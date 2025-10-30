Az NFL-ben szereplő Detroit Lions sztárjátékosa, Aidan Hutchinson rekordösszegű szerződéshosszabbítást írt alá csapatával.
Valami nagyon félrement Újpesten: kiesést hoz a lilák belharca?
Az Újpest a kiesőzónából várja a bajnokság hétvégi folytatását, és most már nem csak a játékkal, hanem egymással is foglalkozik edző és játékos. Erre azonban lehet, hogy már bőven nincs idő.
A hétvégén rendezték meg a magyar első osztály, a Fizz Liga 11. fordulóját, vagyis az idei bajnoki szezon immár letudta az első harmadot a 33 fordulóból. A hétvége tartogatott érdekes és kimondottan meglepő eredményeket, de a legnagyobb beszédtémát kétségkívül az Újpest 5-2-es debreceni veresége jelentette.
A lilák már az első félidőben három gólos hátrányba kerültek, miközben a saját helyzeteiket sorban hagyták ki - a játék képe alapján senkit nem lepett meg, hogy a Debrecen végül nagyon simán győzött, még mélyebb gödörbe taszítva ellenfelét. Az Újpest kínjai azonban nem értek véget: a Zalaegerszeg hatalmas meglepetésre idegenben verte meg a Ferencvárost, így a lilák a 11., vagyis kieső helyről várják a folytatást.
A rendkívül gyenge szereplés, a megalázó vereség ismét felerősítette a szurkolók körében a tavasszal kinevezett vezetőedző, Damir Krznar távozásának követelését, de az edző egyelőre a helyén van. Annál érdekesebb viszont, hogy a csapat egyik oszlopa, a tavaly nyáron Eszékről érkezett André Duarte komoly fegyelmi büntetést kapott, erről pedig a klub maga számolt be:
A dolog azért is különös, mert Duarte egyrészt a lilák egyik legjobb játékosa még a gyenge szereplés ellenére is, igazán nem lehet a nyakába varrni azt, ahogy az újpest most áll a tabellán. Ráadásul még a nyári átigazolási időszakban is szóltak róla a hírek: akkor arról volt szó, hogy hiába kapott érte a klub egy nagyon zsíros ajánlatot, sem a vezetőség, sem a játékos nem akarta akkor a távozást.
Fegyelmezési szándék ide vagy oda, a szurkolók körében nem aratott a klub lépése osztatlan sikert. Leginkább úgy gondolják, hogy bár valóban nem jó, ha egy játékos nyíltan hergeli a többieket - és az öltözői pletykákból tényleg erre lehet következtetni - nem annyira velük, mint inkább Damir Krznar azonnali menesztésével kellene foglalkozni.
Az Újpest vasárnap lép legközelebb pályára, a sorsolás szeszélye folytán ismét Kelet-Magyarországon, a Diósgyőr otthonában. A miskolciaké az egyik olyan csapat, akit az Újpest ebben az idényben le tudott győzni - a másik a Zalaegerszeg - de a Diósgyőr némileg magára talált, így egyáltalán nem a IV. kerületiek a találkozó esélyesei. A gödör tehát tovább mélyülhet a téli szünet felé közeledve, megoldás pedig egyelőre nem látszik.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
