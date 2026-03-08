A futamot az első rajtkockából induló George Russell nyerte, megelőzve csapattársát, Andrea Kimi Antonellit és a ferraris Charles Leclerc-t.
Nem vártak tovább: rendkívüli ülést hívott össze a fociliga vezetése, erről kell most beszélniük
A Premier League sportigazgatói egyeztetéseket folytattak a szögletekből és szabadrúgásokból szerzett gólok egyre növekvő arányáról, valamint a büntetőterületen belüli szabálytalanságokról. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy ezek a tendenciák rontják a futball látványosságát - írta meg a The Guardian.
A pontrúgásokból szerzett találatok az idei szezonban a Premier League-ben esett gólok 27,1 százalékát adják a tizenegyeseket nem számítva. Ez az arány történelmi csúcsnak számít. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a héten úgy fogalmazott, hogy "futballszívének nem tetszik" ez a jelenség. Az Opta adatai szerint önmagában a szögletek aránya 18 százalékot tesz ki, ami szintén a bajnokság történetének legmagasabb értéke.
A sportigazgatók rendszeresen egyeztetnek egymással, a pontrúgások kérdése pedig az utóbbi időben visszatérő témává vált. A klubok vezetőedzői és csapatkapitányai szintén részt vesznek a párbeszédben. Ezek az egyeztetések az úgynevezett Futball Alapelvek kialakítását szolgálják, amelyek alapvetően befolyásolják a játékvezetés irányelveit. A liga emellett minden érintett féllel, köztük a szurkolókkal is folyamatosan egyeztet az éves felméréseken keresztül.
Erre az idényre a játékvezetői testület (PGMOL) már szigorított a büntetőterületen belüli rángatások megítélésén. Ennek eredményeként idén már kilenc tizenegyest ítéltek pontrúgásoknál elkövetett szabálytalan tartásért, szemben a tavalyi azonos időszakban befújt négy büntetővel.
Ha a nyílt játékból elkövetett szabálytalanságokat is beleszámítjuk, összesen tizenkét büntetőt fújtak rángatásért, míg tavaly ilyenkor ez a szám kilenc volt. A játékvezetőket ugyanakkor korlátozza a szabályzat. Mivel nem ítélhetnek szabadrúgást, amíg a labda nincs játékban, a szögletek előtti lökdösődés és tolakodás mindennapos jelenség marad.
Az Arsenal 22 éve tartó bajnoki nyeretlenségének megtörését nagymértékben a pontrúgásokból szerzett gólok segítik. Az eddigi 59 találatukból 22 származott ilyen szituációból, ebből 16 ráadásul szögletből esett, ami más edzők részéről is kritikát váltott ki.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Fabian Hürzeler, a Brighton vezetőedzője a szerdai, 1-0-s vereségük előtt bírálta a londoniakat. Kifogásolta, hogy az Arsenal mennyi időt tölt a szögletek előkészítésével. Átlagosan 44,4 másodpercet vesz igénybe egy sarokrúgásuk, ami a liga leghosszabb játék-újraindítási ideje, ezért a szakember egy időkorlát bevezetését javasolta. A labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB) múlt hétvégi döntése nyomán a következő szezontól a játékvezetők ötmásodperces visszaszámlálást alkalmazhatnak a bedobásoknál és kirúgásoknál, ha időhúzást észlelnek.
Európa öt topligája közül ebben az idényben a Premier League produkálja a legtöbb pontrúgásból szerzett gólt. A második helyen az olasz Serie A áll 24 százalékkal, majd a német Bundesliga (22 százalék), a spanyol La Liga (19 százalék) és a francia Ligue 1 (17 százalék) következik.
A női nagymester arról beszélt: élete legnagyobb eredménye, hogy felszólalt a sakkvilágban régóta elhallgatott bántalmazások ellen.
KSI és Snoop Dogg is beszállt az új őrületbe: vagyonokat égetnek el a fociban a hírességek, pedig a legtöbben óriásit buknak rajta
Egyre több híresség vásárol részesedést angol alsóbb ligás futballklubokban - most egy ötödosztályú csapatba vásárolta be magár egy influenszer.
A Mercedes kisajátította az első sort, de nagyot ment a Red Bullban most bemutatkozó Hadjar is a harmadik helyével.
Hazai pályán az Újpest–Paks ütközet ígér kiélezett csatát, nemzetközi szinten pedig a Barcelona baszkföldi vendégjátéka és a Dortmund kölni fellépése lehet a nap csúcspontja.
A szerb szakember a gyenge eredmények miatt péntek reggel menesztett Vladimir Radenkovicot váltja.
A sportolók és az edzők hazautazását korábban a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elrendelt, váratlan légtérzár nehezítette.
Hét ország bojkottálja a téli paralimpiai játékok megnyitóünnepségét, tiltakozásul az orosz és fehérorosz sportolók részvétele ellen.
Mintha riadó lenne, úgy léptek le a szurkolók Tottenhamben: ez már a vég, senki nem hisz a bennmaradásban
Egyre mélyebb válságba süllyed a Tottenham, a Crystal Palace elleni hazai vereség után már a kiesés réme kísérti a csapatot.
LeBron a Lakers Denver Nuggets elleni mérkőzésén megelőzte Kareem Abdul-Jabbart a liga történetének legtöbb mezőnypontját dobó játékosainak örökranglistáján.
Itt is van a szezon vége az F1-es kiscsapatnak? Egyre rosszabb a helyzet, már a csapatfőnök is beismerte
A csapatnak mindössze két működőképes energiatárolója maradt, így komoly esély mutatkozott arra, hogy sem az időmérő edzésen, sem a versenyen nem tudnak részt venni Melbourne-ben.
Bő három hónappal a nyári labdarúgó-világbajnokság rajtja előtt távozik posztjáról Valid Regragi, a marokkói válogatott szövetségi kapitánya.
A miskolci klub vezetősége a vártnál gyengébb eredmények miatt döntött a szerződésbontás mellett.
A Fizz Liga találkozója nyitja az estét, míg külföldön a PSG–Monaco rangadó és a Real Madrid idegenbeli fellépése emelkedik ki a programból.
Marco Silva, a Fulham vezetőedzője eltiltást kockáztat, miután a West Ham elleni 1–0-s vereséget követően nyilvánosan nekiment John Brooks videobírónak.
A hétszeres világbajnok mindenképp szeretne Afrikában versenyezni, és mint mondta, addig nem is akar visszavonulni.
Gyorshajtással kapták el a PL-csapat menedzserét: komoly bírságot kapott, de tönkretenni azért nem fogja
Féléves vezetéstől való eltiltást kapott Oliver Glasner, a Crystal Palace menedzsere, miután Londonban gyorshajtáson érték.
A Barcelona vezetése szerint nyárra már az 1:1-es pénzügyi szabály keretein belül mozoghatnak.
Az elefántcsontparti középpályás a kijelölt gyalogátkelőhelyen ütött el egy nőt, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.