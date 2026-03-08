Teljesen kiakadtak a szurkolók Angliában: forrong a lelátó két csapatnál is, ez az oka

A Manchester United és a Newcastle United egyaránt öt százalékkal emeli szezonbérleteinek árát a 2026–2027-es idényre. Mindkét klub a pályán elért sikerekhez szükséges bevételekkel indokolja a döntést, a szurkolói szervezetek azonban élesen bírálják az inflációt meghaladó drágulást - írta a The Guardian.

Az Old Traffordon korábban tizenegy egymást követő idényben változatlanok maradtak a bérletárak. Mostanra azonban ez már zsinórban a negyedik év, amikor drágulás történik. A klub közleménye szerint az áremelés meccsenként átlagosan alig több mint két font többletkiadást jelent a felnőtt bérleteseknek, míg a tizenhat év alattiak esetében ez mindössze egy font. A Manchester United a csapatba történő további befektetésekkel és a létesítmények fejlesztésével indokolta a lépést, egyúttal hangsúlyozva a pénzügyi fenntarthatóság fontosságát.

A Labdarúgó Szurkolók Szövetsége (FSA) még novemberben kérte a klubokat, hogy két idényre fagyasszák be a jegyárakat. A Manchester United szurkolói szervezete (MUST) közleményében csalódottságát fejezte ki amiatt, hogy a klub figyelmen kívül hagyta ezt a felhívást. A szervezet azt is kifogásolta, hogy a Sir Bobby Charlton-lelátón hatszáz szurkolót költöztetnek át új VIP-páholyok kialakítása miatt. A MUST ugyanakkor pozitívumként értékelte, hogy a bérletesek jegyátruházási jogait nem korlátozták tovább, illetve a kötelező minimális mérkőzéslátogatási szabályokat sem szigorították.

Anglia Manchester United Piaci érték: 719,15M Edző: Michael Carrick Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #3 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 2. Manchester City 29 18 6 5 59 27 32 60 3. Manchester United 29 14 9 6 51 40 11 51 4. Aston Villa 29 15 6 8 39 34 5 51 Adatlap létrehozva: 2026.03.06.

A Newcastle-nél szintén negyedik éve emelik a bérletárakat. A szaúdi tulajdonosok fokozatosan távolodnak el a korábbi, Mike Ashley-féle kedvezőbb árszabástól, így a mostani drágulás ismét öt százalékos. Az emelés után a St James' Parkban a normál felnőtt bérletek ára egy 730 és 987 font közötti sávba kerül. David Hopkinson, a klub vezérigazgatója szerint a többletbevétel nélkül Eddie Howe csapata elkerülhetetlenül veszítene a versenyképességéből. Hopkinson ugyanakkor hozzátette: a drágulás ellenére is ők kínálják majd a Premier League második legolcsóbb normál felnőtt bérletét.

A Newcastle Szurkolói Tanácsadó Testülete közölte, hogy egyhangúlag az áremelés ellen foglalt állást, és mélyen csalódott a klub döntése miatt. A testület különösen azt sérelmezte, hogy a mozgáskorlátozott szurkolóknak nyújtott kedvezményt ötven százalékról huszonöt százalékra csökkentették, míg a prémium kategóriás jegyeknél tizenöt százalékos drágulást vezettek be. A legdrágább, úgynevezett "platina klub" szektorban a felnőtt bérlet ára 1404 fontra ugrik.

A Newcastle a keddi, Barcelona elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőre is jelentősen megemelte a jegyárakat. A bérleteseknek legalább 69 fontot kell fizetniük egy normál kategóriás helyért, a nem bérletes klubtagoknak pedig minimum 74 fontba kerül a belépő. Ez az összeg a St James' Park történetének legmagasabb normál jegyára.