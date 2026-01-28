Kimaxolja a nyaralást dögös barátnőjével az NFL új fenegyereke: nézd meg a képeket!

Cam Skattebo, a New York Giants futójátékosa a szezon fáradalmai után Mexikóban pihen barátnőjével, Chloe Rodriguezzel - a közösségi médiában megosztott fotók szerint alaposan kiélvezik a szabadságot.

Az NFL-ben szereplő Cam Skattebo és párja a tengerparton tölti a szabadságát, Rodriguez pedig Instagram-történetében egy közös, csókolózós fotót is megosztott. A képen a lány piros bikiniben látható, Skattebo pedig félmeztelenül, terepszínű snapback sapkát visel.

Skattebo és Rodriguez a California State University campusán ismerkedett meg. A futó az egyetem amerikaifutball-csapatában játszott, míg Rodriguez szurkolólányként vett részt a mérkőzéseken. Kapcsolatuk azóta is tart, a lány pedig végig támogatta párját az NFL felé vezető úton.

A New York Giants a 2025 áprilisi drafton választotta ki Skattebót. Rodriguez aznap egy közös fotót posztolt egy csókjelenettel, és azt írta hozzá: "Imádlak támogatni téged, csak így tovább. Ideje visszatérni a keleti partra."

Rodriguez azóta rendszeresen feltűnik a Giants mérkőzésein, és a lelátóról szurkol a futónak. Skattebo első NFL-idénye azonban balszerencsésen zárult: a 8. fordulóban, a Philadelphia Eagles ellen bokasérülést szenvedett, ami miatt idő előtt be kellett fejeznie a szezont. Az orvosok ugyanakkor teljes felépülést várnak, így a futó a tervek szerint a következő idényre már újra bevethető lesz.

Csapata, a Giants közben edzőt is váltott, épp nemrégiben írtunk róla mi is, hogy a new york-iak évente csaknem húszmillió dolláros fizetéssel igazolták le a Baltimore Ravens-t 19 éven át vezető John Harbaught.