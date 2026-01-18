Folytatódik a hideg, télies idő a jövő héten is. A hét elején napos és tartósan borult, ködös tájak is előfordulhatnak. A hét második felében viszont...
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
Az ájulás határán volt a labdaszedő, a török teniszező pedig megállítva a labdamenetet azonnal odasietett hozzá, hogy segítsen - számolt be a BBC.
A török Zeynep Sonmez az Australian Open első fordulójában azonnal a segítségére sietett egy rosszul lett labdaszedő lánynak, akit a pályáról kísért le orvosi ellátásra. Az eset a második szett végén történt, amikor Sonmez ellenfele, Jekatyerina Alekszandrova a játszmáért adogatott. A bírói szék mellett álló fiatal labdaszedő váratlanul hanyatt esett, majd gyorsan felpattant, ekkor rohant oda hozzá Sonmez, és a pálya szélére kísérte, ahol orvosi ellátást kapott.
Sonmez a BBC Sportnak így idézte fel a történteket: "Látszott rajta, hogy nagyon küszködik. Azt mondta, hogy jól van, de teljesen egyértelmű volt, hogy nincs jól. Odamentem hozzá, és azt mondtam neki, hogy üljön le, és igyon valamit. Miközben sétáltunk, elájult, szerencsére el tudtam kapni. Nagyon remegett." Az esetről itt egy videó:
A játék mintegy hatperces szünet után folytatódott, a Tennis Australia pedig megerősítette, hogy a lány a helyszíni ellátás után hazamehetett. Melbourne-ben vasárnap 28 Celsius-fokot mértek, a hétvégére pedig akár 35 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
Sonmez szerint a sportnál is fontosabb az emberség: "Mindig azt mondom, hogy fontosabb jó embernek lenni, mint jó teniszezőnek. Ösztönösen segítettem neki, szerintem mindenki így tett volna." Ellenfele, az orosz Alekszandrova megnyerte a második szettet, de a selejtezőből feljutó Sonmez 0:3-as hátrányból fordítva, a negyedik meccslabdáját értékesítve 7:5, 4:6, 6:4-re győzött.
A nap másik meglepetését a 20. kiemelt ukrán Marta Kosztyuk búcsúja jelentette: a francia Elsa Jacquemot 6:7, 7:6, 7:6-ra győzte le az Open-korszak első, Melbourne-ben játszott tripla rövidítéses mérkőzésén. A három és fél órás csata mindössze két perccel maradt el a 2025-ös szezon eddigi leghosszabb meccsétől.
Xabi Alonso távozása a Real Madrid kispadjáról új helyzetet teremtett Vinícius Júnior szerződéshosszabbításának ügyében.
Már az első napon több mint 1,5 millióan regisztráltak a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok jegysorsolására.
Cristiano Ronaldo harmadik egymást követő évben vezeti a világ legjobban kereső sportolóinak listáját: tavaly a becslések szerint 260 millió dollárt keresett.
Mikel Arteta vezetőedző szerint az Arsenal joggal bízik abban, hogy az idény mind a négy sorozatában esélyes a végső sikerre.
A Fiorentina bejelentése szerint 76 éves korában elhunyt a klub tulajdonosa, Rocco Commisso.
Minden korábbi rekordot megdöntenek a január 19-i egyetemi amerikaifutball-bajnoki döntő jegyárai: a Miami–Indiana mérkőzésre 3 és 16 ezer dollár között mozognak a belépők árai.
Fél év kihagyás után visszatérhet a Bayern München keretébe Jamal Musiala, aki nyáron lábtörést és bokaficamot szenvedett a klubvilágbajnokságon.
A Budapest Honvéd szurkolói dönthetnek a klub névváltásáról: jövő héten online voksolás indul
Hatalmas bejelentés a Tour de France-on: újra kiviszik az indulást az országból, ezúttal innen tekernek
Nagy-Britannia ad otthont mind a férfi, mind a női verseny rajtjának, ami Franciaországon kívül még soha nem fordult elő.
Győzelemmel kezdte a középdöntőt a magyar válogatott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokságon.
Csoboth Kevin egyoldalúan felbontja kölcsönszerződését a török élvonalbeli Genclerbirligivel, és a fizetési elmaradások miatt feljelenti a klubot a FIFA-nál.
A magyar csapatok közül a Ferencváros érte el a legjobb pozíciót a listán, a zöld-fehérek a 39. helyen vannak.
Székesfehérvár önkormányzata pénteken eredménytelennek nyilvánította a Fehérvár FC Kft. értékesítésére kiírt pályázatot, ám nem az érdeklődés hiánya miatt.
Odaszúrt a sztárocskáknak és a kluboknak a volt angol kapitány: szerinte hatalmas a baj, változtatni kell
A modern futballklubok struktúrája egyre inkább csökkenti az edzők hatáskörét, miközben a munkájukkal járó nyomás továbbra is jelentős - állítja Sir Gareth Southgate.
Thomas Tuchel, az angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a világbajnoki keretbe kerüléshez nem elég a tehetség.
Alcaraz nem csak a történelmi mérföldkőért hajt az év első Grand Slamjén, de bizonyítani is akar.
A Red Bull Detroitban mutatta be 2026-os Forma–1-es autójának új festését, egy tőlük megszokott látványos dobással.
A szezon közepére már elegendő statisztikai adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy reális képet kapjunk a csapatok valós teljesítményéről és a várható folytatásról.