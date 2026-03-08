2026. március 8. vasárnap Zoltán
16 °C Budapest
Labdarúgó egy bankjegyekkel borított labdával a kapu előtt
Sport

Teljesen kiakadtak a szurkolók Angliában: forrong a lelátó két csapatnál is, ez az oka

Pénzcentrum
2026. március 8. 13:33

A Manchester United és a Newcastle United egyaránt öt százalékkal emeli szezonbérleteinek árát a 2026–2027-es idényre. Mindkét klub a pályán elért sikerekhez szükséges bevételekkel indokolja a döntést, a szurkolói szervezetek azonban élesen bírálják az inflációt meghaladó drágulást - írta a The Guardian.

Az Old Traffordon korábban tizenegy egymást követő idényben változatlanok maradtak a bérletárak. Mostanra azonban ez már zsinórban a negyedik év, amikor drágulás történik. A klub közleménye szerint az áremelés meccsenként átlagosan alig több mint két font többletkiadást jelent a felnőtt bérleteseknek, míg a tizenhat év alattiak esetében ez mindössze egy font. A Manchester United a csapatba történő további befektetésekkel és a létesítmények fejlesztésével indokolta a lépést, egyúttal hangsúlyozva a pénzügyi fenntarthatóság fontosságát.

A Labdarúgó Szurkolók Szövetsége (FSA) még novemberben kérte a klubokat, hogy két idényre fagyasszák be a jegyárakat. A Manchester United szurkolói szervezete (MUST) közleményében csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy a klub figyelmen kívül hagyta ezt a felhívást. A szervezet azt is kifogásolta, hogy a Sir Bobby Charlton-lelátón hatszáz szurkolót költöztetnek át új VIP-páholyok kialakítása miatt. A MUST ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy a bérletesek jegyátruházási jogait nem korlátozták tovább, illetve a kötelező minimális mérkőzéslátogatási szabályokat sem szigorították.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 719,15M
Edző: Michael Carrick
Jelenlegi helyezés: #3
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
2.
Manchester City
29
18
6
5
59
27
32
60
3.
Manchester United
29
14
9
6
51
40
11
51
4.
Aston Villa
29
15
6
8
39
34
5
51
Adatlap létrehozva: 2026.03.06.

A Newcastle-nél szintén negyedik éve emelik a bérletárakat. A szaúdi tulajdonosok fokozatosan távolodnak el a korábbi, Mike Ashley-féle kedvezőbb árszabástól, így a mostani drágulás ismét öt százalékos. Az emelés után a St James' Parkban a normál felnőtt bérletek ára egy 730 és 987 font közötti sávba kerül. David Hopkinson, a klub vezérigazgatója szerint a többletbevétel nélkül Eddie Howe csapata elkerülhetetlenül veszítene a versenyképességéből. Hopkinson ugyanakkor hozzátette: a drágulás ellenére is ők kínálják majd a Premier League második legolcsóbb normál felnőtt bérletét.

A Newcastle Szurkolói Tanácsadó Testülete közölte, hogy egyhangúlag az áremelés ellen foglalt állást, és mélyen csalódott a klub döntése miatt. A testület különösen azt sérelmezte, hogy a mozgáskorlátozott szurkolóknak nyújtott kedvezményt ötven százalékról huszonöt százalékra csökkentették, míg a prémium kategóriás jegyeknél tizenöt százalékos drágulást vezettek be. A legdrágább, úgynevezett "platina klub" szektorban a felnőtt bérlet ára 1404 fontra ugrik.

A Newcastle a keddi, Barcelona elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőre is jelentősen megemelte a jegyárakat. A bérleteseknek legalább 69 fontot kell fizetniük egy normál kategóriás helyért, a nem bérletes klubtagoknak pedig minimum 74 fontba kerül a belépő. Ez az összeg a St James' Park történetének legmagasabb normál jegyára.
Címlapkép: Getty Images
