A WADA-hoz eljutott, elsőre abszurdnak hangzó pletyka szerint egyes síugrók hialuronsavat fecskendezhetnek a péniszükbe, hogy a versenyruhák trükkös méretezésével előnyhöz jussanak.
Elképesztő, hová igazolhat Lionel Messi: tényleg benne van még ez a szint az argentin legendában?
Lionel Messi visszatérhet nevelőegyesületéhez, a Newell's Old Boys csapatához 2027 első felében - jelentette be a klub alelnöke. A nyolcszoros aranylabdás világbajnok korábban többször is beszélt arról, hogy szeretne egyszer szülővárosa felnőttcsapatában játszani.
A Newell's Old Boys alelnöke, Juan Manuel Medina nemrég arról beszélt, hogy tárgyalásokat folytatnak Lionel Messi lehetséges visszatéréséről. "Dolgozunk rajta, hogy Leo a Newell's játékosa legyen 2027 első felében" - nyilatkozta a helyi TN nevű lapnak az elnök, amiről az Eurosport tudósított.
Medina hangsúlyozta, hogy a terv túlmutat a klubon: "Ez egy projekt Rosario városáért, a tartományért és az argentin futballért. Minden attól függ, mit tudunk kínálni az infrastruktúra és a versenyképes sportszakmai program terén."
Messi 13 éves koráig a Newell's utánpótlásában nevelkedett, ahol juniorként 234 gólt szerzett, mielőtt a Barcelonához igazolt volna. Bár a felnőttcsapatban sosem játszott, többször említette, hogy szeretne egyszer szülővárosa csapatában pályára lépni.
A jelenleg 38 éves játékos tavaly októberben 2028-ig meghosszabbította szerződését az Inter Miamival, ami látszólag kizárta a visszatérés lehetőségét. A terv megvalósulását azonban segítheti, hogy az MLS 2027-től átáll a nyári-tavaszi lebonyolításra, és az átmeneti időszakban Messi vendégszereplése lehetségessé válhat.
Egyelőre kérdéses, hogy Messi részt vesz-e az idei világbajnokságon a címvédő Argentína színeiben. Saját elmondása szerint folyamatosan értékeli állapotát és formáját, hogy eldöntse, hasznos tagja lehet-e a válogatottnak.
Somodi Maja Szegeden ismerkedett meg a gyorskorcsolyával, és néhány év alatt a hobbisportból junior-világbajnoki címig vitte.
Mindössze 27 éves korában elhunyt Soltész Gréta egykori magyar válogatott atléta, aki hat és fél éven át vívott kitartó harcot daganatos betegségével.
Imane Khelif kijelentette, hogy hajlandó lenne alávetni magát egy nemvizsgálatnak - ha ez az ára, hogy indulhasson Los Angelesben.
Büki Ádám először bizonyíthat az ötkarikás játékokon, világbajnokságról már van figyelemre méltó eredménye.
Aki 12 méter magasból érkezik a keményre tömörített havas pályára, annak nemcsak a testét, hanem a fejét is fel kell készítenie.
A Fizz Liga 21. fordulójában az derbitől a kiesési rangadókig több sorsdöntő mérkőzés is várható.
A globális felmelegedésre reagálva a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt fontolgatja, hogy a téli olimpiákat januárra hozza előre.
Nagyon mélyre hatolnak a sportban az Epstein-akták: volt Ferrari-vezér, milliárdos tulajdonosok is a listán
A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint több sportvezető is fenntartotta kapcsolatát az amerikai pénzemberrel annak elítélése után.
Amikor a jamaicai négyes Lake Placidben, New York államban megérkezett az utolsó olimpia előtti versenyére, közölték velük: nem indulhatnak.
Súlyos edzésbalesetet szenvedett a norvég alpesi síző, Fredrik Möller, így veszélybe került a szereplése a pénteken kezdődő téli olimpián.
Tour de Hongrie 2026: megszólalt a magyar kapitány a versenyről, szerinte így szerepelhetnek a magyarok
Dér Zsolt szövetségi kapitány szerint nagy kihívásokat rejtő a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny kedden bemutatott útvonala
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság milánói ülésén vált hivatalossá, hogy jelenleg egyedül Svájc pályázik a 2038-as téli olimpiai játékok rendezésére.
Hetvenkilenc éves korában elhunyt John Virgo, a snooker egyik legendás alakja és a BBC népszerű kommentátora.
Nem adja fel a legendás síző, Lindsey Vonn: térdszalagja bánta a hétvégét, de így is indulni akar az olimpián
Lindsey Vonn egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a múlt pénteki, Crans-Montana-i világkupa-lesiklás során teljesen elszakadt az elülső keresztszalagja.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, Kirsty Coventry eddig a legvilágosabb jelzést adta arra, hogy Oroszország visszatérhet a 2028-as los angeles-i olimpián.
Itt a Tour de Hongrie 2026 útvonal: ezeken a településeken megy keresztül idén a 47. Magyar Kerékpáros Körverseny
Kiderült a Tour de Hongrie 2026-os útvonala, mely idén Dél-Magyarországra fókuszál.
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa – korábbi vezetőedzőjéhez, Bill Belichickhez hasonlóan – nem került be a Pro Football Hall of Fame idei évfolyamába.
Néhány hete még biztosnak tűnt, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolves búcsúzik a Premier League-től, azóta azonban váratlanul kiéleződött a kiesés elleni...
