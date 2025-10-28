Hoppá! Elveszítheti az edzőjét a Fradi: sztárcsapat csábítja Robbie Keane-t

Ange Postecoglou a Celtic vezetőedzői posztjának első számú esélyesévé vált, miután Brendan Rodgers váratlanul lemondott. A fogadóirodák szerint azonban Robbie Keane is esélyes lehet az állásra - számolt be a The Scottish Sun.

A fogadóirodák szerint a nemrégiben 40 napig a Nottingham Forestnél dolgozó edző, Ange Postecoglou 4/5-ös oddsszal vezeti a jelöltek listáját, megelőzve a korábbi Celtic-csatárt (és a Fradi jelenlegi vezetőedzőjét), Robbie Keane-t (3/1) és Ole Gunnar Solskjaert (6/1). A további esélyesek között szerepel Shaun Maloney és Kjetil Knutsen (8/1), Craig Bellamy és Damien Duff (10/1), valamint a Leverkusentől egy hónap alatt kirúgott Erik Ten Hag (12/1).

A Coral fogadóiroda képviselője, John Hill elmondta: "Ange Postecoglou visszatérésére jelentős téteket helyeztek a fogadók. Az ausztrál szakember eseménydús hónapokon van túl, és lehet, hogy nem kell sokáig várnia az edzői kispadra való visszatérésre."

Postecoglou jelenleg állás nélkül van, miután mindössze 39 nap után elbocsátották a Nottingham Foresttől. Ez már a második elküldése volt négy hónapon belül, júniusban a Tottenhamtől is távoznia kellett, mindössze 16 nappal azután, hogy Európa-liga győzelemre vezette a csapatot.

A szakember korábban két évet töltött a Celtic élén, ahol forradalmasította a csapat játékát. Ez idő alatt öt trófeát nyert, köztük egy triplázást is véghezvitt a második szezonjában, így visszatérése rendkívül népszerű lenne a szurkolók körében.

Rodgers 52 évesen másodszor is távozott a Hoopstól, miután a szezon eddig nem alakult jól számára - a Hearts jelenleg nyolc ponttal vezeti a skót bajnokságot a vasárnapi Tynecastle-i eredményt követően.

