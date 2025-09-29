2025. szeptember 29. hétfő Mihály
A Chelsea Football Club otthona, a Stamford Bridge a londoni Chelsea-ben található. A stadion légi felvételen látható, amelyen a lelátó és a pálya látható.
Bajban a Chelsea edzője? Nem jönnek az eredmények, lassan elfogyhat a türelem

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 12:46

A Chelsea mindössze a nyolcadik a Premier League-ben, közben pedig nehéz ellenfelekkel kell szembenézniük a BL-ben is - írja a BBC.

A Chelsea jelenleg a nyolcadik helyen áll a Premier League-ben hat forduló után, hét ponttal lemaradva a listavezető Liverpooltól. A londoni csapat az elmúlt öt mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, azt is a harmadosztályú Lincoln City ellen a Ligakupában.

A kék mezeseknél fontos hét következik: kedden a Benfica érkezik a Bajnokok Ligájában José Mourinho vezetésével, szombaton pedig a bajnoki címvédő Liverpool lesz az ellenfél a Stamford Bridge-en. A BBC Sport forrásai szerint a klubnál nincs jelentős aggodalom a csapat gyenge formája miatt, és Maresca továbbra is élvezi a vezetőség teljes bizalmát.

A Chelsea háza táján úgy vélik, hogy a negatív reakciók túlzóak, és figyelembe kell venni a sűrű programot, amit a Klubvilágbajnokságon való részvétel és a Bajnokok Ligája-szereplés okoz. Bár a Manchester United és a Brighton elleni vereségek csalódást keltettek, a klub tágabb perspektívából szemléli a helyzetet. Május óta mindössze öt mérkőzést veszítettek el, és ezek közül négyben emberhátrányba kerültek.

A Chelsea tavaly is kitartott Maresca mellett egy téli hullámvölgy során, amikor 12 mérkőzésből csak hármat nyertek meg. A terv az, hogy az olasz szakember munkáját a szezon végén értékelik, a célkitűzés pedig a bajnokságban a legjobb négy közé kerülés és a kupasorozatokban való jó szereplés.

A vezetőség úgy véli, hogy a jelenlegi keret erősebb, mint a tavalyi, ami növelheti az elvárásokat Marescával szemben, de egyetértés van abban, hogy a sérülések elkerülése kulcsfontosságú lesz a Bajnokok Ligája-szereplés mellett. A nyári erősítések is azt a célt szolgálták, hogy az edző megfelelően tudja rotálni a játékosokat a megnövekedett terhelés miatt.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #bajnokok ligája #manchester united #premier league #edző #liverpool #klubvilágbajnokság #chelsea #angol foci #jose mourinho #angol bajnokság #edzőváltás #benfica

