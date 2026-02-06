2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
Sport

Ez igencsak váratlan: távozik a magyar szövetségi kapitány, ki lesz vajon az utód?

MTI
2026. február 6. 12:43

Közös megegyezéssel távozik posztjáról Gyurkovics Ferenc, a magyar súlyemelő-válogatott szövetségi kapitánya; a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége a sportvezető kérésére hozta meg döntését.

A szövetség pénteki közleményében hangsúlyozta, hogy a megállapodás konstruktív légkörben, minden érintett fél egyetértésével született meg. Az MSSZ köszönetet mondott Gyurkovics Ferencnek az elmúlt időszakban végzett munkájáért.

A távozó kapitány a sportág újjáépítésén dolgozott, és a 2025-ös évben sikeresen irányította a felnőtt- és utánpótlás-válogatottak szereplését a világversenyeken.

Érdekesség, hogy az elnökség január 21-i ülésén még egyhangúlag fogadta el Gyurkovics Ferenc által előterjesztett, 2026-ra vonatkozó szakmai tervet. A Magyar Súlyemelő Szövetség nyílt pályázatot ír ki a megüresedő szövetségi kapitányi poszt betöltésére.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #sport #verseny #siker #szövetség #edző #válogatott #edzőváltás #súlyemelés #2026

