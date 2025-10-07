2025. október 7. kedd Amália
Kragujevac, Szerbia - 2012. november 17: Wilson Composite bőrből készült másolata a hivatalos NFL amerikaifutball-labdának. A fotó stúdióban készült, kék színátmenettel a háttérben
Sport

Apja válthatja a legendás futballedzőt: lejárt a hatszoros bajnok veterán ideje?

Pénzcentrum
2025. október 7. 15:13

Steve Belichick, az amerikai egyetemi futballigában szereplő Tar Heels védőkoordinátora jelentős szerződéssel rendelkezik, ami felvetette a kérdést, vajon ő lesz-e apja, Bill Belichick utódja a vezetőedzői poszton - írta meg a Sporting News.

A 73 éves Bill Belichick, a hatszoros Super Bowl-győztes edző valószínűleg nem hosszú távú megoldás a Chapel Hill-i csapatnál. Bár sokan úgy vélik, hogy fia, Steve Belichick lehet a kijelölt utód, erre vonatkozóan nincs szerződéses kötelezettség.

Steve Belichick szerződése szerint 2025-ben 1,3 millió, 2026-ban pedig 1,4 millió dollárt keres majd. A megállapodás teljesítményfüggő bónuszokat is tartalmaz, amelyek a csapat eredményeihez és akadémiai előmeneteléhez kapcsolódnak.

A szerződés teljes összege garantált, így ha elbocsátják, az egyetem köteles kifizetni a fennmaradó bérét. Amennyiben Steve Belichick 2026. január 15. előtt távozik másik állásba, a fennmaradó alapfizetésének 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként. Ha ezt követően távozik, a bánatpénz a fennmaradó alapfizetés 50%-ára csökken.

Bill Belichick 10 millió dolláros edzői stábjában többek között Michael Lombardi általános menedzser (3 évre 4,5 millió dollár), Freddie Kitchens támadókoordinátor (1,15 millió dollár) és Brian Belichick DB-edző (500 ezer dollár) is helyet kapott. Az észak-karolinai csapat jelenleg 2-3-as mérleggel áll, és szombat este a Cal ellen próbál javítani eredményén.
Címlapkép: Getty Images
#egyetem #sport #szerződés #edző #amerikai futball #sportgazdaság #amerikai foci #edzőváltás

