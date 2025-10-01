2025. október 1. szerda Malvin
A Chelsea Football Club otthona, a Stamford Bridge a londoni Chelsea-ben található. A stadion légi felvételen látható, amelyen a lelátó és a pálya látható.
Sport

Ettől elolvadsz: nézd meg, kit ölelt a keblére José Mourinho a visszatérésekor + videó

Pénzcentrum
2025. október 1. 13:44

José Mourinho régi, kedves baráttal találkozott londoni visszatérésekor, és szerencsére kamera is volt a közelben.

Arról mi is beszámoltunk, hogy José Mourinho, a jelenleg a Benficát irányító portugál sztáredző alaposan készült a visszatérésre korábbi klubjához, a Chelsea-hez. Ez a Bajnokok Ligája tegnapi fordulójában meg is történt, és bár a piros-fehérek 1-0-ra kikaptak a Stamford Bridge-en, a Special One-nak egy nagyon régen várt találkozást is hozott a kedd este.

Mourinho a kijáratnál összefutott a londoniakat már több évtizede szolgáló sajtóirodai dolgozóval, Thresa Conneely-vel, és amint meglátta, rögtön egy érzelmes ölelésbe is zárták egymást - ez kivívta a körülöttük állók éljenzését. Azt nem tudni, miről beszélgettek, de az jól látszott, hogy mindketten nagyon örültek a váratlan találkozásnak. Nézd meg a videót:

Mourinho nem vallott tehát nagy szégyent a visszatérésével, a kommentekből pedig ki is világlik, hogy a Chelsea szurkolói harmadszor is szívesen látnák vezetőedzőként. Annál is inkább, mert a Kékek a nyári klubvébé-győzelem óta kicsit rozsdásodni látszanak - erről is beszámoltunk korábban.

Bajban a Chelsea edzője? Nem jönnek az eredmények, lassan elfogyhat a türelem
Címlapkép: Getty Images
