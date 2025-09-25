Kitart a hollywoodi fociálom: mikor mehet fel a Wrexham a PL-be?

Ben Foster, korábbi Wrexham-kapus szerint a walesi klub két-három éven belül feljuthat a Premier League-be, ami összhangban van a Ryan Reynolds és Rob McElhenney tulajdonosok által kitűzött 2027-es céldátummal - írja a Mirror.

A Manchester United és az angol válogatott egykori kapusa kulcsszerepet játszott a Wrexham felemelkedésében, miután 2023 márciusában visszatért a nyugdíjból. Emlékezetes teljesítménye volt, amikor a Notts County elleni sorsdöntő mérkőzésen a hosszabbításban kivédett egy tizenegyest, ezzel biztosítva csapata 3-2-es győzelmét és előnyét a bajnoki címért folytatott harcban.

Foster, aki 2005-ben már játszott a klubnál és LDV Vans Trophy-t nyert velük, most határozott jóslatot tett a csapat jövőjével kapcsolatban. A No Tippy Tappy Football podcastben kijelentette: "Nem lesz hosszú idő, amíg a Wrexham a Premier League-ben lesz, ígérem. Két-három évet adok neki, még öt évet sem, két-három év lesz."

A Wrexham jelenleg a Championship 16. helyén áll, hét pontot gyűjtve az első hat mérkőzésen, miután áprilisban feljutott a League One-ból. Bár a kezdeti teljesítményük ingadozó, Foster biztos benne, hogy hamarosan a Premier League-ben fognak szerepelni.

A hollywoodi színész-tulajdonosok, Ryan Reynolds és Rob McElhenney következetesen hangsúlyozták, hogy végső céljuk a klub első osztályba juttatása. A nyáron megjelent hírek szerint 2027-re tűzték ki a végső ugrás teljesítését, ami egybeesik Foster előrejelzésével. Reynolds a League One-ból való feljutás után kijelentette: "A célunk, hogy eljussunk a Premier League-be. Lehetetlennek tűnő álomnak tűnt, de történetmesélőként a történelem makro nézetét vizsgáljuk. A cél az volt, hogy elérjük azt az érzést – és ez valóban egy érzés."

Foster azt is elárulta, hogy Reynolds továbbra is otthonában tartja a kapus National League bajnoki mezét, bekeretezve a falon. Hozzátette, hogy a sztár tulajdonosok rendszeresen tartják a kapcsolatot a játékosokkal.

A korábbi kapus szerint Reynolds és McElhenney többet hoztak a klubnak, mint pusztán pénzügyi előnyöket, különösen a Welcome to Wrexham dokumentumsorozat sikere révén. "A figyelem, amit hoznak, értékesebb, mint csak a pénzügyek. Ők az úttörők, de a modelljük nagyon különböző. Azt hiszem, Tom Brady nagyon hasonló módon csinálja a Birminghamnél. Az első, aki ezt megjelölte, a Wrexham volt a dokumentumfilmmel. Azt hiszem, más közönséget hoztak a játékba, de ez még mindig futballközönség" – mondta Foster.