Őrült zárás a BL-ben: kiesett a Napoli, plusz kör jön a Realnak, PSG-nek

A Bajnokok Ligája csoportkörének szerdai zárófordulója a végletekig kiélezett küzdelmet hozott: a továbbjutás több pályán is az utolsó percekben dőlt el.

Harry Kane a 62. percben állt be csereként a Bayern München PSV Eindhoven elleni idegenbeli mérkőzésén, és a 84. percben megszerezte a győztes gólt. A csatár Luis Díaz beadását értékesítette, ezzel már a 35. találatát jegyezte ebben a szezonban. A bajorok hét győzelemmel, 21 ponttal a második helyen zártak; egyetlen vereségüket novemberben az Arsenal ellen szenvedték el (1–3).

A hazaiaknál Jamal Musiala az 58. percben nyitotta meg a gólok sorát, ami különösen emlékezetes volt, hiszen júliusban a klub-világbajnokságon lábtörést szenvedett. A PSV az egyenlítésért küzdött, legalább egy pontra szüksége volt a továbbjutáshoz. Ismael Saibari a 78. percben egy bombagóllal egalizált, ám Kane gyorsan véget vetett a holland reményeknek. A PSV végül a 28. helyen zárt és kiesett, noha ősszel hat gólt rúgott a Napolinak, novemberben pedig 4–1-re győzött a Liverpool otthonában.

A Real összeomlott Lisszabonban

A Real Madrid a Benfica elleni 4–2-es vereséggel elszalasztotta a közvetlen továbbjutás lehetőségét. Kylian Mbappé góljával még úgy tűnt, meglesz a szükséges győzelem, de José Mourinho csapata fordítani tudott. A portugálok 3–2-es vezetésüknél még kiesőhelyen álltak, ám a 98. percben Anatolij Trubin kapus fejelt gólt, amellyel csapata gólkülönbségének köszönhetően feljött a 24. helyre. A Real a harmadik helyről csúszott vissza a kilencedikre, ráadásul a ráadásban Raúl Asenciót és Rodrygót is kiállították.

A portugálok edzője, a korábban a Real Madridnál is dolgozó José Mourinho a mérkőzés után láthatóan meghatódott.

A Benfica számára hihetetlen presztízs a Real Madrid legyőzése. A két klub legutóbb 1965-ben találkozott egymással

– mondta a portugál edző.

Az angol klubok parádéztak

A Liverpool 6–0-ra kiütötte a Qarabag együttesét: Alexis Mac Allister kétszer talált be, és Mohamed Szalah is eredményes volt, Szoboszlai Dominik gólpasszt adott. A vörösök a harmadik helyen zárták az alapszakaszt. A Barcelona hátrányból fordítva 4–1-re győzte le a Köbenhavn-t Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha és Marcus Rashford góljaival, így az ötödik helyen végzett.

A Tottenham Thomas Frank irányításával 2–0-ra nyert az Eintracht Frankfurt otthonában. Randal Kolo Muani és Dominic Solanke góljával a londoni csapat 17 ponttal a negyedik helyen zárt.

Hat kapott gól nélküli mérkőzés, negyedik hely a csoportkörben – szerintem ez nagyon impozáns teljesítmény

– értékelt Frank, akinek csapata a bajnokságban csak a 14. helyen áll - ezzel az eredménnyel azonban talán kicsit elodázta saját kirúgását.

A Chelsea Nápolyban 2–1-es hátrányból fordított: João Pedro duplájával 3–2-re nyert, és a hatodik helyen végzett. A Napoli a vereséggel a 30. helyre csúszott vissza, és kiesett. A Manchester City 2–0-ra múlta felül a Galatasarayt: Erling Haaland rúgta az első gólt, majd Rayan Cherki is betalált. Haaland ezzel az 56. BL-gólját szerezte 56 mérkőzésen, és utolérte Ruud van Nistelrooyt az örökranglistán. A City a nyolcadik helyen zárt, elkerülve a rájátszást, ami zsúfolt programja miatt különösen fontos a csapat számára.

Dráma Madridban

A norvég Bodö/Glimt újabb meglepetést okozott: az Atlético Madrid otthonában fordított, és 2–1-re nyert. Alexander Sørloth vezető gólja után Fredrik Sjövold egyenlített, majd Kasper Högh az 59. percben megszerezte a győztes találatot. A sarkköri klub ezzel bebiztosította helyét a rájátszásban, ahol a Real Madrid vagy az Internazionale lehet az ellenfele. Az Atlético a 14. helyen zárt.

Az Inter 2–0-ra győzött a Borussia Dortmund otthonában Federico Dimarco gyönyörű szabadrúgásgóljával és Andy Diouf találatával, de ez csak a tizedik helyhez volt elegendő. Mindkét csapat a rájátszásban folytatja.

A csoportkör utolsó fordulója előtt mindössze négy csapat esett ki biztosan, és csak az Arsenal, valamint a Bayern biztosította be előre a helyét a legjobb 16 között. A záróforduló izgalmai az utolsó másodpercekig tartottak, ezzel is igazolva az új lebonyolítási rendszer sikerét.