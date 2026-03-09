Kimondta az egykori sztárjátékos: már csak egy totális összeomlás foszthatja meg az Arsenalt a trófeától

Ashley Cole, az Arsenal egykori hátvédje szerint a csapat idén véget vethet a Premier League-cím utáni hosszú várakozásnak, és komoly eséllyel pályázik a bajnoki trófeára - írta a Justarsenal.com.

A volt védő szorosan figyelemmel kíséri Mikel Arteta együttesét. A londoni gárda a 2003/2004-es, legendás, veretlenül megnyert idény óta nem tudta elhódítani a Premier League trófeáját. Az Arsenal idén kiemelkedő szezont fut, és jelenleg az angol élvonal egyik legerősebb csapatának számít. A bajnokság döntő szakaszába lépve az Ágyúsok hét ponttal vezetnek a bajnokságban, mindössze nyolc fordulóval a szezon vége előtt.

Az Arsenal ebben az idényben több fronton is bizonyította bajnokesélyes mivoltát. A csapat számos sorozatban versenyképes maradt, így az sem lenne meglepő, ha a szezon végéig egynél több trófeát is begyűjtene. Az első lehetőség erre a Ligakupa, amelynek döntőjébe már be is jutott az együttes.

Cole úgy véli, a keretben uralkodó hit és magabiztosság lehet a bajnoki cím megszerzésének kulcsa.

Miért ne sikerülhetne? A játékosokban és a vezetőedzőben is megvan a kellő hit, ráadásul lassan, de biztosan, zsinórban nyerik a meccseket. Ha ezt a formát meg tudják tartani, semmi sem lehetetlen

- nyilatkozta a Hayters TV-nek.

A korábbi hátvéd szerint egy trófea megnyerése tovább növelheti a gárda önbizalmát.

Ha megnyerik az elsőt, ki tudja, mi következhet. A trófeaszerzés magabiztosságot szül

- fűzte hozzá. Cole kiemelte az Arsenal kiegyensúlyozottságát is, amely rendkívül stabil pozícióba hozta a csapatot. Külön dicsérte azt a képességüket, hogy a kiélezett mérkőzéseken is rendre megtalálják a győzelemhez szükséges pluszt. Megfogalmazása szerint az Arsenalnak "totális összeomlást" kellene produkálnia ahhoz, hogy elbukja a bajnokságot.