2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Sport

Kimondta az egykori sztárjátékos: már csak egy totális összeomlás foszthatja meg az Arsenalt a trófeától

Pénzcentrum
2026. március 9. 18:13

Ashley Cole, az Arsenal egykori hátvédje szerint a csapat idén véget vethet a Premier League-cím utáni hosszú várakozásnak, és komoly eséllyel pályázik a bajnoki trófeára - írta a Justarsenal.com.

A volt védő szorosan figyelemmel kíséri Mikel Arteta együttesét. A londoni gárda a 2003/2004-es, legendás, veretlenül megnyert idény óta nem tudta elhódítani a Premier League trófeáját. Az Arsenal idén kiemelkedő szezont fut, és jelenleg az angol élvonal egyik legerősebb csapatának számít. A bajnokság döntő szakaszába lépve az Ágyúsok hét ponttal vezetnek a bajnokságban, mindössze nyolc fordulóval a szezon vége előtt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Arsenal ebben az idényben több fronton is bizonyította bajnokesélyes mivoltát. A csapat számos sorozatban versenyképes maradt, így az sem lenne meglepő, ha a szezon végéig egynél több trófeát is begyűjtene. Az első lehetőség erre a Ligakupa, amelynek döntőjébe már be is jutott az együttes.

Anglia
Arsenal
Piaci érték: 1 270M €
Edző: Mikel Arteta
Jelenlegi helyezés: #1
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Arsenal
30
20
7
3
59
22
37
67
2.
Manchester City
29
18
6
5
59
27
32
60
3.
Manchester United
29
14
9
6
51
40
11
51
Adatlap létrehozva: 2026.03.09.

Cole úgy véli, a keretben uralkodó hit és magabiztosság lehet a bajnoki cím megszerzésének kulcsa.

Miért ne sikerülhetne? A játékosokban és a vezetőedzőben is megvan a kellő hit, ráadásul lassan, de biztosan, zsinórban nyerik a meccseket. Ha ezt a formát meg tudják tartani, semmi sem lehetetlen

- nyilatkozta a Hayters TV-nek.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A korábbi hátvéd szerint egy trófea megnyerése tovább növelheti a gárda önbizalmát.

Ha megnyerik az elsőt, ki tudja, mi következhet. A trófeaszerzés magabiztosságot szül

- fűzte hozzá. Cole kiemelte az Arsenal kiegyensúlyozottságát is, amely rendkívül stabil pozícióba hozta a csapatot. Külön dicsérte azt a képességüket, hogy a kiélezett mérkőzéseken is rendre megtalálják a győzelemhez szükséges pluszt. Megfogalmazása szerint az Arsenalnak "totális összeomlást" kellene produkálnia ahhoz, hogy elbukja a bajnokságot.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #meccs #csapat #futball #2025 #premier league #Arsenal #angol foci #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:16
19:04
19:00
18:50
18:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 8.
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
2026. március 9.
Rémálommá válhat egy egyszerű foghúzás is: tízmilliók életét követelheti a jövő legnagyobb egészségügyi katasztrófája
2026. március 9.
Benzinárstop 2026: ennyi lehet maximum a benzin, dízel ára éjféltől - itt a hivatalos bejelentés!
2026. március 9.
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 9. hétfő
Franciska, Fanni
11. hét
Március 9.
A lemezlovasok világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
2
21 órája
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen
3
1 hete
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
4
1 hete
A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?
5
2 napja
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati díj
a biztosítási díj azon része, amely az átvállalt kockázatból származó károk fedezetéül szolgál. Ebből a díjrészből fizetik a biztosítottaknak járó szolgáltatásokat, s ebből képzik a függő károk tartalékait is. Nettó díjnak is nevezik, mert nem tartalmazza a vállalkozói díj részt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 19:00
Rémálommá válhat egy egyszerű foghúzás is: tízmilliók életét követelheti a jövő legnagyobb egészségügyi katasztrófája
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 18:05
Kvíz: Úgy hiszed, sokat tudsz a skandináv mitológiáról, istenekről és szörnyekről? Lássuk, lesz-e 10/10 a mai kvíz!
Agrárszektor  |  2026. március 9. 18:34
Végzetes hiba a kertben: nem mindegy, mit, milyen földbe ültetsz