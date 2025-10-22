2025. október 22. szerda Előd
Nanterre, 2024. augusztus 7.Manhercz Krisztián a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornájának negyeddöntõjében játszott Olaszország - Magyarország mérkõzésen a Párizs melletti Nanterre-ben lévõ Paris La Défense Arénában
Sport

Durván meghajtották a magyar pólósokat: ezt aztán nem tették zsebre

MTI
2025. október 22. 16:43

Újfajta edzésmódszer bevezetésével, főként mentálisan terhelte csapatát Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

A kapitány hétfőtől szerdáig a Duna Arénában tartott összetartást a szingapúri világbajnokságon ezüstérmes együttesnek, amelyből ezúttal hiányoztak a légiósok.

"Elcsépelt mondás, hogy fejben dől el minden, de a valóságban ez tényleg így van. Az dönti el a mérkőzéseket, hogy fáradtan milyen döntéseket hozunk" - nyilatkozott az M1 aktuális csatornának Varga Zsolt, aki megjegyezte, éppen ezért most nagyobb hangsúlyt kaptak a mentális gyakorlatok, a figyelemészlelés és a döntéshozatali képeségekkel kapcsolatos tréningek. A kapitány elmondta, a januári belgrádi Európa-bajnokságra december 8-án kezdődik a felkészülés, addig novemberben még két kétnapos összetartást rendeznek a csapatnak.

Egyelőre még csak különedzéseket végzett a csapatkapitány Manhercz Krisztián, aki körülbelül egy hónapja sérüléssel bajlódik, ám elmondta, hogy a kontinensviadalon való szereplése nincs veszélyben. Visszatért viszont a nemzeti csapatba Vogel Soma, aki csípősérülése miatt kihagyta a nyári világbajnokságot.

"Nagyon hiányzott már a csapat, az itteni hangulat és a kihívás. Boldog vagyok, feltöltött ez a két nap" - fogalmazott a Ferencváros BL-győztes kapusa.

címlapkép: Kovács Tamás, MTI/MTVA 
