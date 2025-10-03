2025. október 3. péntek Helga
a nottingham forest stadionja, stadion, nottingham, angol foci, premier league
Sport

Máris megbukott a PL-csapat új edzője? A szurkolók a fejét követelik, ez így nem lesz hosszú

Pénzcentrum
2025. október 3. 19:19

Ange Postecoglou nehéz helyzetbe került a Nottingham Forest élén, miután hat mérkőzés után sem tudott győzelmet aratni - a szurkolók már a menesztését követelik - tudósított a BBC.

A Nottingham Forest 3-1-es veresége a dán Midtjylland ellen az Európa-ligában tovább mélyítette a válságot, amelybe Ange Postecoglou került. A csak nemrég kinevezett edző az első olyan állandó Forest-menedzser lett 100 éve, aki nem tudott győzni első hat mérkőzésén.

A City Groundon rendezett EL-mérkőzésen - amely 29 év után az első európai kupamérkőzés volt a stadionban - a hazai szurkolók "Holnap reggel kirúgnak" kórussal fejezték ki elégedetlenségüket, és a lefújás után is kifütyülték az ausztrál szakembert.

"A szurkolók csalódottak. Joguk van véleményt nyilvánítani. Hallottam a véleményüket" – nyilatkozta a levert Postecoglou. "Semmi sem lep meg a futballban. Ez a jelenlegi légkör. Úgy tűnik, így mennek a dolgok. Ez olyasmi, amit nem tudok befolyásolni."

Ironikus módon alig négy hónapja még Postecoglou emelte magasba ugyanezt a trófeát a Tottenhammel, mielőtt 16 nappal később elbocsátották a gyenge hazai szereplés miatt. Most egy újabb klubnál küzd az eredményességgel.

A szurkolók tovább fokozták a feszültséget azzal, hogy Postecoglou elődjét, Nuno Espirito Santót éltették, aki jelenleg a West Ham edzője. Nuno a Premier League hetedik helyére vezette a Forestet az előző szezonban, mielőtt elbocsátották, miután megromlott a kapcsolata Evangelos Marinakis tulajdonossal.

A Midtjylland elleni vereség a Premier League-ben elszenvedett gyenge eredmények után következett, ami megváltoztatta a hangulatot a klubnál. A szurkolók most már Marinakis döntéseit is megkérdőjelezik.

"Az én felelősségem, hogy győzelmeket szerezzek ennek a klubnak és fejlődést érjek el" – mondta Postecoglou. "Jobban szeretném, ha az emberek optimistán tekintenének arra, amit csinálok. Ezt csak úgy tudom megváltoztatni, ha meccseket nyerek."

"Függetlenül ettől, ez nem fogja megváltoztatni a hozzáállásomat. Igazán hiszek abban a folyamatban, amit csinálunk, és nem hiszem, hogy messze lennénk attól, hogy olyan csapat legyünk, amely képes megszüntetni a jelenlegi helyzetünket és eredményeket elérni."

Az ausztrál vezetőedző szerint csapata közel áll az áttöréshez: "Igen, így gondolom, semmi, amit ma este láttam, nem változtat ezen. Értem, hogy a hangulat nem lesz nagyszerű, és megértem az emberek hozzáállását, különösen velem szemben, de ez nem ismeretlen terület számomra. Hiszem, hogy jó úton járunk, és amikor túljutunk ezen a bizonytalan időszakon, jó úton is leszünk."

Marinakisról köztudott, hogy nem fél gyors változtatásokat eszközölni, ha úgy érzi, a dolgok nem működnek. Az Olimpiakosznál mindössze 48 nap után menesztette Carlos Corberánt, míg Nuno távozása hetekkel azután következett be, hogy új hároméves szerződést írt alá.
Címlapkép: Getty Images
#foci #elbocsátás #sport #premier league #edző #európa liga #angol foci #szurkolók #angol bajnokság #edzőváltás #nottingham forest

