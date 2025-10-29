Durva büntit úszott meg Fernando Alonso csapata: csak egy hajszálon múlt a komoly bírság

Az Aston Martin F1-es csapata eljárási szabálysértést követett el a költségvetési sapka szabályozásával kapcsolatban, mivel késve nyújtották be a 2024-es szezonra vonatkozó dokumentációjukat - írta meg a BBC.

A szabálysértés oka, hogy az Aston Martin által megbízott független cég azon munkatársa, akinek alá kellett volna írnia a beadványt, beteg volt a 2025. március 31-i határidő idején. A csapat elszámolása egyébként elkészült a határidőre, és nem lépték túl a költségvetési sapkát.

Az FIA nem szabott ki büntetést az Aston Martinra, csupán arra kötelezte a csapatot, hogy fedezze az autósport világszövetségénél a csapat "elfogadott szabálysértési megállapodásának" előkészítésével kapcsolatban felmerült költségeket.

Az FIA közleménye szerint: "Bár az Aston Martin Racing eljárási szabálysértést követett el, nem lépte túl a költségvetési sapka szintjét, és a szabálysértés nagyon csekély mértékű volt, amelyet az F1-es csapat ellenőrzésén kívül eső, előre nem látható körülmények okoztak." A szövetség hozzátette: "Az Aston Martin nem szerzett és nem is próbált előnyt szerezni a szóban forgó eljárási szabálysértésből."

A csapat a határidő előtt benyújtotta a dokumentáció tervezetét, csak a végleges, aláírt papírokat nem adta le időben. A többi kilenc csapat és mind az öt motorgyártó megfelelt a költségvetési sapka előírásainak. A 2024-es költségvetési sapka szabályozása csapatonként 135 millió dolláros (106,375 millió fontos) maximális költést határozott meg. Bizonyos költségek, például a pilóták és a három legmagasabb beosztású vezető fizetése, valamint a marketingköltségek nem számítanak bele a sapkába.

Az Aston Martin emellett bejelentette, hogy az amerikai Jak Crawford lesz a csapat harmadik pilótája 2026-ban. Ebben a szerepkörben tartalékpilótaként fog működni Fernando Alonso és Lance Stroll mellett a következő szezon összes nagydíján.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA