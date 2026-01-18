Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek

Az ájulás határán volt a labdaszedő, a török teniszező pedig megállítva a labdamenetet azonnal odasietett hozzá, hogy segítsen - számolt be a BBC.

A török Zeynep Sonmez az Australian Open első fordulójában azonnal a segítségére sietett egy rosszul lett labdaszedő lánynak, akit a pályáról kísért le orvosi ellátásra. Az eset a második szett végén történt, amikor Sonmez ellenfele, Jekatyerina Alekszandrova a játszmáért adogatott. A bírói szék mellett álló fiatal labdaszedő váratlanul hanyatt esett, majd gyorsan felpattant, ekkor rohant oda hozzá Sonmez, és a pálya szélére kísérte, ahol orvosi ellátást kapott.

Sonmez a BBC Sportnak így idézte fel a történteket: "Látszott rajta, hogy nagyon küszködik. Azt mondta, hogy jól van, de teljesen egyértelmű volt, hogy nincs jól. Odamentem hozzá, és azt mondtam neki, hogy üljön le, és igyon valamit. Miközben sétáltunk, elájult, szerencsére el tudtam kapni. Nagyon remegett." Az esetről itt egy videó:

A játék mintegy hatperces szünet után folytatódott, a Tennis Australia pedig megerősítette, hogy a lány a helyszíni ellátás után hazamehetett. Melbourne-ben vasárnap 28 Celsius-fokot mértek, a hétvégére pedig akár 35 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.

Sonmez szerint a sportnál is fontosabb az emberség: "Mindig azt mondom, hogy fontosabb jó embernek lenni, mint jó teniszezőnek. Ösztönösen segítettem neki, szerintem mindenki így tett volna." Ellenfele, az orosz Alekszandrova megnyerte a második szettet, de a selejtezőből feljutó Sonmez 0:3-as hátrányból fordítva, a negyedik meccslabdáját értékesítve 7:5, 4:6, 6:4-re győzött.

A nap másik meglepetését a 20. kiemelt ukrán Marta Kosztyuk búcsúja jelentette: a francia Elsa Jacquemot 6:7, 7:6, 7:6-ra győzte le az Open-korszak első, Melbourne-ben játszott tripla rövidítéses mérkőzésén. A három és fél órás csata mindössze két perccel maradt el a 2025-ös szezon eddigi leghosszabb meccsétől.