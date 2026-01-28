Kirúgás szélén a Liverpool vezetőedzője? Így látja Arne Slot saját helyzetét, üzent a kritikusoknak

Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Qarabag elleni szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt beszélt a sajtónak, és részletesen ismertette csapata sérülthelyzetét, valamint reagált a klubot érő kritikákra - írta meg a BBC Sport.

A német szakember megerősítette, hogy Joe Gomez sérülés miatt kihagyja az összecsapást, ugyanakkor úgy látja, viszonylag hamar visszatérhet. Ibrahima Konate szintén hiányozni fog, mivel édesapja elvesztését gyászolja. Slot elmondta, beszélt a francia védővel, és bízik benne, hogy hamarosan ismét a csapattal lehet, de a szerdai találkozón még biztosan nem számíthat rá.

Andy Robertson esetleges távozásáról is megjelentek pletykák, ám Slot egyértelművé tette: a skót hátvéd marad a keret tagja, és a holnapi mérkőzésen is szerepet szán neki. A szombati vereséget követő kritikákra reagálva a tréner elismerte, hogy a jelenlegi helyzetben lehetetlen teljesen elhallgattatni a külső zajt.

Egy ilyen klubnál elképzelhetetlen, hogy nem harcol az ember a bajnoki címért

– fogalmazott.

Anglia Liverpool Piaci érték: 1 040M € Edző: Arne Slot Bajnokság: UEFA Champions League Jelenlegi helyezés: #4 UEFA Champions League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 3. Real Madrid 7 5 0 2 19 8 11 15 4. Liverpool 7 5 0 2 14 8 6 15 5. Tottenham Hotspur 7 4 2 1 15 7 8 14 Adatlap létrehozva: 2026.01.28.

Ha mindkét területen javulunk, különleges dolgokra lehetünk képesek idén, és trófeát nyerhetünk

– tette hozzá Slot, aki szerint a hatékonyság és a védekezés stabilitása döntő lehet a szezon további részében.

A védelem kapcsán a vezetőedző elárulta, hogy Virgil van Dijk mellé kénytelen lesz rögtönözni a középhátvéd poszton, mert nincs más bevethető belső védője. Felmerült az is, hogy Szoboszlai Dominikot szükség esetén jobbhátvédként vesse be. Szoboszlai szerződése kapcsán továbbra is nagy a csend a klubnál, az előzményekről itt írtunk korábban:

A sérülések kezeléséről szólva Slot hangsúlyozta: mindig figyelembe veszi az orvosi stáb véleményét, de a játékosokkal is egyeztet, és végül saját felelősségére hozza meg a döntést.

Ha valaki nem ismeri a teljes képet, könnyű kritizálni

– jegyezte meg.

A Liverpool a Qarabag ellen zárja ma a Bajnokok Ligája alapszakaszát, és az már biztos, hogy tavasszal is folytathatja a legrangosabb európai sorozatban. A mai esélyekről, a továbbjutókról és lehetséges kiesőkről ma reggel írtunk, olvasd el a Pénzcentrumon: