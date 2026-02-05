2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
Buenos Aires, Argentína, 2024. február 5: A 9 de Julio sugárút közepén felavatott impozáns Lionel Messi-freskóról készült fotó.
Sport

Elképesztő, hová igazolhat Lionel Messi: tényleg benne van még ez a szint az argentin legendában?

Pénzcentrum
2026. február 5. 20:15

Lionel Messi visszatérhet nevelőegyesületéhez, a Newell's Old Boys csapatához 2027 első felében - jelentette be a klub alelnöke. A nyolcszoros aranylabdás világbajnok korábban többször is beszélt arról, hogy szeretne egyszer szülővárosa felnőttcsapatában játszani.

A Newell's Old Boys alelnöke, Juan Manuel Medina nemrég arról beszélt, hogy tárgyalásokat folytatnak Lionel Messi lehetséges visszatéréséről. "Dolgozunk rajta, hogy Leo a Newell's játékosa legyen 2027 első felében" - nyilatkozta a helyi TN nevű lapnak az elnök, amiről az Eurosport tudósított.

Medina hangsúlyozta, hogy a terv túlmutat a klubon: "Ez egy projekt Rosario városáért, a tartományért és az argentin futballért. Minden attól függ, mit tudunk kínálni az infrastruktúra és a versenyképes sportszakmai program terén."

Messi 13 éves koráig a Newell's utánpótlásában nevelkedett, ahol juniorként 234 gólt szerzett, mielőtt a Barcelonához igazolt volna. Bár a felnőttcsapatban sosem játszott, többször említette, hogy szeretne egyszer szülővárosa csapatában pályára lépni.

A jelenleg 38 éves játékos tavaly októberben 2028-ig meghosszabbította szerződését az Inter Miamival, ami látszólag kizárta a visszatérés lehetőségét. A terv megvalósulását azonban segítheti, hogy az MLS 2027-től átáll a nyári-tavaszi lebonyolításra, és az átmeneti időszakban Messi vendégszereplése lehetségessé válhat.

Egyelőre kérdéses, hogy Messi részt vesz-e az idei világbajnokságon a címvédő Argentína színeiben. Saját elmondása szerint folyamatosan értékeli állapotát és formáját, hogy eldöntse, hasznos tagja lehet-e a válogatottnak.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #világbajnokság #csapat #argentína #átigazolás #vb 2026 #átigazolási hírek #lionel messi

