Így nyerhet bajnokságot Arteta Arsenalja: ebben nőttek nagyon a mezőny fölé
A Premier League-ben idén rekordot dönt a pontrúgásokból szerzett gólok aránya. Az Arsenal különösen eredményes ezen a téren, és részben ennek köszönhetően vezeti a tabellát - közölte a BBC.
A Premier League idei szezonjában eddig a pontrúgásokból szerzett gólok dominálnak. A szabadrúgások, bedobások és szögletek olyan népszerűek, hogy az Arsenal négy pontos előnnyel vezeti a tabellát, annak ellenére, hogy mindössze öt gólt szerzett folyamatos játékból.
A bajnokság történetében először a gólok 19%-a (241-ből 45) szögletből született, ami rekordnak számít. A pontrúgásokból (tizenegyesek nélkül) szerzett 67 gól 27,8%-os arányt jelent, ami a második legmagasabb érték a Premier League történetében, és jelentős növekedés az elmúlt évtized bármelyik szezonjához képest.
Az Arsenal élen jár ebben a taktikai váltásban Mikel Arteta irányítása alatt, idén már kilenc gólt szereztek pontrúgásokból (tizenegyesek nélkül). A Gunners, amely négy évvel ezelőtt szerződtette Nicolas Jover pontrúgás-specialistát, különösen veszélyes a szögletekből: a 2023-24-es szezon kezdete óta 37 gólt szereztek ilyen helyzetekből, ami legalább 11-gyel több, mint bármelyik más csapat Európa öt topligájában.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Arsenal
|
9
|
7
|
1
|
1
|
16
|
3
|
13
|
22
|
2.
Bournemouth AFC
|
9
|
5
|
3
|
1
|
16
|
11
|
5
|
18
|
3.
Tottenham Hotspur
|
9
|
5
|
2
|
2
|
17
|
7
|
10
|
17
Arteta szerint a fejlődő edzésmódszerek, taktikai felállások és a játékosok jobb fizikai állapota miatt nehezebb folyamatos játékból gólt szerezni. "Észrevehető a változás. Ahogy nő a fizikalitás, a bevezetett módszerek hatékonyabbak, és a játék nehezebb, mert korlátozhatók a terek. Különböző módokat kell találni a gólszerzésre, és szerintem mindenki erre törekszik" - nyilatkozta a szakember.
A Premier League-ben a szögletekből szerzett gólok aránya magasabb, mint bármelyik más európai topligában az elmúlt két szezonban. Thomas Frank, a Tottenham vezetőedzője a Brentford elleni mérkőzés után, ahol Micky van de Ven két gólt is szerzett szögletből, kijelentette: "A pontrúgások rendkívül fontosak. Az Arsenal jelenleg a pontrúgásoknak köszönhetően halad a bajnoki cím felé."
A szögletek mellett a bedobások is reneszánszukat élik. A Brentford különösen hatékonyan használja ezt a taktikát Michael Kayode védő révén. Hosszú bedobásai rendkívül veszélyes fegyvernek bizonyultak, az egyik ilyen vezetett Dango Ouattara góljához a Liverpool elleni mérkőzésen. A Brentford a tavalyi szezon kezdete óta nyolc gólt szerzett bedobásból.
Az Arsenal és a Tottenham az első, illetve a harmadik helyen áll a bajnokságban, és ugyanezt a helyezést foglalják el a pontrúgásokból szerzett gólok tekintetében is, ami alátámasztja a taktika hatékonyságát. Ezzel szemben a Liverpool azon három Premier League-csapat egyike, amely még nem szerzett gólt szögletből vagy közvetett szabadrúgásból ebben a szezonban, és védekezésben is problémáik vannak.
A bajnoki címvédő, amely négy egymást követő bajnoki vereségnél tart, hat gólt kapott pontrúgásokból, csak a kiesőzónában lévő West Ham és Nottingham Forest kapott többet. Arne Slot, a Liverpool menedzsere elismerte: "Határozottan javulnunk kell, mert látom, hogy a Premier League-ben csapatok pontrúgásokból nyernek meccseket, mi pedig pontrúgások miatt veszítünk."
