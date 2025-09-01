Ennyi volt, nem tűrt tovább a vezetőség: két forduló után elküldte Erik ten Hag-ot a Leverkusen

Erik ten Hag mindössze két Bundesliga-forduló után távozik a Bayer Leverkusen kispadjáról. A hírek szerint a döntés vasárnap született meg - írta a Sport Bild.

A holland szakember menesztése példa nélküli a Bundesliga történetében, hiszen még soha nem fordult elő, hogy egy szezon elején kinevezett vezetőedzőt két forduló után elküldjenek.

A gyenge kezdés után – mindössze egy pontot szerzett a csapat két mérkőzésen, ráadásul a múlt hétvégén, a Werder elleni meccsen két gólos előnyt sikerült elszórakozni emberelőnyben – a klub vezetősége úgy döntött, nem folytatja a 2027-ig szerződtetett edzővel az együttműködést. A hírt legelőször a mindig jól értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano szállította, majd nem sokkal később a klub hivatalosan is posztolta a közösségi oldalán.

Bayer 04 Leverkusen has parted ways with head coach Erik ten Hag with immediate effect.



Bayer 04 Leverkusen has parted ways with head coach Erik ten Hag with immediate effect.

Training will be taken over by the assistant coaching staff for the time being.

Ten Hag kinevezése kezdettől fogva nem állt jó csillagzat alatt. A Manchester United korábbi menedzsere nem az első, sőt nem is a második választás volt a Real Madridhoz távozó Xabi Alonso utódjaként. A Leverkusen eredetileg Cesc Fàbregast szerette volna megszerezni a Comótól, és már ígéretet is kapott a spanyol szakembertől.

Azonban a Como heteken át tartó tárgyalások után sem engedte el sikeres edzőjét. Mivel Fàbregas részesedéssel rendelkezik az olasz klubban, nem akart konfliktusba kerülni a tulajdonosokkal. Miután az RB Leipzig és az Inter is sikertelenül próbálkozott Fàbregas megszerzésével, és az idő egyre fogyott, a Leverkusen május végén Ten Hag mellett döntött.

A holland edző távozása után az első edzést Rogier Meijer vezeti majd. A 43 éves holland szakember korábban Ten Hag segítője volt, előtte pedig a NEC Nijmegen vezetőedzőjeként dolgozott. Meijer munkáját a korábbi segédedzők, Hendrie Krüzen és Giorgos Giakoumakis segítik majd.