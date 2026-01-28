2026. január 28. szerda Károly, Karola
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Több képből álló HDR panoráma az Anfield Stadionról, amely a híres Shankly kapu fölé magasodik Liverpoolban, az Egyesült Királyságban 2024. október 27-én.
Sport

Kirúgás szélén a Liverpool vezetőedzője? Így látja Arne Slot saját helyzetét, üzent a kritikusoknak

Pénzcentrum
2026. január 28. 11:22

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Qarabag elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt beszélt a sajtónak, és részletesen ismertette csapata sérülthelyzetét, valamint reagált a klubot érő kritikákra - írta meg a BBC Sport.

A német szakember megerősítette, hogy Joe Gomez sérülés miatt kihagyja az összecsapást, ugyanakkor úgy látja, viszonylag hamar visszatérhet. Ibrahima Konate szintén hiányozni fog, mivel édesapja elvesztését gyászolja. Slot elmondta, beszélt a francia védővel, és bízik benne, hogy hamarosan ismét a csapattal lehet, de a szerdai találkozón még biztosan nem számíthat rá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Andy Robertson esetleges távozásáról is megjelentek pletykák, ám Slot egyértelművé tette: a skót hátvéd marad a keret tagja, és a holnapi mérkőzésen is szerepet szán neki. A szombati vereséget követő kritikákra reagálva a tréner elismerte, hogy a jelenlegi helyzetben lehetetlen teljesen elhallgattatni a külső zajt.

Egy ilyen klubnál elképzelhetetlen, hogy nem harcol az ember a bajnoki címért

– fogalmazott.

Anglia
Liverpool
Piaci érték: 1 040M €
Edző: Arne Slot
Jelenlegi helyezés: #4
UEFA Champions League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
3.
Real Madrid
7
5
0
2
19
8
11
15
4.
Liverpool
7
5
0
2
14
8
6
15
5.
Tottenham Hotspur
7
4
2
1
15
7
8
14
Adatlap létrehozva: 2026.01.28.

Ha mindkét területen javulunk, különleges dolgokra lehetünk képesek idén, és trófeát nyerhetünk

– tette hozzá Slot, aki szerint a hatékonyság és a védekezés stabilitása döntő lehet a szezon további részében.

A védelem kapcsán a vezetőedző elárulta, hogy Virgil van Dijk mellé kénytelen lesz rögtönözni a középhátvéd poszton, mert nincs más bevethető belső védője. Felmerült az is, hogy Szoboszlai Dominikot szükség esetén jobbhátvédként vesse be. Szoboszlai szerződése kapcsán továbbra is nagy a csend a klubnál, az előzményekről itt írtunk korábban:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
EZ IS ÉRDEKELHET
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
Egyre több jel utal arra, hogy Szoboszlai hamarosan nem csak a játékával, de a fizetési csekkjével is bekerül a Premier League elitjébe.

A sérülések kezeléséről szólva Slot hangsúlyozta: mindig figyelembe veszi az orvosi stáb véleményét, de a játékosokkal is egyeztet, és végül saját felelősségére hozza meg a döntést.

Ha valaki nem ismeri a teljes képet, könnyű kritizálni

– jegyezte meg.

A Liverpool a Qarabag ellen zárja ma a Bajnokok Ligája alapszakaszát, és az már biztos, hogy tavasszal is folytathatja a legrangosabb európai sorozatban. A mai esélyekről, a továbbjutókról és lehetséges kiesőkről ma reggel írtunk, olvasd el a Pénzcentrumon:

Sorsdöntő forduló jön a BL-ben, nagy csapatok hullhatnak ki: győzelmi kényszerben a Barcelona, Napoli, Manchester City
EZ IS ÉRDEKELHET
Sorsdöntő forduló jön a BL-ben, nagy csapatok hullhatnak ki: győzelmi kényszerben a Barcelona, Napoli, Manchester City
Az utolsó kört rendezik ma a Bajnokok Ligája alapszakaszában, és több sztárcsapatnak az életben maradás a tét az este kilenckor kezdődő meccsen.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #meccs #csapat #szoboszlai dominik #bajnokok ligája #bl #uefa #liverpool #angol foci #arne slot #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:43
12:28
12:03
11:28
11:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 28.
Itt a kemény rögvalóság: bajban a vidéki városok, így nyeli el Budapest lassan az egész országot
2026. január 27.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
2026. január 27.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 28. szerda
Károly, Karola
5. hét
Január 28.
Az adatvédelem nemzetközi világnapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2
1 hete
Gyászol a magyar sport: elment a teniszlegenda, 79 éves volt
3
7 napja
Nagyon elégedetlen Kerkez Milos a Liverpoolban: hamarosan távozhat a válogatott védő?
4
1 hete
Máris megvan az Australian Open legszebb jelenete: megállították a labdamenetet, hogy segítsenek a labdaszedőnek
5
2 hete
Meghalt a legendás magyar vívóedző: két hónap alatt gyűrte le a gyilkos kór
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási időszak
Azon időszak, mely folyamán a hitelkeret az ügyfél által hozzáférhető, igénybe vehető, a hitel csak ezen időszak alatt folyósítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 10:33
Gyászol a hazai színházművészet: 81 évesen meghalt Voith Ági
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 10:05
Itt a kemény rögvalóság: bajban a vidéki városok, így nyeli el Budapest lassan az egész országot
Agrárszektor  |  2026. január 28. 12:31
Hatalmas fejlesztések indulnak itthon: 5 milliárd forintot költenek el