerősítette azt is, hogy Phil Hanson, aki időközben Ferrari gyári pilótává lépett elő, szintén marad a csapatnál. Ezzel együtt marad a 2025-ös Le Mans-győztes felállás.

A Giallo Modena Ferrari tehát 2026-ban is a Robert Kubica - Phil Hanson - Yifei Ye trióval vág neki mind a WEC-sorozatnak, mind a Le Mans-i 24 órás versenynek.
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 16:03
Karnyújtásnyira van a magyaroktól az olcsó albérletpiaci álom: idők kérdése, hogy lecsapjanak rá?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 14:42
Teljesen új világ jöhet a patikákban 2026-ban: ennek rengeteg beteg fog örülni
Agrárszektor  |  2026. január 28. 15:28
Pénzt kap, aki kivágja az ültetvényét: óriási területet számolhatnak fel