Ettől elolvadsz: nézd meg, kit ölelt a keblére José Mourinho a visszatérésekor + videó

José Mourinho régi, kedves baráttal találkozott londoni visszatérésekor, és szerencsére kamera is volt a közelben.

Arról mi is beszámoltunk, hogy José Mourinho, a jelenleg a Benficát irányító portugál sztáredző alaposan készült a visszatérésre korábbi klubjához, a Chelsea-hez. Ez a Bajnokok Ligája tegnapi fordulójában meg is történt, és bár a piros-fehérek 1-0-ra kikaptak a Stamford Bridge-en, a Special One-nak egy nagyon régen várt találkozást is hozott a kedd este.

Mourinho a kijáratnál összefutott a londoniakat már több évtizede szolgáló sajtóirodai dolgozóval, Thresa Conneely-vel, és amint meglátta, rögtön egy érzelmes ölelésbe is zárták egymást - ez kivívta a körülöttük állók éljenzését. Azt nem tudni, miről beszélgettek, de az jól látszott, hogy mindketten nagyon örültek a váratlan találkozásnak. Nézd meg a videót:

Mourinho nem vallott tehát nagy szégyent a visszatérésével, a kommentekből pedig ki is világlik, hogy a Chelsea szurkolói harmadszor is szívesen látnák vezetőedzőként. Annál is inkább, mert a Kékek a nyári klubvébé-győzelem óta kicsit rozsdásodni látszanak - erről is beszámoltunk korábban.