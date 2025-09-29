Marozsán Fábián két szettben kikapott Jannik Sinnertől, így a negyeddöntőben fejezte be a szereplését a pekingi tenisztornán.
Bajban a Chelsea edzője? Nem jönnek az eredmények, lassan elfogyhat a türelem
A Chelsea mindössze a nyolcadik a Premier League-ben, közben pedig nehéz ellenfelekkel kell szembenézniük a BL-ben is - írja a BBC.
A Chelsea jelenleg a nyolcadik helyen áll a Premier League-ben hat forduló után, hét ponttal lemaradva a listavezető Liverpooltól. A londoni csapat az elmúlt öt mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, azt is a harmadosztályú Lincoln City ellen a Ligakupában.
A kék mezeseknél fontos hét következik: kedden a Benfica érkezik a Bajnokok Ligájában José Mourinho vezetésével, szombaton pedig a bajnoki címvédő Liverpool lesz az ellenfél a Stamford Bridge-en. A BBC Sport forrásai szerint a klubnál nincs jelentős aggodalom a csapat gyenge formája miatt, és Maresca továbbra is élvezi a vezetőség teljes bizalmát.
A Chelsea háza táján úgy vélik, hogy a negatív reakciók túlzóak, és figyelembe kell venni a sűrű programot, amit a Klubvilágbajnokságon való részvétel és a Bajnokok Ligája-szereplés okoz. Bár a Manchester United és a Brighton elleni vereségek csalódást keltettek, a klub tágabb perspektívából szemléli a helyzetet. Május óta mindössze öt mérkőzést veszítettek el, és ezek közül négyben emberhátrányba kerültek.
A Chelsea tavaly is kitartott Maresca mellett egy téli hullámvölgy során, amikor 12 mérkőzésből csak hármat nyertek meg. A terv az, hogy az olasz szakember munkáját a szezon végén értékelik, a célkitűzés pedig a bajnokságban a legjobb négy közé kerülés és a kupasorozatokban való jó szereplés.
A vezetőség úgy véli, hogy a jelenlegi keret erősebb, mint a tavalyi, ami növelheti az elvárásokat Marescával szemben, de egyetértés van abban, hogy a sérülések elkerülése kulcsfontosságú lesz a Bajnokok Ligája-szereplés mellett. A nyári erősítések is azt a célt szolgálták, hogy az edző megfelelően tudja rotálni a játékosokat a megnövekedett terhelés miatt.
Mórocz Andrea személyében újra magyar győztese van a legendás görögországi futóversenynek.
A FIFA forradalmi változtatást tervez a büntetőrúgások szabályaiban, amely megszüntetné a kipattanó labdák utáni ismételt lövések lehetőségét.
A Liverpool tulajdonosa, a Fenway Sports Group (FSG) teljes egészében kifizette Diogo Jota szerződését a tragikus körülmények között elhunyt játékos családjának.
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa a csapat 8%-át értékesíti két befektetői csoportnak.
Graham Pottert menesztették a West Ham vezetőedzői posztjáról mindössze kilenc hónap után.
A Sunderland FC sikeres átalakulásában teljesen új ötletek és szokások is szerepet játszanak.
Donald Trump jelezte, hogy átköltöztetné a 2026-os labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit, ha bármelyik amerikai rendező várost nem tartaná biztonságosnak.
A 17 éves Rio Ngumoha aláírta első profi szerződését a Liverpool FC-vel, miután a Premier League-ben is bemutatkozott a csapatban.
A Pittsburgh Steelers vasárnap Dublinban játszik NFL-mérkőzést, ami különleges jelentőséggel bír a csapatot alapító Rooney család számára.
A 21 éves Billy Vigar múlt szombaton, egy bajnoki mérkőzésen szenvedett súlyos agysérülést.
A teljes magyar lakosság klasszikus pénzügyi vagyona eltörpül az európai futballóriások értéke mögött.
Sergio Busquets, a spanyol válogatott és a Barcelona korábbi csapatkapitánya bejelentette, hogy az idei MLS-szezon végén, decemberben visszavonul a profi labdarúgástól.
Az UEFA már a jövő héten dönthet Izrael felfüggesztéséről a nemzetközi labdarúgótornákról, amelyet régóta követelnek mind a sportvilágon belülről, mind azon kívülről.
Ben Foster, korábbi Wrexham-kapus szerint a walesi klub két-három éven belül feljuthat a Premier League-be
Andrzej Bargiel lengyel hegymászó oxigénpalack nélkül síelt le a Mount Everestről, ezzel történelmi rekordot állított fel.
Wayne Rooney egy podcastban elismerte, hogy felesége, Coleen segítsége nélkül alkoholproblémái végzetesek lehettek volna számára.
Kíméletlenül lecsapott a Liverpool a jegyüzérekre: több mint ezer embert kitiltottak, nincs kegyelem
A Liverpool FC az elmúlt két évben 145 ezer jegyfiókot zárt be a jegyüzérkedés elleni küzdelem részeként.
Gareth Bale, a walesi futball-legenda új életet kezdett a visszavonulása óta, amely során a családjára és új szakmai kihívásaira koncentrál
