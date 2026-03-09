2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
9 °C Budapest
Sport

Elképesztő dráma a futballpályákon: átrendeződött a magyar tabella is

Pénzcentrum
2026. március 9. 08:15

Európa legnagyobb labdarúgó-bajnokságaiban fordulatos hétvégét hoztak a mérkőzések: a francia élvonalban a Paris Saint-Germain hazai pályán kapott ki a Monacótól, a Serie A-ban a Milan legyőzte az Intert. A magyar Fizz Ligában a Ferencváros visszatért az élre, a Bundesligában pedig a Bayern München folytatta magabiztos menetelését.

A hétvége mérkőzései jelentős változásokat hoztak több európai bajnokság állásában is. A címvédők küzdelme a francia és az olasz pontvadászatban különösen feszültté vált, miközben a német és spanyol élvonalban a fő esélyesek többségében hozták a kötelezőt.

Fizz Liga: Ferencváros–Győr kettős az élen

A magyar élvonalban a Ferencváros magabiztosan, 3–1-re győzött Nyíregyházán, és visszavette a vezetést a tabellán. A zöld-fehérek 49 ponttal állnak az élen, az utolsó öt mérkőzésükből négyet megnyertek. Ugyancsak 49 pontja van a Győri ETO FC-nek, amely azonban 2–1-es vereséget szenvedett a Zalaegerszegi TE otthonában, így esett le a második helyre.

A Debrecen 43 ponttal stabilan tartja a harmadik pozíciót, miután 3–0-ra legyőzte az utolsó helyen álló Kazincbarcikát. A borsodi csapat mindössze 14 ponttal rendelkezik, és az utolsó öt meccsét egyaránt elveszítette, így egyre nehezebb helyzetbe kerül a kiesés elkerüléséért vívott harcban. A középmezőnyben a Kisvárda 1–0-ra nyert a Puskás Akadémia ellen, míg az Újpest és a Paks gól nélküli döntetlent játszott.

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Ferencváros
49
2.
Győri ETO FC
49
3.
Debreceni VSC
43
4.
Kisvárda
38
5.
Zalaegerszegi TE
38
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
13
2.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
12
3.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
11
4.
Barany Donat
(Debreceni VSC)
11
5.
Varga Barnabás
(Ferencváros)
10
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.03.09.

Serie A: Milan-siker a rangadón

Az olasz bajnokság rangadóján az AC Milan 1–0-ra győzött a listavezető Inter ellen, és ezzel közelebb zárkózott városi riválisához. Az Inter továbbra is 67 ponttal vezeti a tabellát, de a Milan már 60 ponttal követi, így a különbség mindössze hét pont. A harmadik helyen álló Napoli 2–1-re nyert a Torino ellen, és 56 ponttal stabilan őrzi pozícióját.

A Como figyelemre méltó szezont fut: a Cagliari ellen aratott 2–1-es győzelemmel 51 pontra javította mérlegét, amivel jelenleg a negyedik helyen áll. Ugyancsak 51 pontos az AS Roma, amely meglepetésre 2–1-es vereséget szenvedett a Genoa vendégeként. A Juventus magabiztosan, 4–0-ra nyert a sereghajtó Pisa ellen, amely mindössze 15 ponttal áll az utolsó helyen. A tabella végén minimális különbségek alakultak ki: a Hellas Verona 18 ponttal, a Cremonese 24 ponttal áll kieső pozícióban.

La Liga: Barcelona és Real Madrid is győzött

A spanyol élvonalban az FC Barcelona 1–0-ra nyert az Athletic Bilbao otthonában, és 67 pontra növelve pontjai számát továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát. A Real Madrid 2–1-re győzött a Celta Vigo ellen, így 63 ponttal őrzi a második helyet. Az Atlético Madrid 3–2-re verte a Real Sociedadot, és 54 ponttal harmadik, azonos pontszámmal a Villarrealal, amely 2–1-re múlta felül az Elchét.

A tabella alsó régiójában a Real Oviedo mindössze 17 ponttal sereghajtó, míg a Levante 22, a Mallorca pedig 25 ponttal küzd a kiesés elkerüléséért. A középmezőnyben több csapat is 31 és 35 pont között áll, ami rendkívül szoros küzdelmet vetít előre a biztos bennmaradásért.

Bundesliga: a Bayern München sorozata folytatódik

A német bajnokságban a Bayern München folytatta magabiztos szereplését, és 4–1-re legyőzte a Mönchengladbachot. A müncheni együttes 66 ponttal áll az élen, és az utolsó öt mérkőzését egyaránt megnyerte. A Borussia Dortmund 2–1-re győzött Kölnben, így 55 ponttal továbbra is második.

A Hoffenheim 4–2-re verte a sereghajtó Heidenheimet, és 49 ponttal feljött a harmadik helyre. Az RB Leipzig 2–1-es győzelmet aratott az Augsburg felett, így 47 ponttal az ötödik helyen áll, azonos pontszámmal a VfB Stuttgarttal. Figyelemre méltó eredmény született a Werder Bremen és az Union Berlin mérkőzésén is, ahol a vendég brémaiak 4–1-re diadalmaskodtak - Schäfer Andrást a 19. percben kiállították a berlinieknél. A Heidenheim mindössze 14 ponttal zárja a tabellát, az utolsó öt meccsén négyszer is vereséget szenvedett.

Ligue 1: a Monaco meglepetése a bajnok ellen

A francia bajnokságban a legnagyobb meglepetést az AS Monaco okozta, amely 3–1-re győzött a címvédő Paris Saint-Germain otthonában a pénteki nyitányon. A PSG így 57 ponttal továbbra is vezeti a tabellát, de előnye minimálisra csökkent. Az RC Lens 3–0-ra legyőzte a sereghajtó Metzet, és 56 pontra felzárkózva már csak egy ponttal marad el a párizsiaktól.

A Marseille 1–0-ra nyert a Toulouse ellen, így 46 ponttal a harmadik helyen áll, azonos pontszámmal a Lyonnal, amely 1–1-es döntetlent játszott a Paris FC-vel. A Rennes magabiztos, 4–0-s győzelmet aratott az OGC Nice vendégeként, és 43 ponttal az ötödik helyen található. A tabella alján a Metz 13 ponttal utolsó, míg az FC Nantes 17, az AJ Auxerre pedig 19 ponttal küzd a bennmaradásért.
Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #bundesliga #La Liga #ferencváros #Fizz liga #bayern münchen #serie a #ligue 1 #paris saint-germain #európai bajnokságok

Erről ne maradj le!
Sport legolvasottabb
