Óriási bejelentés érkezett a Forma-1 legendájáról: immár hivatalos, a Ferrariban folytatja Robert Kubica

Robert Kubica a 2026-os szezonban is az Endurance Világbajnokságon (WEC) folytatja pályafutását az AF Corse Ferrari csapatánál - írja a motorsport.com.

Nemrég érkezett a hivatalos bejelentés, amely szerint a lengyel versenyző, Robert Kubica továbbra is a privát finanszírozású sárga #83-as Ferrari volánja mögött fog ülni. Kubica tavaly történelmet írt, amikor első lengyelként megnyerte a legendás Le Mans-i 24 órás versenyt.

Az olasz istálló megerősítette azt is, hogy Phil Hanson, aki időközben Ferrari gyári pilótává lépett elő, szintén marad a csapatnál. Ezzel együtt marad a 2025-ös Le Mans-győztes felállás.

A Giallo Modena Ferrari tehát 2026-ban is a Robert Kubica - Phil Hanson - Yifei Ye trióval vág neki mind a WEC-sorozatnak, mind a Le Mans-i 24 órás versenynek.