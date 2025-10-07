A két magyar hegymászó pár nap múlva megkísérli a 8167 méter magas csúcs meghódítását, Nagy Mártonnak ezt orvosi konzultáció után egedélyezték.
Apja válthatja a legendás futballedzőt: lejárt a hatszoros bajnok veterán ideje?
Steve Belichick, az amerikai egyetemi futballigában szereplő Tar Heels védőkoordinátora jelentős szerződéssel rendelkezik, ami felvetette a kérdést, vajon ő lesz-e apja, Bill Belichick utódja a vezetőedzői poszton - írta meg a Sporting News.
A 73 éves Bill Belichick, a hatszoros Super Bowl-győztes edző valószínűleg nem hosszú távú megoldás a Chapel Hill-i csapatnál. Bár sokan úgy vélik, hogy fia, Steve Belichick lehet a kijelölt utód, erre vonatkozóan nincs szerződéses kötelezettség.
Steve Belichick szerződése szerint 2025-ben 1,3 millió, 2026-ban pedig 1,4 millió dollárt keres majd. A megállapodás teljesítményfüggő bónuszokat is tartalmaz, amelyek a csapat eredményeihez és akadémiai előmeneteléhez kapcsolódnak.
A szerződés teljes összege garantált, így ha elbocsátják, az egyetem köteles kifizetni a fennmaradó bérét. Amennyiben Steve Belichick 2026. január 15. előtt távozik másik állásba, a fennmaradó alapfizetésének 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként. Ha ezt követően távozik, a bánatpénz a fennmaradó alapfizetés 50%-ára csökken.
Bill Belichick 10 millió dolláros edzői stábjában többek között Michael Lombardi általános menedzser (3 évre 4,5 millió dollár), Freddie Kitchens támadókoordinátor (1,15 millió dollár) és Brian Belichick DB-edző (500 ezer dollár) is helyet kapott. Az észak-karolinai csapat jelenleg 2-3-as mérleggel áll, és szombat este a Cal ellen próbál javítani eredményén.
A PDC 2026 januárjában rendezi első szaúd-arábiai dartsversenyét, ahol a szigorú alkoholtilalom miatt a megszokottól eltérő hangulatú eseményre számíthatnak a szurkolók.
A volt világbajnok és csapattárs szerint Hamilton vagy magára talál jövőre, vagy az utolsó évét láthatjuk a Forma 1-ben.
Donald Trump bejelentette, hogy a korábban ígért UFC küzdősport-eseményt 2026. június 14-én, 80. születésnapján rendezik meg a Fehér Ház területén.
Neymar karrierje válaszúthoz érkezett: a sérülésekkel küzdő brazil sztár kihagyhatja a 2026-os világbajnokságot
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint ideje lenne, hogy a Forma-1 visszatérjen Dél-Koreába.
Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéhez.
Daria Kasatkina orosz-ausztrál teniszező bejelentette, hogy idő előtt befejezi az idei szezont, mivel mentálisan és érzelmileg kimerült.
Döbbenetes: biciklivel ment fel az Eiffel-torony lépcsőjén, elképesztő rekordot állított fel + videó
Aurélien Fontenoy francia kerékpáros új világrekordot állított fel, amikor biciklivel feljutott az Eiffel-torony második emeletére 12 perc 30 másodperc alatt.
Russell Martin mindössze 17 mérkőzés után távozik a Rangers vezetőedzői posztjáról: a klub közleményben jelentette be, hogy az eredmények nem feleltek meg az elvárásoknak.
Lewis Moody, az angol rögbiválogatott 2003-ban világbajnok játékosa bejelentette, hogy motoros neuron betegséget (MND) diagnosztizáltak nála.
Feszültség a McLarennél a konstruktőri bajnoki cím megszerzése közben: Norris és Piastri között konfliktus alakult ki a Szingapúri Nagydíjon.
George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, a McLaren címvédést ünnepelhet.
A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) négy georgiai sportolót - két súlyemelőt és két birkózót - négy évre eltiltott a versenyzéstől, mivel bizonyítottnak látta, hogy doppingoltak.
Elhunyt Milan Mandaric szerb üzletember, aki korábban a Portsmouth, a Leicester és a Sheffield Wednesday tulajdonosa is volt.
Martin Ødegaard súlyos sérülése aggasztja Artetát az Arsenal győzelme után, de nem csak őt kellett lecserélni a West Ham elleni meccsen.
Mark Sanchezt, a korábbi NFL-irányítót és jelenlegi Fox Sports műsorvezetőt letartóztatták Indianapolisban.
A Sheffield Wednesday szurkolói a pályára rohanva tiltakoztak a klub tulajdonosa ellen a Coventry elleni mérkőzésen.
Russell a szabadedzésen még a falban kötött ki, az időmérőn viszont mindenkit lenyomott, ő indulhat holnap az élről.
