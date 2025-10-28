A Premier League idei karácsonyi programja jelentősen szűkülhet: előfordulhat, hogy mindössze egyetlen mérkőzést rendeznek a hagyományos Boxing Day-en.
Hoppá! Elveszítheti az edzőjét a Fradi: sztárcsapat csábítja Robbie Keane-t
Ange Postecoglou a Celtic vezetőedzői posztjának első számú esélyesévé vált, miután Brendan Rodgers váratlanul lemondott. A fogadóirodák szerint azonban Robbie Keane is esélyes lehet az állásra - számolt be a The Scottish Sun.
A fogadóirodák szerint a nemrégiben 40 napig a Nottingham Forestnél dolgozó edző, Ange Postecoglou 4/5-ös oddsszal vezeti a jelöltek listáját, megelőzve a korábbi Celtic-csatárt (és a Fradi jelenlegi vezetőedzőjét), Robbie Keane-t (3/1) és Ole Gunnar Solskjaert (6/1). A további esélyesek között szerepel Shaun Maloney és Kjetil Knutsen (8/1), Craig Bellamy és Damien Duff (10/1), valamint a Leverkusentől egy hónap alatt kirúgott Erik Ten Hag (12/1).
A Coral fogadóiroda képviselője, John Hill elmondta: "Ange Postecoglou visszatérésére jelentős téteket helyeztek a fogadók. Az ausztrál szakember eseménydús hónapokon van túl, és lehet, hogy nem kell sokáig várnia az edzői kispadra való visszatérésre."
Postecoglou jelenleg állás nélkül van, miután mindössze 39 nap után elbocsátották a Nottingham Foresttől. Ez már a második elküldése volt négy hónapon belül, júniusban a Tottenhamtől is távoznia kellett, mindössze 16 nappal azután, hogy Európa-liga győzelemre vezette a csapatot.
A szakember korábban két évet töltött a Celtic élén, ahol forradalmasította a csapat játékát. Ez idő alatt öt trófeát nyert, köztük egy triplázást is véghezvitt a második szezonjában, így visszatérése rendkívül népszerű lenne a szurkolók körében.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Rodgers 52 évesen másodszor is távozott a Hoopstól, miután a szezon eddig nem alakult jól számára - a Hearts jelenleg nyolc ponttal vezeti a skót bajnokságot a vasárnapi Tynecastle-i eredményt követően.
címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
A kirúgást követően az egyetem még tárgyalásokat folytat a több mint 54 millió dolláros végkielégítésről
Megmenekülhet a legendás angol klub? Újabb pontlevonások néznek ki, de nemsokára új tulajt kaphatnak
A Sheffield Wednesday súlyos pénzügyi válságba került, további pontlevonások fenyegetik, de az adminisztrátorok szerint több komoly érdeklődő is van a klub megvásárlására.
A Juve másfél hónapja egyetlen meccset sem nyert, a bajnokságban viszont sorozatban kettőt is elbuktak - nem maradhatott Igor Tudor.
A Nemzetközi Korcsolya Szövetség (ISU) vizsgálatot indított, miután két kínai jégtáncos egy ballisztikus rakétára emlékeztető játékkal jelent meg egy Grand Prix-eseményen
Lando Norris mexikói győzelme jelentősen növelte esélyeit az idei Forma-1-es világbajnoki címre, ugyanis átvette a vezetést a pontversenyben.
Bár a világkupa-sorozaton 60 millió forintnál több pénzdíjat nyert, egyetemi státusza miatt nem juthat hozzá a nyereményhez Kós Hubert.
A Sheffield Wednesday tulajdonosa, Dejphon Chansiri kénytelen volt csődeljárás alá helyezni a klubot.
A 17 éves szupertehetség, Lennart Karl már a BL-ben is gólt szerzett a héten, és Robben most a jövőre, a fejlődésre nézve adott neki tanácsokat.
Az egykori angol válogatott és Liverpool-játékos Joe Cole élesen bírálta a Liverpool három játékosát, kiemelten Kerkez Milost a Brentford elleni 3-2-es vereség után.
A Los Angeles Dodgers éppen a címvédésért küzd a baseballbajnokság döntőjében, de egy sztárjuk már biztosan "nagyot nyert" a szezonban.
David Beckham elárulta, hogy tulajdonosként rendszeresen beleszólt Phil Neville taktikai döntéseibe, mikor az az Inter Miami edzője volt.
Caoimhin Kelleher, aki nyáron 18,5 millió fontért igazolt a Brentfordhoz, elárulta, hogy nem akart tovább a Liverpool második számú kapusa lenni.
Lamine Yamal, a Barcelona 18 éves csillaga feszültséget keltett a vasárnapi El Clásico előtt a Real Madridról tett provokatív kijelentésével.
Az Arsenal idén rég látott minőségű védekezést mutat a Premier League-ben, ami akár bajnoki címet is érhet a szakértők szerint.
Max Verstappen egyre nagyobb nyomást helyez a bajnoki címért küzdő riválisaira a Formula 1-ben, Mexikóban még szorosabban felzárkózhat.
Bruno Fernandes kijelentette, hogy nem tárgyal jövőjéről a következő évi világbajnokság előtt - közben szombaton 300. mérkőzésére készül a klubnál.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság környezeti hatásai miatt egyre nagyobb az aggodalom.
A Como labdarúgócsapata szerint "áldozatokra van szükség" a Serie A túlélése érdekében a Premier League pénzügyi dominanciájával szemben.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.