Amit mindenki elfelejtene: így bukott meg alig egy hónap alatt a Forest edzője

Ange Postecoglou mindössze 39 nap után távozott a Nottingham Forest vezetőedzői posztjáról, ami a Premier League történetének egyik legrövidebb menedzseri időszaka - tudósított a BBC Sport.

Az ausztrál szakember alig költözött be új lakásába, amikor már menesztették is a Nottingham Forest éléről. A 60 éves Postecoglou a Premier League történetének egyik legrövidebb ideig szolgáló menedzsere lett, hiszen a Chelsea elleni 3-0-s vereség után mindössze 17 perccel már bejelentették távozását.

Postecoglou, aki szeptember 9-én váltotta Nuno Espirito Santót, azzal a céllal érkezett, hogy magasabb szintre emelje a klubot és 1990 óta az első jelentős trófeát szerezze meg. Ehelyett a klub most irányt vesztett, és már a harmadik menedzserét keresi az idényben.

A szombati vereség volt az utolsó csepp a pohárban Evangelos Marinakis tulajdonos számára, aki már a mérkőzés 60. perce körül elhagyta helyét a lelátón, előrevetítve a későbbi döntést. Ez volt Postecoglou nyolcadik mérkőzése győzelem nélkül.

A szakember túl nagy váltást próbált végrehajtani Nuno pragmatikus kontrázó stílusáról a saját magas letámadáson és folyamatos támadójátékon alapuló rendszerére. Ez sokak számára túl nagy ugrás volt, és nem volt elég idő a megfelelő edzésmunkára sem, hiszen az első 23 napban hat mérkőzést játszott a csapat.

Bár a játékosok nem fordultak el tőle, a rendszer egyeseknek jobban feküdt, mint másoknak. Elliot Anderson virágzott, míg a középhátvédek, Nikola Milenkovic és Murillo idegesek voltak és gyakran védtelenül maradtak. Az eredmények természetesen erodálták a hitet, és a tavalyi hetedik helyezést megalapozó egység is meggyengült.

A szurkolók türelme hamar elfogyott, különösen a Midtjylland elleni Európa-ligás mérkőzésen, amikor a dán bajnok 3-1-re vezetett. Egy szurkolói csoport már akkor a menesztését követelte, és Marinakis felé is jelezték nemtetszésüket.

Postecoglou problémái nem légüres térben keletkeztek. A nyáron kinevezett Edu, a klub globális sportigazgatója már Nunóval is összetűzésbe került, különösen az átigazolási stratégia miatt. Edu fiatalabb, nagyobb újraeladási értékkel rendelkező játékosokat akart szerződtetni, míg Nuno tapasztaltabb futballistákat preferált volna.

A Forest mintegy 180 millió fontot költött a nyáron, és több mint 100 milliót szerzett eladásokból, főként Anthony Elanga rekordösszegű, 55 millió fontos Newcastle-höz való átigazolásából. A nyári igazolások közül azonban csak a kölcsönben érkezett Douglas Luiz és Oleksandr Zinchenko kezdett a Chelsea ellen, míg a több mint 100 millió fontért vásárolt James McAtee, Dilane Bakwa, Arnaud Kalimuendo és Omari Hutchinson nem is került be a keretbe. A klub most gyors kinevezést tervez, és Marinakisnak ezúttal jól kell döntenie a következő vezetőedző személyéről.