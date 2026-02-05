Vírus döntött ágynak egy hokicsapatot az olimpia helyszínén: elmarad az első meccsük

Norovírus-fertőzés miatt elhalasztották a finn–kanadai női jégkorongmérkőzést a még hivatalosan meg sem nyitott milánó–cortinai téli olimpián - írta meg a Telex.

A téli olimpiai játékok hivatalos megnyitója előtti napra tervezett női jégkorongtalálkozót végül nem tudták megtartani Finnország és Kanada válogatottja között. A finn csapat négy tagja gyomor- és bélrendszeri tünetekre, hányásra és hasmenésre panaszkodott.

A finn válogatottnál elvégzett vizsgálatok norovírus-fertőzést mutattak ki. A szervezők ezért úgy döntöttek, hogy a mérkőzést egy héttel elhalasztják, és új időpontként február 12-e délutánját jelölték ki. A találkozót a Milano Rho Jégkorong Arénában játsszák majd le, ahol a kanadai együttes az aranyérem egyik fő várományosaként lép jégre a női mezőnyben.

A téli olimpia hírei, érdekességek a Sportonlineon: KATTINTS IDE!