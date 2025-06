Az Európa Liga megnyerése sem volt elég: kirúgta edzőjét a Tottenham

A döntés mindössze 16 nappal azután született, hogy Postecoglou irányításával a Spurs 1-0-ra legyőzte a Manchester Unitedet az Európa Liga döntőjében, megszerezve ezzel a klub első európai trófeáját 41 év után.

A bilbaói dicsőség, amely egyúttal Bajnokok Ligája szereplést is biztosított a következő szezonra, ez azonban nem tudta ellensúlyozni, hogy Postecoglou irányítása alatt a csapat minden idők legrosszabb Premier League szereplését produkálta. A Tottenham a 17. helyen végzett a bajnokságban, 22 vereséget szenvedett, és mindössze 38 pontot gyűjtött, ami a klub Premier League történetének legalacsonyabb pontszáma.

Az ausztrál szakember két szezon után távozik, négyéves szerződésének félidejében. Menesztése pontosan két évvel kinevezése után következett be, ugyanis 2023. június 6-án érkezett a Celtictől.

Following a review of performances and after significant reflection, the Club can announce that Ange Postecoglou has been relieved of his duties.