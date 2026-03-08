2026. március 8. vasárnap Zoltán
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
foci, futball, labdarúgás, labda, labda, focilabda
Sport

Nem vártak tovább: rendkívüli ülést hívott össze a fociliga vezetése, erről kell most beszélniük

Pénzcentrum
2026. március 8. 09:00

A Premier League sportigazgatói egyeztetéseket folytattak a szögletekből és szabadrúgásokból szerzett gólok egyre növekvő arányáról, valamint a büntetőterületen belüli szabálytalanságokról. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy ezek a tendenciák rontják a futball látványosságát - írta meg a The Guardian.

A pontrúgásokból szerzett találatok az idei szezonban a Premier League-ben esett gólok 27,1 százalékát adják a tizenegyeseket nem számítva. Ez az arány történelmi csúcsnak számít. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a héten úgy fogalmazott, hogy "futballszívének nem tetszik" ez a jelenség. Az Opta adatai szerint önmagában a szögletek aránya 18 százalékot tesz ki, ami szintén a bajnokság történetének legmagasabb értéke.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A sportigazgatók rendszeresen egyeztetnek egymással, a pontrúgások kérdése pedig az utóbbi időben visszatérő témává vált. A klubok vezetőedzői és csapatkapitányai szintén részt vesznek a párbeszédben. Ezek az egyeztetések az úgynevezett Futball Alapelvek kialakítását szolgálják, amelyek alapvetően befolyásolják a játékvezetés irányelveit. A liga emellett minden érintett féllel, köztük a szurkolókkal is folyamatosan egyeztet az éves felméréseken keresztül.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
67
2.
Manchester City
60
3.
Manchester United
51
4.
Aston Villa
51
5.
Chelsea
48
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
22
2.
Igor Thiago
(Brentford)
18
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
15
4.
João Pedro
(Chelsea)
14
5.
Hugo Ekitiké
(Liverpool)
11
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.03.06.

Erre az idényre a játékvezetői testület (PGMOL) már szigorított a büntetőterületen belüli rángatások megítélésén. Ennek eredményeként idén már kilenc tizenegyest ítéltek pontrúgásoknál elkövetett szabálytalan tartásért, szemben a tavalyi azonos időszakban befújt négy büntetővel.

Ha a nyílt játékból elkövetett szabálytalanságokat is beleszámítjuk, összesen tizenkét büntetőt fújtak rángatásért, míg tavaly ilyenkor ez a szám kilenc volt. A játékvezetőket ugyanakkor korlátozza a szabályzat. Mivel nem ítélhetnek szabadrúgást, amíg a labda nincs játékban, a szögletek előtti lökdösődés és tolakodás mindennapos jelenség marad.

Az Arsenal 22 éve tartó bajnoki nyeretlenségének megtörését nagymértékben a pontrúgásokból szerzett gólok segítik. Az eddigi 59 találatukból 22 származott ilyen szituációból, ebből 16 ráadásul szögletből esett, ami más edzők részéről is kritikát váltott ki.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Fabian Hürzeler, a Brighton vezetőedzője a szerdai, 1-0-s vereségük előtt bírálta a londoniakat. Kifogásolta, hogy az Arsenal mennyi időt tölt a szögletek előkészítésével. Átlagosan 44,4 másodpercet vesz igénybe egy sarokrúgásuk, ami a liga leghosszabb játék-újraindítási ideje, ezért a szakember egy időkorlát bevezetését javasolta. A labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB) múlt hétvégi döntése nyomán a következő szezontól a játékvezetők ötmásodperces visszaszámlálást alkalmazhatnak a bedobásoknál és kirúgásoknál, ha időhúzást észlelnek.

Európa öt topligája közül ebben az idényben a Premier League produkálja a legtöbb pontrúgásból szerzett gólt. A második helyen az olasz Serie A áll 24 százalékkal, majd a német Bundesliga (22 százalék), a spanyol La Liga (19 százalék) és a francia Ligue 1 (17 százalék) következik.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #szabályok #premier league #Arsenal #gól #angol foci #játékvezető #angol bajnokság #arne slot

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:57
09:29
09:00
07:45
07:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 8.
Budapest egyszerre küzd és szárnyal: most dől el, melyik polcra árazzák be a fővárost
2026. március 7.
Ezek a legelismertebb, legjobban fizető szakmák 2026-ban: most eljött az ő idejük, nem vártak hiába
2026. március 7.
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2026. március 7.
Kimondták, amitől mindenki tartott: 12-18 hónapja van ezeknek a dolgozóknak, mielőtt végleg kinyírja az AI a munkájukat
2026. március 7.
Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 8. vasárnap
Zoltán
10. hét
Március 8.
Nemzetközi nőnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Ausztrál Nagydíj 2026: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Melbourne, Ausztrália helyszínen
2
1 hete
Brutálisat kaszáltak Szoboszlaiék: itt vannak a számok, ez nem mindennapi
3
6 napja
A háború a Forma 1-nek is betesz: elmaradhat a szezonnyitó ausztrál nagydíj?
4
7 napja
Főhet a feje az MMA atyaúristenének: milliárdokra perelték a rajongók, ennek mi lesz a vége?
5
2 hete
Pénzügyi helyzetéről vallott a pólólegenda Kiss Gergely: ennyi pénzt kapott az aranyak után
PÉNZÜGYI KISOKOS
MABISZ
Magyar Biztosítók Szövetsége. 1990. november 14-én alakult országos szakmai érdekképviseleti szervezet. Az érdekvédelmi tevékenységen túl egyes szakmai feladatok ellátást koordinálja (oktatás, informatika, kármegelőzés). A MABISZ kezeli a kötelező felelősségbiztosításhoz kapcsolódó (® Kártalanítási Számla)-t, valamint működteti a nemzeti Zöld Kártya Büro-t. A havonta megjelenő Biztosítás Szemle című szaklap kiadója.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 8. 09:57
Hiába a remek eredmények, váratlanul nagyot esett a legnépszerűbb magyar bankpapír: itt az ok
Pénzcentrum  |  2026. március 8. 06:01
Budapest egyszerre küzd és szárnyal: most dől el, melyik polcra árazzák be a fővárost
Agrárszektor  |  2026. március 8. 09:31
Nem semmi: rég látott meleg tarolta le Magyarországot