Leverkusen, Észak-Rajna-Vesztfália, Németország - 2023. november: Bayer 04, a Bundesliga labdarúgó klub hazai stadionja, a kivilágított BayArena éjszakai panorámaképe. bayer leverkusen stadion
Sport

Ennyi volt, nem tűrt tovább a vezetőség: két forduló után elküldte Erik ten Hag-ot a Leverkusen

Pénzcentrum
2025. szeptember 1. 12:14

Erik ten Hag mindössze két Bundesliga-forduló után távozik a Bayer Leverkusen kispadjáról. A hírek szerint a döntés vasárnap született meg - írta a Sport Bild.

A holland szakember menesztése példa nélküli a Bundesliga történetében, hiszen még soha nem fordult elő, hogy egy szezon elején kinevezett vezetőedzőt két forduló után elküldjenek.

A gyenge kezdés után – mindössze egy pontot szerzett a csapat két mérkőzésen, ráadásul a múlt hétvégén, a Werder elleni meccsen két gólos előnyt sikerült elszórakozni emberelőnyben – a klub vezetősége úgy döntött, nem folytatja a 2027-ig szerződtetett edzővel az együttműködést. A hírt legelőször a mindig jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano szállította, majd nem sokkal később a klub hivatalosan is posztolta a közösségi oldalán.

Ten Hag kinevezése kezdettől fogva nem állt jó csillagzat alatt. A Manchester United korábbi menedzsere nem az első, sőt nem is a második választás volt a Real Madridhoz távozó Xabi Alonso utódjaként. A Leverkusen eredetileg Cesc Fàbregast szerette volna megszerezni a Comótól, és már ígéretet is kapott a spanyol szakembertől.

Azonban a Como heteken át tartó tárgyalások után sem engedte el sikeres edzőjét. Mivel Fàbregas részesedéssel rendelkezik az olasz klubban, nem akart konfliktusba kerülni a tulajdonosokkal. Miután az RB Leipzig és az Inter is sikertelenül próbálkozott Fàbregas megszerzésével, és az idő egyre fogyott, a Leverkusen május végén Ten Hag mellett döntött.

A holland edző távozása után az első edzést Rogier Meijer vezeti majd. A 43 éves holland szakember korábban Ten Hag segítője volt, előtte pedig a NEC Nijmegen vezetőedzőjeként dolgozott. Meijer munkáját a korábbi segédedzők, Hendrie Krüzen és Giorgos Giakoumakis segítik majd.
Címlapkép: Getty Images
