Iain Dowie, az egykori Premier League edző csődeljárással néz szembe - 15 évvel azután, hogy utoljára a futballban dolgozott.
Ennyi volt a lengyel legendának: véget érhet a barcelonai kaland Lewandowski számára, de hogyan tovább?
Robert Lewandowski a hírek szerint már csak ezt a szezont játssza le Barcelonában, de a várostól nem szeretne eltávolodni.
Egyre erősebbnek tűnik az a pletyka, miszerint a Barcelona nem hosszabbítja meg Robert Lewandowski szerződését. Kora, teljesítményének visszaesése, valamint az a tény, hogy már nem tudja olyan intenzíven letámadni az ellenfelet, mint a csapattársai, mind ellene szólnak - erről ír a sport.es.
Nagyon valószínű, hogy a következő idényben már nem marad a klubnál, és a vezetőség már meg is tette a szükséges lépéseket az utódja megtalálására — ez a jövő szezon egyik legfontosabb célkitűzése, a jobbhátvéd poszt megerősítése mellett.
A lehetséges utód a szakírók szerint Etta Eyonghoz, a Levante játékosához hasonló profilú futballista lehet, aki Ferran Torres-szel versenyezhetne a posztért — nem pedig egy már befutott sztár, mint Julián Álvarez.
Még nem tudni, Lewandowski folytatja-e pályafutását egy-két évig, vagy inkább végleg visszavonul, és Katalóniában telepszik le, ahogy azt családja is szeretné. Maga a játékos egyelőre nagyon óvatosan nyilatkozik, és senki sem meri megjósolni, hol fog tovább játszani, ha egyáltalán folytatja.
A hírek szerint nem valószínű, hogy elfogadja az arab világ klubjaitól érkező ajánlatokat, és ha folytatná karrierjét, inkább Barcelona közelében tenné ezt. Felmerült az a lehetőség is, hogy a Barça meghosszabbítja a szerződését, majd átigazolási díj ellenében eladja egy arab klubnak, de ez az opció nem tűnik valószínűnek.
Sir Alex Ferguson 10 ezer fontot adományozott korábbi klubjának, a glasgow-i Benburb FC-nek, hogy segítse őket a Skót Kupa második fordulójában.
Nagy Zsolt betegség miatt nem lehet ott a csapattal a holnapi, portugálok elleni selejtezőn.
Nagelsmann és Klopp is megvédte a Liverpool 116 millió fontos igazolását, Florian Wirtzet, aki még gól nélkül áll a Premier League-ben.
A Detroit Lions védője, Brian Branch komolyabb eltiltással nézhet szembe, miután a Kansas City Chiefs elleni mérkőzés után erőszakosan viselkedett a pályán
Lássuk, mikor rendezik az Amerikai Nagydíjat, mikor lesz a sprintverseny, az időmérő és az Amerikai Nagydíj 2025-ben, Austin, USA helyszínen.
Vásárhelyi Máté és Nyikos Viktória nyerte a 40. Spar Budapest Maraton vasárnapi fő versenyszámát.
A magyar labdarúgó-válogatott eddigi 15 összecsapásából egyet sem tudott megnyerni Portugália ellen,
Annus Adrián, a doppingvétség miatt 2004-ben olimpiai aranyérmétől megfosztott kalapácsvető, hamarosan hazai tehetséget edzhet
A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 2-0-s győzelmet aratott az örmény csapat felett a szombati világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
Az év talán legfontosabb mérkőzését játssza ma este a magyar labdarúgó-válogatott: ha ki akarunk jutni a jövő nyári vébére, akkor csak a győzelem elfogadható Örményország...
Auston Matthews a második egymást követő évben is a legjobban fizetett NHL-játékos, de a Maple Leafs csillaga hamarosan elveszítheti vezető pozícióját.
A ritkábban bringázó felnőttek többsége – a teljes népesség 16 százaléka – gyakrabban kerékpározna, ha biztonságosabbak lennének a körülmények.
A Manchester United csapata bizakodva készülhet a Liverpool elleni rangadóra, miután a Sunderland elleni győzelemmel javított helyzetén a bajnokságban.
A Shanghai Masters tenisztornán több játékos is feladta a mérkőzését a szélsőséges időjárási körülmények miatt, ami ismét rávilágít a sportág hőséggel kapcsolatos hiányos szabályozására.
A kirúgott Rangers-edző, Russell Martin a Loch Lomond-i tónál pihente ki a kudarcot mindössze egy nappal azután, hogy kirúgta a csapata.
A Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség (ITIA) új programot indított, amely pénzügyi és jogi támogatást nyújt a doppingvizsgálatok és korrupciós nyomozások alá vont játékosoknak.
Predrag Boskovic, az Európai Kézilabda Szövetség alelnöke őrizetbe került Montenegróban.
Az UEFA elnöke, Alekszandr Ceferin figyelmeztetett, hogy a külföldi helyszínekre költöztetett bajnoki mérkőzések veszélyeztetik a labdarúgás jövőjét.
