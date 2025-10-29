2025. október 29. szerda Nárcisz
17 °C Budapest
Focimeccs a stadionban: Szabadrúgás védőfallal
Sport

Így nyerhet bajnokságot Arteta Arsenalja: ebben nőttek nagyon a mezőny fölé

Pénzcentrum
2025. október 29. 10:45

A Premier League-ben idén rekordot dönt a pontrúgásokból szerzett gólok aránya. Az Arsenal különösen eredményes ezen a téren, és részben ennek köszönhetően vezeti a tabellát - közölte a BBC.

A Premier League idei szezonjában eddig a pontrúgásokból szerzett gólok dominálnak. A szabadrúgások, bedobások és szögletek olyan népszerűek, hogy az Arsenal négy pontos előnnyel vezeti a tabellát, annak ellenére, hogy mindössze öt gólt szerzett folyamatos játékból.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bajnokság történetében először a gólok 19%-a (241-ből 45) szögletből született, ami rekordnak számít. A pontrúgásokból (tizenegyesek nélkül) szerzett 67 gól 27,8%-os arányt jelent, ami a második legmagasabb érték a Premier League történetében, és jelentős növekedés az elmúlt évtized bármelyik szezonjához képest.

Az Arsenal élen jár ebben a taktikai váltásban Mikel Arteta irányítása alatt, idén már kilenc gólt szereztek pontrúgásokból (tizenegyesek nélkül). A Gunners, amely négy évvel ezelőtt szerződtette Nicolas Jover pontrúgás-specialistát, különösen veszélyes a szögletekből: a 2023-24-es szezon kezdete óta 37 gólt szereztek ilyen helyzetekből, ami legalább 11-gyel több, mint bármelyik más csapat Európa öt topligájában.

Anglia
Arsenal
Piaci érték: 1 310M
Edző: Mikel Arteta
Jelenlegi helyezés: #1
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Arsenal
9
7
1
1
16
3
13
22
2.
Bournemouth AFC
9
5
3
1
16
11
5
18
3.
Tottenham Hotspur
9
5
2
2
17
7
10
17
Adatlap létrehozva: 2025.10.28.

Arteta szerint a fejlődő edzésmódszerek, taktikai felállások és a játékosok jobb fizikai állapota miatt nehezebb folyamatos játékból gólt szerezni. "Észrevehető a változás. Ahogy nő a fizikalitás, a bevezetett módszerek hatékonyabbak, és a játék nehezebb, mert korlátozhatók a terek. Különböző módokat kell találni a gólszerzésre, és szerintem mindenki erre törekszik" - nyilatkozta a szakember.

A Premier League-ben a szögletekből szerzett gólok aránya magasabb, mint bármelyik más európai topligában az elmúlt két szezonban. Thomas Frank, a Tottenham vezetőedzője a Brentford elleni mérkőzés után, ahol Micky van de Ven két gólt is szerzett szögletből, kijelentette: "A pontrúgások rendkívül fontosak. Az Arsenal jelenleg a pontrúgásoknak köszönhetően halad a bajnoki cím felé."

A szögletek mellett a bedobások is reneszánszukat élik. A Brentford különösen hatékonyan használja ezt a taktikát Michael Kayode védő révén. Hosszú bedobásai rendkívül veszélyes fegyvernek bizonyultak, az egyik ilyen vezetett Dango Ouattara góljához a Liverpool elleni mérkőzésen. A Brentford a tavalyi szezon kezdete óta nyolc gólt szerzett bedobásból.

Az Arsenal és a Tottenham az első, illetve a harmadik helyen áll a bajnokságban, és ugyanezt a helyezést foglalják el a pontrúgásokból szerzett gólok tekintetében is, ami alátámasztja a taktika hatékonyságát. Ezzel szemben a Liverpool azon három Premier League-csapat egyike, amely még nem szerzett gólt szögletből vagy közvetett szabadrúgásból ebben a szezonban, és védekezésben is problémáik vannak.

A bajnoki címvédő, amely négy egymást követő bajnoki vereségnél tart, hat gólt kapott pontrúgásokból, csak a kiesőzónában lévő West Ham és Nottingham Forest kapott többet. Arne Slot, a Liverpool menedzsere elismerte: "Határozottan javulnunk kell, mert látom, hogy a Premier League-ben csapatok pontrúgásokból nyernek meccseket, mi pedig pontrúgások miatt veszítünk."
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #elemzés #premier league #liverpool #tottenham #Arsenal #angol foci #mikel arteta #taktika

FRISS HÍREK
