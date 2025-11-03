Egy idős házaspárt kitiltottak egy angliai Aldi áruházból, miután vita alakult ki a pénztárnál a bevásárlókocsi kipakolása miatt.
Szimulátor mellől a kispadra: kirúgták az edzőt, akit a játék mellől hívtak el
Az angol másodosztályban egyelőre csak szenvedő Southampton menesztette Will Still vezetőedzőt: a csapat három ponttal a kiesőzóna fölött áll - írta meg a BBC.
A 33 éves szakembert a francia Lens csapatától szerződtették, hogy visszatérjen az Egyesült Királyságba, azonban irányítása alatt a Southampton mindössze két győzelmet aratott 13 bajnoki mérkőzésen az idei szezonban.
A szurkolók kifütyülték a csapatot a legutóbbi, szombati vereség után, amely a 21. helyre taszította a klubot a tabellán. A klub közleménye szerint Ruben Martinez, Clement Lemaitre és Carl Martin is távozott a stábból, míg ideiglenesen Tonda Eckert, az U21-es csapat vezetőedzője veszi át a felnőtt együttes irányítását.
Johannes Spors technikai igazgató elmondta: "Will nagyszerű ember, aki mindent megtett a teljesítmény és az eredmények javításáért. Végül ez a folyamat hosszabb időt vett igénybe, mint bármelyikünk szerette volna. A mostani változtatással hisszük, hogy a legjobb esélyt adjuk magunknak a szezon megfordítására és a tabellán való előrelépésre."
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
20.
Portsmouth
|
13
|
3
|
4
|
6
|
10
|
17
|
-7
|
13
|
21.
Southampton
|
13
|
2
|
6
|
5
|
13
|
19
|
-6
|
12
|
22.
Sheffield United
|
13
|
3
|
0
|
10
|
10
|
23
|
-13
|
9
Still azzal került pár éve a sportsajtóba, hogy az első olyan edzők között van az európai profi labdarúgásban, aki korábban egy számítógépes szimulátor, a rendkívül népszerű Football Manager elismert játékosa volt. A francia Reims azért vette fel pár éve, mert ők is észrevették az eredményeit, majd idén nyáron a Southampton szerződtette - korábban angol proficsapat még sosem vett fel szimulátor mellő érkező edzőt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Southampton, amely az előző szezonban esett ki a Premier League-ből, az idei másodosztályú bajnokságban két győzelem mellett hat döntetlen és öt vereség a mérlege. A két győzelem a szezonnyitó napon a Wrexham ellen hazai pályán, illetve szeptember végén a Sheffield United otthonában született. A Ligakupában a Northampton Town és a Norwich City legyőzése után a Liverpool ellen estek ki 2-1-es vereség után.
Újra nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készül Jackl Vivien, a párizsi olimpián is szerepelt, ifjúsági és felnőtt Európa-bajnok úszó.
A 32 éves angol csatár szerződésében 65 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, amit a Barcelona vélhetően szívesen ki is fizetne.
A volt kerékpáros 101 éves volt, a tavalyi olimpia megnyitóján meg a lángot is vitte.
Jannik Sinner legyőzte Felix Auger-Aliassime-ot a párizsi Masters-tornán, ezzel visszaszerezte világelsőségét és meghosszabbította 26 mérkőzéses győzelmi sorozatát.
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
Egy hét múlva tartják Sao Paoloban a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, a híres és több évtizedes múltra visszatekintő Sao Paolo-i Nagydíjat.
A Tottenham Hotspur újabb hazai vereséget szenvedett, ezúttal a Chelsea ellen, ami tovább mélyíti a csapat körüli válsághangulatot.
A Wolverhampton Wanderers menesztette Vitor Pereira vezetőedzőt, miután a csapat az idei Premier League szezonban még egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni.
A Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel, miután kiderült, hogy fogadási tevékenységben vettek részt
Már nem Patrick Vieira az olasz labdarúgó-bajnokságban nyeretlenül sereghajtó Genoa vezetőedzője.
Nyolcvanhat éves korában elhunyt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója - adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.
Elszállt az agya az amerikai légiósnak, ököllel akarta elhallgattatni az őt kritizáló egyik drukkert.
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta arra figyelmeztet, hogy a klubok akár versenysorozatokból is visszaléphetnek a túlzsúfolt menetrend miatt.
A Liverpool menedzsere kijelentette, hogy elégedett a csapat keretével, annak ellenére, hogy korábban még aggodalmát fejezte ki a rendelkezésére álló keret mélységével kapcsolatban.
Szon Heung-min lett az MLS második legjobban fizetett játékosa 11,2 millió dolláros éves összkompenzációval, csak Lionel Messi előzi meg a fizetési rangsorban.
A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy pályázatot nyújtott be a 2028-as és 2029-es Konferencia-liga-döntő megrendezésére, amelyeknek a Puskás Aréna adna otthont.
Az Aberdeen FC új sportigazgatót nevezett ki Lutz Pfannenstiel személyében, aki meglehetősen színes élettel és karrierrel rendelkezik.
Magnus Carlsen kiemelkedő teljesítménnyel nyerte meg a St. Louis-i Champions Showdown négyfős elitversenyét.
A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) vezetője felszólította amerikai partnereit, hogy lépjenek fel az Enhanced Games ellen.