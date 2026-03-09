Százmillió euróra nőtt Szoboszlai Dominik piaci értéke a mértékadó Transfermarkt legfrissebb becslése alapján.
Kimondta az egykori sztárjátékos: már csak egy totális összeomlás foszthatja meg az Arsenalt a trófeától
Ashley Cole, az Arsenal egykori hátvédje szerint a csapat idén véget vethet a Premier League-cím utáni hosszú várakozásnak, és komoly eséllyel pályázik a bajnoki trófeára - írta a Justarsenal.com.
A volt védő szorosan figyelemmel kíséri Mikel Arteta együttesét. A londoni gárda a 2003/2004-es, legendás, veretlenül megnyert idény óta nem tudta elhódítani a Premier League trófeáját. Az Arsenal idén kiemelkedő szezont fut, és jelenleg az angol élvonal egyik legerősebb csapatának számít. A bajnokság döntő szakaszába lépve az Ágyúsok hét ponttal vezetnek a bajnokságban, mindössze nyolc fordulóval a szezon vége előtt.
Az Arsenal ebben az idényben több fronton is bizonyította bajnokesélyes mivoltát. A csapat számos sorozatban versenyképes maradt, így az sem lenne meglepő, ha a szezon végéig egynél több trófeát is begyűjtene. Az első lehetőség erre a Ligakupa, amelynek döntőjébe már be is jutott az együttes.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Arsenal
|
30
|
20
|
7
|
3
|
59
|
22
|
37
|
67
|
2.
Manchester City
|
29
|
18
|
6
|
5
|
59
|
27
|
32
|
60
|
3.
Manchester United
|
29
|
14
|
9
|
6
|
51
|
40
|
11
|
51
Cole úgy véli, a keretben uralkodó hit és magabiztosság lehet a bajnoki cím megszerzésének kulcsa.
Miért ne sikerülhetne? A játékosokban és a vezetőedzőben is megvan a kellő hit, ráadásul lassan, de biztosan, zsinórban nyerik a meccseket. Ha ezt a formát meg tudják tartani, semmi sem lehetetlen
- nyilatkozta a Hayters TV-nek.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A korábbi hátvéd szerint egy trófea megnyerése tovább növelheti a gárda önbizalmát.
Ha megnyerik az elsőt, ki tudja, mi következhet. A trófeaszerzés magabiztosságot szül
- fűzte hozzá. Cole kiemelte az Arsenal kiegyensúlyozottságát is, amely rendkívül stabil pozícióba hozta a csapatot. Külön dicsérte azt a képességüket, hogy a kiélezett mérkőzéseken is rendre megtalálják a győzelemhez szükséges pluszt. Megfogalmazása szerint az Arsenalnak "totális összeomlást" kellene produkálnia ahhoz, hogy elbukja a bajnokságot.
Kíméletlenül kitálalt a Barca volt edzője: kiderült a sötét titok, valójában ezért nem térhetett vissza Messi
Xavi szerint három éve visszatérhetett volna az argentin legenda, Lionel Messi, de az elnök megfúrta a transzfert.
Rakéták és drónok ejtették csapdába a válogatottat: kétségbeesett kéréssel fordult a FIFA-hoz a szövetségi kapitány
Irak szövetségi kapitánya, Graham Arnold arra kéri a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy halasszák el a március 31-re tervezett világbajnoki pótselejtezőt.
A Celtic büntetőkkel ejtette ki a Rangerst a Skót Kupa negyeddöntőjéből, a meccs végén elszabadult a pokol.
A francia élvonalban a Paris Saint-Germain hazai pályán kapott ki a Monacótól, a Serie A-ban a Milan legyőzte az Intert. Lássuk a hétvégi eredményeket egyben!
A Pénzcentrumon összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót: ekkor lesz a sprintfutam, az időmérő és maga a nagydíj Kínában.
Az ugandai Jacob Kiplimo világcsúccsal nyerte vasárnap a lisszaboni félmaratoni futóversenyt.
Mindkét klub a pályán elért sikerekhez szükséges bevételekkel indokolja a döntést, a szurkolói szervezetek azonban élesen bírálják az inflációt meghaladó drágulást.
Nem csak szégyent, de brutális mínuszt is hozhat a kiesés a Spursnek: ezért is össze kéne szedniük magukat
Az első elemzések szerint a kiesés akár 261 millió fontos bevételkiesést is okozhat a Tottenhamnek, ha megtörténik a szezon végén.
A Premier League sportigazgatói egyeztetéseket folytattak a szögletekből és szabadrúgásokból szerzett gólok egyre növekvő arányáról, valamint a büntetőterületen belüli szabálytalanságokról.
A futamot az első rajtkockából induló George Russell nyerte, megelőzve csapattársát, Andrea Kimi Antonellit és a ferraris Charles Leclerc-t.
Milánóban fellobban a derbiláz, a magyar élvonalban pályára lép a címvédő Fradi - lássuk a mai nap legfontosabb meccseit.
Azért van szükségem világszínvonalú szponzorokra, mert a labdarúgók drágák - nyilatkozta Jorge Mas, a csapat ügyvezetője.
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
A szaúdi al-Nasszr csapatának 41 éves sztárja február utolsó napján, egy bajnoki mérkőzésen járt pórul.
A vezetőség bejelentette, hogy belép a golffelszerelések piacára, és saját márkás ütőket kezd gyártani.
A női nagymester arról beszélt: élete legnagyobb eredménye, hogy felszólalt a sakkvilágban régóta elhallgatott bántalmazások ellen.
KSI és Snoop Dogg is beszállt az új őrületbe: vagyonokat égetnek el a fociban a hírességek, pedig a legtöbben óriásit buknak rajta
Egyre több híresség vásárol részesedést angol alsóbb ligás futballklubokban - most egy ötödosztályú csapatba vásárolta be magár egy influenszer.
A Mercedes kisajátította az első sort, de nagyot ment a Red Bullban most bemutatkozó Hadjar is a harmadik helyével.
Hazai pályán az Újpest–Paks ütközet ígér kiélezett csatát, nemzetközi szinten pedig a Barcelona baszkföldi vendégjátéka és a Dortmund kölni fellépése lehet a nap csúcspontja.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.