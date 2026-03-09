Elképesztő dráma a futballpályákon: átrendeződött a magyar tabella is

Európa legnagyobb labdarúgó-bajnokságaiban fordulatos hétvégét hoztak a mérkőzések: a francia élvonalban a Paris Saint-Germain hazai pályán kapott ki a Monacótól, a Serie A-ban a Milan legyőzte az Intert. A magyar Fizz Ligában a Ferencváros visszatért az élre, a Bundesligában pedig a Bayern München folytatta magabiztos menetelését.

A hétvége mérkőzései jelentős változásokat hoztak több európai bajnokság állásában is. A címvédők küzdelme a francia és az olasz pontvadászatban különösen feszültté vált, miközben a német és spanyol élvonalban a fő esélyesek többségében hozták a kötelezőt.

Fizz Liga: Ferencváros–Győr kettős az élen

A magyar élvonalban a Ferencváros magabiztosan, 3–1-re győzött Nyíregyházán, és visszavette a vezetést a tabellán. A zöld-fehérek 49 ponttal állnak az élen, az utolsó öt mérkőzésükből négyet megnyertek. Ugyancsak 49 pontja van a Győri ETO FC-nek, amely azonban 2–1-es vereséget szenvedett a Zalaegerszegi TE otthonában, így esett le a második helyre.

A Debrecen 43 ponttal stabilan tartja a harmadik pozíciót, miután 3–0-ra legyőzte az utolsó helyen álló Kazincbarcikát. A borsodi csapat mindössze 14 ponttal rendelkezik, és az utolsó öt meccsét egyaránt elveszítette, így egyre nehezebb helyzetbe kerül a kiesés elkerüléséért vívott harcban. A középmezőnyben a Kisvárda 1–0-ra nyert a Puskás Akadémia ellen, míg az Újpest és a Paks gól nélküli döntetlent játszott.

Serie A: Milan-siker a rangadón

Az olasz bajnokság rangadóján az AC Milan 1–0-ra győzött a listavezető Inter ellen, és ezzel közelebb zárkózott városi riválisához. Az Inter továbbra is 67 ponttal vezeti a tabellát, de a Milan már 60 ponttal követi, így a különbség mindössze hét pont. A harmadik helyen álló Napoli 2–1-re nyert a Torino ellen, és 56 ponttal stabilan őrzi pozícióját.

A Como figyelemre méltó szezont fut: a Cagliari ellen aratott 2–1-es győzelemmel 51 pontra javította mérlegét, amivel jelenleg a negyedik helyen áll. Ugyancsak 51 pontos az AS Roma, amely meglepetésre 2–1-es vereséget szenvedett a Genoa vendégeként. A Juventus magabiztosan, 4–0-ra nyert a sereghajtó Pisa ellen, amely mindössze 15 ponttal áll az utolsó helyen. A tabella végén minimális különbségek alakultak ki: a Hellas Verona 18 ponttal, a Cremonese 24 ponttal áll kieső pozícióban.

La Liga: Barcelona és Real Madrid is győzött

A spanyol élvonalban az FC Barcelona 1–0-ra nyert az Athletic Bilbao otthonában, és 67 pontra növelve pontjai számát továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát. A Real Madrid 2–1-re győzött a Celta Vigo ellen, így 63 ponttal őrzi a második helyet. Az Atlético Madrid 3–2-re verte a Real Sociedadot, és 54 ponttal harmadik, azonos pontszámmal a Villarrealal, amely 2–1-re múlta felül az Elchét.

A tabella alsó régiójában a Real Oviedo mindössze 17 ponttal sereghajtó, míg a Levante 22, a Mallorca pedig 25 ponttal küzd a kiesés elkerüléséért. A középmezőnyben több csapat is 31 és 35 pont között áll, ami rendkívül szoros küzdelmet vetít előre a biztos bennmaradásért.

Bundesliga: a Bayern München sorozata folytatódik

A német bajnokságban a Bayern München folytatta magabiztos szereplését, és 4–1-re legyőzte a Mönchengladbachot. A müncheni együttes 66 ponttal áll az élen, és az utolsó öt mérkőzését egyaránt megnyerte. A Borussia Dortmund 2–1-re győzött Kölnben, így 55 ponttal továbbra is második.

A Hoffenheim 4–2-re verte a sereghajtó Heidenheimet, és 49 ponttal feljött a harmadik helyre. Az RB Leipzig 2–1-es győzelmet aratott az Augsburg felett, így 47 ponttal az ötödik helyen áll, azonos pontszámmal a VfB Stuttgarttal. Figyelemre méltó eredmény született a Werder Bremen és az Union Berlin mérkőzésén is, ahol a vendég brémaiak 4–1-re diadalmaskodtak - Schäfer Andrást a 19. percben kiállították a berlinieknél. A Heidenheim mindössze 14 ponttal zárja a tabellát, az utolsó öt meccsén négyszer is vereséget szenvedett.

Ligue 1: a Monaco meglepetése a bajnok ellen

A francia bajnokságban a legnagyobb meglepetést az AS Monaco okozta, amely 3–1-re győzött a címvédő Paris Saint-Germain otthonában a pénteki nyitányon. A PSG így 57 ponttal továbbra is vezeti a tabellát, de előnye minimálisra csökkent. Az RC Lens 3–0-ra legyőzte a sereghajtó Metzet, és 56 pontra felzárkózva már csak egy ponttal marad el a párizsiaktól.

A Marseille 1–0-ra nyert a Toulouse ellen, így 46 ponttal a harmadik helyen áll, azonos pontszámmal a Lyonnal, amely 1–1-es döntetlent játszott a Paris FC-vel. A Rennes magabiztos, 4–0-s győzelmet aratott az OGC Nice vendégeként, és 43 ponttal az ötödik helyen található. A tabella alján a Metz 13 ponttal utolsó, míg az FC Nantes 17, az AJ Auxerre pedig 19 ponttal küzd a bennmaradásért.