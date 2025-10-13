2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
13 °C Budapest
2021. május 8. - Barcelona, Spanyolország: A Camp Nou, a híres FC Barcelona stadionja 1957-es elkészülte óta. A 99 354 férőhelyes stadion Spanyolország és Európa legnagyobb stadionja.
Sport

Ennyi volt a lengyel legendának: véget érhet a barcelonai kaland Lewandowski számára, de hogyan tovább?

Pénzcentrum
2025. október 13. 18:11

Robert Lewandowski a hírek szerint már csak ezt a szezont játssza le Barcelonában, de a várostól nem szeretne eltávolodni.

Egyre erősebbnek tűnik az a pletyka, miszerint a Barcelona nem hosszabbítja meg Robert Lewandowski szerződését. Kora, teljesítményének visszaesése, valamint az a tény, hogy már nem tudja olyan intenzíven letámadni az ellenfelet, mint a csapattársai, mind ellene szólnak - erről ír a sport.es.

Nagyon valószínű, hogy a következő idényben már nem marad a klubnál, és a vezetőség már meg is tette a szükséges lépéseket az utódja megtalálására — ez a jövő szezon egyik legfontosabb célkitűzése, a jobbhátvéd poszt megerősítése mellett.

A lehetséges utód a szakírók szerint Etta Eyonghoz, a Levante játékosához hasonló profilú futballista lehet, aki Ferran Torres-szel versenyezhetne a posztért — nem pedig egy már befutott sztár, mint Julián Álvarez.

Még nem tudni, Lewandowski folytatja-e pályafutását egy-két évig, vagy inkább végleg visszavonul, és Katalóniában telepszik le, ahogy azt családja is szeretné. Maga a játékos egyelőre nagyon óvatosan nyilatkozik, és senki sem meri megjósolni, hol fog tovább játszani, ha egyáltalán folytatja.

A hírek szerint nem valószínű, hogy elfogadja az arab világ klubjaitól érkező ajánlatokat, és ha folytatná karrierjét, inkább Barcelona közelében tenné ezt. Felmerült az a lehetőség is, hogy a Barça meghosszabbítja a szerződését, majd átigazolási díj ellenében eladja egy arab klubnak, de ez az opció nem tűnik valószínűnek.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #szerződés #spanyolország #barcelona #futball #katalónia #átigazolás #átigazolási hírek #robert lewandowski #spanyol foci

