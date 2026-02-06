A lakásvásárlás előtt állók közel fele árcsökkenésre számít 2026-ban, míg további 40 százalékuk enyhe, 0-10 százalék közötti áremelkedésre.
Ez igencsak váratlan: távozik a magyar szövetségi kapitány, ki lesz vajon az utód?
Közös megegyezéssel távozik posztjáról Gyurkovics Ferenc, a magyar súlyemelő-válogatott szövetségi kapitánya; a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöksége a sportvezető kérésére hozta meg döntését.
A szövetség pénteki közleményében hangsúlyozta, hogy a megállapodás konstruktív légkörben, minden érintett fél egyetértésével született meg. Az MSSZ köszönetet mondott Gyurkovics Ferencnek az elmúlt időszakban végzett munkájáért.
A távozó kapitány a sportág újjáépítésén dolgozott, és a 2025-ös évben sikeresen irányította a felnőtt- és utánpótlás-válogatottak szereplését a világversenyeken.
Érdekesség, hogy az elnökség január 21-i ülésén még egyhangúlag fogadta el Gyurkovics Ferenc által előterjesztett, 2026-ra vonatkozó szakmai tervet. A Magyar Súlyemelő Szövetség nyílt pályázatot ír ki a megüresedő szövetségi kapitányi poszt betöltésére.
Ma este rajtol a 2026-os téli olimpia az észak-olaszországi Milánóban és Cortinában, ahol több mint 90 országból mintegy 2900 sportoló méri össze tudását.
Műkorcsolyáról váltott a fiatal magyar lány, most short trackesként indul: bemutatjuk Végi Diána Laurát
Sorozatunkban most a debreceni születésű Végi Diána Laura van soron, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázás egyik legígéretesebb tehetsége.
Hat különböző bajnokság mérkőzéseivel indul a hétvége: péntek késő délutántól egészen éjszakáig folyamatosan követhetjük a labdarúgást a magyar másodosztálytól az angol élvonalig.
Mikor lesznek a versenyek, mikor szurkolhatunk a magyaroknak? Mikor van a megnyitóünnepség, mikor kezdődnek a nagy hokimeccsek? Itt a téli olimpia menetrendje!
Somodi Maja Szegeden ismerkedett meg a gyorskorcsolyával, és néhány év alatt a hobbisportból junior-világbajnoki címig vitte.
A jelenleg 38 éves játékos tavaly októberben 2028-ig meghosszabbította szerződését az Inter Miamival, ami látszólag kizárta a visszatérés lehetőségét.
A WADA-hoz eljutott, elsőre abszurdnak hangzó pletyka szerint egyes síugrók hialuronsavat fecskendezhetnek a péniszükbe, hogy a versenyruhák trükkös méretezésével előnyhöz jussanak.
A McLaren brit pilótája tavaly szerezte meg pályafutása első világbajnoki címét, és azt mondja, ez csak tovább erősítette benne a hitet, hogy képes megvédeni a...
A rapper felpattant egy Zamboni jégfelújító gépre a Milano Ice Skating Arénában, és körbeautózta vele a pályát
Norovírus-fertőzés miatt elhalasztották a finn–kanadai női jégkorongmérkőzést a még hivatalosan meg sem nyitott milánó–cortinai téli olimpián.
Kónya Ádám harmadszor is rajthoz áll a téli olimpián, de mint korábban mondta, ez lesz az utolsó alkalom.
Mindössze 27 éves korában elhunyt Soltész Gréta egykori magyar válogatott atléta, aki hat és fél éven át vívott kitartó harcot daganatos betegségével.
Imane Khelif kijelentette, hogy hajlandó lenne alávetni magát egy nemvizsgálatnak - ha ez az ára, hogy indulhasson Los Angelesben.
Büki Ádám először bizonyíthat az ötkarikás játékokon, világbajnokságról már van figyelemre méltó eredménye.
Aki 12 méter magasból érkezik a keményre tömörített havas pályára, annak nemcsak a testét, hanem a fejét is fel kell készítenie.
A Fizz Liga 21. fordulójában az derbitől a kiesési rangadókig több sorsdöntő mérkőzés is várható.
A globális felmelegedésre reagálva a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt fontolgatja, hogy a téli olimpiákat januárra hozza előre.
Nagyon mélyre hatolnak a sportban az Epstein-akták: volt Ferrari-vezér, milliárdos tulajdonosok is a listán
A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint több sportvezető is fenntartotta kapcsolatát az amerikai pénzemberrel annak elítélése után.
