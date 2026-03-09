Megjött Hamilton étvágya: szerinte a Ferrari nagy dolgokat tud idén, bukja a Merci a vb-címet?

A 2026-os Forma–1-es szezon ausztráliai nyitóversenyén a Mercedes dominált: George Russell győzött, míg Kimi Antonelli a második helyen ért célba. A Ferrari azonban a harmadik és negyedik helyen befutó Lewis Hamiltonnal és Charles Leclerc-kel szintén bizakodásra adott okot. Hamilton szerint csapata idén képes lesz felvenni a harcot a bajnoki címért - írta meg a The Guardian.

A melbourne-i futamon mindkét Ferrari-pilóta remek rajtot vett. Leclerc az élre állt, Hamilton pedig a harmadik helyre jött fel. Az első tizenkét körben komoly csata zajlott köztük és Russell között. A virtuális biztonsági autós fázis alatt azonban a Mercedes kihasználta a lehetőséget egy olcsó bokszkiállásra. A Ferrari nem élt ezzel a stratégiai lépéssel, így pilótái végül már nem szólhattak bele a győzelemért folyó küzdelembe.

Hamilton tavaly rémálomként élte meg első ferraris szezonját, hiszen pályafutása során először egyetlen versenyen sem állhatott dobogóra. A téli szünet után azonban láthatóan feltöltődve tért vissza. Az új szabályok szerint épült autók jobban fekszenek a hétszeres világbajnoknak, aki a futam után optimistán nyilatkozott.

A csapat összességében remek munkát végzett. Nem vagyunk olyan gyorsak, mint a Mercedes, de benne vagyunk a harcban

– mondta Hamilton. Hozzátette, hogy sok munka vár még rájuk a riválisok utoléréséhez, de a feladat nem lehetetlen. A futam utáni értékelés során a stratégiai döntéseket is alaposan kielemezik. A brit pilóta szerint ugyanis legalább az egyik autójukat ki kellett volna hívni a bokszba a Mercedes taktikájának lefedezésére.

A tempó önmagáért beszélt: Hamilton legjobb tíz körének átlaga megegyezett Antonelliéval. A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is elismerte, hogy a verseny elején semmi sem választotta el a két istállót. "Egy ponton háromszereplős csata zajlott George és a két Ferrari között. A futam végén a mi tempónk volt biztató, de az elején nem volt különbség a Ferrari és a Mercedes között. Most már tudjuk, hogy komoly küzdelem vár ránk" – fogalmazott Wolff.

A Ferrari csapatfőnöke, Fred Vasseur szintén megerősítette, hogy alakulata képes lehet ledolgozni a hátrányt. Szerinte a szezon végeredményét az határozza majd meg, hogy ki milyen gyorsan tudja fejleszteni az autóját, és milyen ütemben érkeznek a pályára az újítások.

Jobb jó formában kezdeni a szezont, mint rossz formában, de még hosszú út áll előttünk

– tette hozzá a francia csapatfőnök.

A melbourne-i hétvége legnagyobb vesztese a hazai pályán versenyző Oscar Piastri volt, aki a rajt előtti felvezető körön csúnyán a falnak csapódott a négyes kanyarban. A balesetet a hideg gumik, a kerékvetőn való áthaladás, valamint az új autókra jellemző hirtelen teljesítményleadás együttesen okozta, ami megpörgette a versenyautót. Andrea Stella csapatfőnök elmondta, hogy Piastri vállalta a felelősséget a hibáért. Az ausztrál pilóta a soron következő Kínai Nagydíjon már teljes összpontosítással tér majd vissza a versenypályára. A kínai nagydíjról itt szedtünk össze minden fontos tudnivalót:

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA