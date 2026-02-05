Kónya Ádám harmadszor is rajthoz áll a téli olimpián, de mint korábban mondta, ez lesz az utolsó alkalom.
Vírus döntött ágynak egy hokicsapatot az olimpia helyszínén: elmarad az első meccsük
Norovírus-fertőzés miatt elhalasztották a finn–kanadai női jégkorongmérkőzést a még hivatalosan meg sem nyitott milánó–cortinai téli olimpián - írta meg a Telex.
A téli olimpiai játékok hivatalos megnyitója előtti napra tervezett női jégkorongtalálkozót végül nem tudták megtartani Finnország és Kanada válogatottja között. A finn csapat négy tagja gyomor- és bélrendszeri tünetekre, hányásra és hasmenésre panaszkodott.
A finn válogatottnál elvégzett vizsgálatok norovírus-fertőzést mutattak ki. A szervezők ezért úgy döntöttek, hogy a mérkőzést egy héttel elhalasztják, és új időpontként február 12-e délutánját jelölték ki. A találkozót a Milano Rho Jégkorong Arénában játsszák majd le, ahol a kanadai együttes az aranyérem egyik fő várományosaként lép jégre a női mezőnyben.
A téli olimpia hírei, érdekességek a Sportonlineon: KATTINTS IDE!
Aki 12 méter magasból érkezik a keményre tömörített havas pályára, annak nemcsak a testét, hanem a fejét is fel kell készítenie.
A Fizz Liga 21. fordulójában az derbitől a kiesési rangadókig több sorsdöntő mérkőzés is várható.
A globális felmelegedésre reagálva a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt fontolgatja, hogy a téli olimpiákat januárra hozza előre.
Nagyon mélyre hatolnak a sportban az Epstein-akták: volt Ferrari-vezér, milliárdos tulajdonosok is a listán
A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint több sportvezető is fenntartotta kapcsolatát az amerikai pénzemberrel annak elítélése után.
Amikor a jamaicai négyes Lake Placidben, New York államban megérkezett az utolsó olimpia előtti versenyére, közölték velük: nem indulhatnak.
Súlyos edzésbalesetet szenvedett a norvég alpesi síző, Fredrik Möller, így veszélybe került a szereplése a pénteken kezdődő téli olimpián.
Tour de Hongrie 2026: megszólalt a magyar kapitány a versenyről, szerinte így szerepelhetnek a magyarok
Dér Zsolt szövetségi kapitány szerint nagy kihívásokat rejtő a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny kedden bemutatott útvonala
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság milánói ülésén vált hivatalossá, hogy jelenleg egyedül Svájc pályázik a 2038-as téli olimpiai játékok rendezésére.
Hetvenkilenc éves korában elhunyt John Virgo, a snooker egyik legendás alakja és a BBC népszerű kommentátora.
Nem adja fel a legendás síző, Lindsey Vonn: térdszalagja bánta a hétvégét, de így is indulni akar az olimpián
Lindsey Vonn egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a múlt pénteki, Crans-Montana-i világkupa-lesiklás során teljesen elszakadt az elülső keresztszalagja.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, Kirsty Coventry eddig a legvilágosabb jelzést adta arra, hogy Oroszország visszatérhet a 2028-as los angeles-i olimpián.
Itt a Tour de Hongrie 2026 útvonal: ezeken a településeken megy keresztül idén a 47. Magyar Kerékpáros Körverseny
Kiderült a Tour de Hongrie 2026-os útvonala, mely idén Dél-Magyarországra fókuszál.
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa – korábbi vezetőedzőjéhez, Bill Belichickhez hasonlóan – nem került be a Pro Football Hall of Fame idei évfolyamába.
Néhány hete még biztosnak tűnt, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolves búcsúzik a Premier League-től, azóta azonban váratlanul kiéleződött a kiesés elleni...
Nagy dobásra készül a FIFA-elnök Infantino: teljesen kiakadtak Ukrajnában, az oroszok várják a lépést
Felelőtlennek és infantilisnek nevezte Matvii Bidnyi ukrán sportminiszter Gianni Infantinót, amiért az jelezte: kész megfontolni az Oroszország elleni futballtilalom feloldását.
Mikel Arteta nevetve utasította vissza Paul Scholes kritikáját, amely szerint az Arsenal lenne a Premier League történetének legunalmasabb bajnokcsapata.
Toto Wolff határozottan visszautasította a riválisok vádjait a Mercedes új motorjának szabályosságával kapcsolatban.
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
A teniszvilágban egyre élesebb vita zajlik a pénzdíjakról: a világ tíz legjobb férfi és női játékosa visszautasította a Grand Slam-tornák ajánlatát.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!