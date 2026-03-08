2026. március 8. vasárnap Zoltán
Falfestmény az ókori görög futókról.
Sport

Hihetelen teljesítmény: megdőlt a félmaraton férfi rekordja

Pénzcentrum
2026. március 8. 18:36

Az ugandai Jacob Kiplimo világcsúccsal nyerte vasárnap a lisszaboni félmaratoni futóversenyt.

A 25 éves afrikai versenyző 57:20 perc alatt teljesítette a 21,0975 kilométeres távot, ezzel tíz másodperccel gyorsabb volt, mint az eddigi rekorder etióp Yomif Kejelcha, aki 2024-ben, Valenciában döntötte meg a csúcsot.

Kiplimo öt éve is világrekordot futott Lisszabonban - Kejelcha tőle vette el a csúcsot -, tavaly, Barcelonában pedig 56:42 perc alatt ért célba, de ezt az időt végül nem hitelesítették, mert úgy ítélték meg, hogy az előtte haladó jármű szélárnyékában futott, s ezzel nem megengedett előnyre tett szert.
Címlapkép: Getty Images
