Nem vártak tovább: rendkívüli ülést hívott össze a fociliga vezetése, erről kell most beszélniük

A Premier League sportigazgatói egyeztetéseket folytattak a szögletekből és szabadrúgásokból szerzett gólok egyre növekvő arányáról, valamint a büntetőterületen belüli szabálytalanságokról. Aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy ezek a tendenciák rontják a futball látványosságát - írta meg a The Guardian.

A pontrúgásokból szerzett találatok az idei szezonban a Premier League-ben esett gólok 27,1 százalékát adják a tizenegyeseket nem számítva. Ez az arány történelmi csúcsnak számít. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a héten úgy fogalmazott, hogy "futballszívének nem tetszik" ez a jelenség. Az Opta adatai szerint önmagában a szögletek aránya 18 százalékot tesz ki, ami szintén a bajnokság történetének legmagasabb értéke.

A sportigazgatók rendszeresen egyeztetnek egymással, a pontrúgások kérdése pedig az utóbbi időben visszatérő témává vált. A klubok vezetőedzői és csapatkapitányai szintén részt vesznek a párbeszédben. Ezek az egyeztetések az úgynevezett Futball Alapelvek kialakítását szolgálják, amelyek alapvetően befolyásolják a játékvezetés irányelveit. A liga emellett minden érintett féllel, köztük a szurkolókkal is folyamatosan egyeztet az éves felméréseken keresztül.

Erre az idényre a játékvezetői testület (PGMOL) már szigorított a büntetőterületen belüli rángatások megítélésén. Ennek eredményeként idén már kilenc tizenegyest ítéltek pontrúgásoknál elkövetett szabálytalan tartásért, szemben a tavalyi azonos időszakban befújt négy büntetővel.

Ha a nyílt játékból elkövetett szabálytalanságokat is beleszámítjuk, összesen tizenkét büntetőt fújtak rángatásért, míg tavaly ilyenkor ez a szám kilenc volt. A játékvezetőket ugyanakkor korlátozza a szabályzat. Mivel nem ítélhetnek szabadrúgást, amíg a labda nincs játékban, a szögletek előtti lökdösődés és tolakodás mindennapos jelenség marad.

Az Arsenal 22 éve tartó bajnoki nyeretlenségének megtörését nagymértékben a pontrúgásokból szerzett gólok segítik. Az eddigi 59 találatukból 22 származott ilyen szituációból, ebből 16 ráadásul szögletből esett, ami más edzők részéről is kritikát váltott ki.

Fabian Hürzeler, a Brighton vezetőedzője a szerdai, 1-0-s vereségük előtt bírálta a londoniakat. Kifogásolta, hogy az Arsenal mennyi időt tölt a szögletek előkészítésével. Átlagosan 44,4 másodpercet vesz igénybe egy sarokrúgásuk, ami a liga leghosszabb játék-újraindítási ideje, ezért a szakember egy időkorlát bevezetését javasolta. A labdarúgás szabályalkotó testülete (IFAB) múlt hétvégi döntése nyomán a következő szezontól a játékvezetők ötmásodperces visszaszámlálást alkalmazhatnak a bedobásoknál és kirúgásoknál, ha időhúzást észlelnek.

Európa öt topligája közül ebben az idényben a Premier League produkálja a legtöbb pontrúgásból szerzett gólt. A második helyen az olasz Serie A áll 24 százalékkal, majd a német Bundesliga (22 százalék), a spanyol La Liga (19 százalék) és a francia Ligue 1 (17 százalék) következik.