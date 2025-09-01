A Liverpool rekordösszegű, 125 millió fontos megállapodást kötött Alexander Isak átigazolásáról a Newcastle Uniteddel.
Ennyi volt, nem tűrt tovább a vezetőség: két forduló után elküldte Erik ten Hag-ot a Leverkusen
Erik ten Hag mindössze két Bundesliga-forduló után távozik a Bayer Leverkusen kispadjáról. A hírek szerint a döntés vasárnap született meg - írta a Sport Bild.
A holland szakember menesztése példa nélküli a Bundesliga történetében, hiszen még soha nem fordult elő, hogy egy szezon elején kinevezett vezetőedzőt két forduló után elküldjenek.
A gyenge kezdés után – mindössze egy pontot szerzett a csapat két mérkőzésen, ráadásul a múlt hétvégén, a Werder elleni meccsen két gólos előnyt sikerült elszórakozni emberelőnyben – a klub vezetősége úgy döntött, nem folytatja a 2027-ig szerződtetett edzővel az együttműködést. A hírt legelőször a mindig jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano szállította, majd nem sokkal később a klub hivatalosan is posztolta a közösségi oldalán.
Bayer 04 Leverkusen has parted ways with head coach Erik ten Hag with immediate effect.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 1, 2025
Training will be taken over by the assistant coaching staff for the time being. pic.twitter.com/aKrEtySB46
Ten Hag kinevezése kezdettől fogva nem állt jó csillagzat alatt. A Manchester United korábbi menedzsere nem az első, sőt nem is a második választás volt a Real Madridhoz távozó Xabi Alonso utódjaként. A Leverkusen eredetileg Cesc Fàbregast szerette volna megszerezni a Comótól, és már ígéretet is kapott a spanyol szakembertől.
Azonban a Como heteken át tartó tárgyalások után sem engedte el sikeres edzőjét. Mivel Fàbregas részesedéssel rendelkezik az olasz klubban, nem akart konfliktusba kerülni a tulajdonosokkal. Miután az RB Leipzig és az Inter is sikertelenül próbálkozott Fàbregas megszerzésével, és az idő egyre fogyott, a Leverkusen május végén Ten Hag mellett döntött.
A holland edző távozása után az első edzést Rogier Meijer vezeti majd. A 43 éves holland szakember korábban Ten Hag segítője volt, előtte pedig a NEC Nijmegen vezetőedzőjeként dolgozott. Meijer munkáját a korábbi segédedzők, Hendrie Krüzen és Giorgos Giakoumakis segítik majd.
A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.
Schön Szabolcs a rendszeres játéklehetőségben bízhat, de angliai csapatában az idén még nem jutott szerephez.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy ezt a típusú szabadrúgást még kevesebbet is gyakorolta az elmúlt hetekben.
Jó huszonhat méterről vágott iszonyatosan nagy gólt a Liverpool magyar középpályása, csapata így továbbra is hibátlan a Premier League-ben.
Bocsánatot kért az ellenfelét lebunkózó teniszező: meghallgatásra talált, nincs harag a botrány után
Jelena Ostapenko bocsánatot kért Taylor Townsendtől a US Open második fordulójában tett sértő megjegyzései miatt, amikor "iskolázatlannak" nevezte amerikai ellenfelét.
Norris és a két Ferrari is kiestek a Holland Nagydíjon, Piastri pedig élt a lehetőséggel, és tovább növelte az előnyét.
A Premier League-mérkőzéseken egyre több vitát váltanak ki a VAR-döntések - így volt ez a Manchester United tegnapi meccsén is.
A Packers új sztárjátékosa a legjobban fizetett játékos lett - de ennek nem csak ő, hanem az adóhivatal is nagyon örül.
A liga teljes bevétele meghaladta a 23 milliárd dollárt, messze megelőzve más nagy sportligákat.
José Mourinho távozott az isztambuli csapattól, de egyáltalán nem ment üres kézzel: komoly végkielégítés üti a markát.
A két magyar játékosra egyaránt komoly szerep hárulhat az Arsenal elleni rangadón ma délután, de az előzetes jelekre így is oda kell figyelni.
Az amerikai egyetemi futballcsapatok a játékosok fizetésének fedezésére prémium ülőhelyeket vezetnek be - csakhogy ez nem oldja meg a pénzügyi gondokat.
Piastri feltartóztathatatlan volt a zandvoort-i időmérőn, újra McLarenes első sorral rajtol holnap az F1-mezőny.
Bud Selig, a korábbi MLB-kommisszár támogatja a fizetési sapka bevezetését a baseballban, de óva int a munkaügyi konfliktusoktól.
A korábbi világelső szerb klasszis ezzel pályafutása során a 69. alkalommal játszhat nyolcaddöntőt GS-viadalon.
Naomi Osaka élesen bírálta Jelena Ostapenko Taylor Townsendre tett megjegyzéseit a US Openen.
Sebestyén Dalma a Balatonon élvezi a nyár végét, mi pedig gyönyörködhetünk vele együtt a panorámában.
Stefanosz Cicipasz dühösen reagált Daniel Altmaier taktikájára, miután öt szettes mérkőzésen kikapott és kiesett a US Open második fordulójában
-
