Szimulátor mellől a kispadra: kirúgták az edzőt, akit a játék mellől hívtak el

Az angol másodosztályban egyelőre csak szenvedő Southampton menesztette Will Still vezetőedzőt: a csapat három ponttal a kiesőzóna fölött áll - írta meg a BBC.

A 33 éves szakembert a francia Lens csapatától szerződtették, hogy visszatérjen az Egyesült Királyságba, azonban irányítása alatt a Southampton mindössze két győzelmet aratott 13 bajnoki mérkőzésen az idei szezonban.

A szurkolók kifütyülték a csapatot a legutóbbi, szombati vereség után, amely a 21. helyre taszította a klubot a tabellán. A klub közleménye szerint Ruben Martinez, Clement Lemaitre és Carl Martin is távozott a stábból, míg ideiglenesen Tonda Eckert, az U21-es csapat vezetőedzője veszi át a felnőtt együttes irányítását.

Johannes Spors technikai igazgató elmondta: "Will nagyszerű ember, aki mindent megtett a teljesítmény és az eredmények javításáért. Végül ez a folyamat hosszabb időt vett igénybe, mint bármelyikünk szerette volna. A mostani változtatással hisszük, hogy a legjobb esélyt adjuk magunknak a szezon megfordítására és a tabellán való előrelépésre."

Anglia Southampton Piaci érték: 188,50M Edző: Will Still Bajnokság: English Football League Championship Jelenlegi helyezés: #21 English Football League Championship helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 20. Portsmouth 13 3 4 6 10 17 -7 13 21. Southampton 13 2 6 5 13 19 -6 12 22. Sheffield United 13 3 0 10 10 23 -13 9 Adatlap létrehozva: 2025.11.03.

Still azzal került pár éve a sportsajtóba, hogy az első olyan edzők között van az európai profi labdarúgásban, aki korábban egy számítógépes szimulátor, a rendkívül népszerű Football Manager elismert játékosa volt. A francia Reims azért vette fel pár éve, mert ők is észrevették az eredményeit, majd idén nyáron a Southampton szerződtette - korábban angol proficsapat még sosem vett fel szimulátor mellő érkező edzőt.

A Southampton, amely az előző szezonban esett ki a Premier League-ből, az idei másodosztályú bajnokságban két győzelem mellett hat döntetlen és öt vereség a mérlege. A két győzelem a szezonnyitó napon a Wrexham ellen hazai pályán, illetve szeptember végén a Sheffield United otthonában született. A Ligakupában a Northampton Town és a Norwich City legyőzése után a Liverpool ellen estek ki 2-1-es vereség után.