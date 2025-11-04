Megszűnhet a legendás magyar kézilabdacsapat: nagyon nagy a baj, hamarosan elfogy a pénz

Súlyos anyagi problémákkal küzd a női kézilabda NB I-ben szereplő Dunaújvárosi Kohász KA csapatát működtető gazdasági társaság.

A klub közösségi oldalán megjelent keddi közlemény szerint az elmúlt hónapokban a megnövekedett költségek, a támogatások csökkenése és a szponzori háttér bizonytalansága miatt a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. nehéz pénzügyi helyzetbe került. A jelenlegi körülmények komoly kihívást jelentenek, és veszélybe sodorták a felnőtt NB I-es csapat szereplését a jelenlegi szezonban.

A tájékoztatás kitér rá, hogy az utánpótlásnevelés továbbra is stabil alapokon nyugszik, és a fiatal sportolók képzése, fejlődése folyamatosan biztosított. A problémák elsősorban a felnőtt csapat finanszírozását érintik, a működési költségek - utazás, bérköltség, versenyeztetés, egészségügyi és logisztikai kiadások - biztosítása veszélybe került.

A klubvezetés az elmúlt időszakban több tucat gazdasági szereplővel, szponzorral és a város képviselőivel folytatott egyeztetést a hosszú távú fenntarthatóság érdekében, és továbbra is nyitott minden olyan megoldásra, amely biztosíthatja a dunaújvárosi női kézilabdasport jövőjét, legyen szó stratégiai partnerségről vagy közös finanszírozási modellről - olvasható a klub helyzetjelentésében. A DKKA hét forduló után két döntetlennel és öt vereséggel a bajnoki tabella utolsó előtti, 13. helyén áll.