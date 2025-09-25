Andrzej Bargiel lengyel hegymászó oxigénpalack nélkül síelt le a Mount Everestről, ezzel történelmi rekordot állított fel.
Kitart a hollywoodi fociálom: mikor mehet fel a Wrexham a PL-be?
Ben Foster, korábbi Wrexham-kapus szerint a walesi klub két-három éven belül feljuthat a Premier League-be, ami összhangban van a Ryan Reynolds és Rob McElhenney tulajdonosok által kitűzött 2027-es céldátummal - írja a Mirror.
A Manchester United és az angol válogatott egykori kapusa kulcsszerepet játszott a Wrexham felemelkedésében, miután 2023 márciusában visszatért a nyugdíjból. Emlékezetes teljesítménye volt, amikor a Notts County elleni sorsdöntő mérkőzésen a hosszabbításban kivédett egy tizenegyest, ezzel biztosítva csapata 3-2-es győzelmét és előnyét a bajnoki címért folytatott harcban.
Foster, aki 2005-ben már játszott a klubnál és LDV Vans Trophy-t nyert velük, most határozott jóslatot tett a csapat jövőjével kapcsolatban. A No Tippy Tappy Football podcastben kijelentette: "Nem lesz hosszú idő, amíg a Wrexham a Premier League-ben lesz, ígérem. Két-három évet adok neki, még öt évet sem, két-három év lesz."
A Wrexham jelenleg a Championship 16. helyén áll, hét pontot gyűjtve az első hat mérkőzésen, miután áprilisban feljutott a League One-ból. Bár a kezdeti teljesítményük ingadozó, Foster biztos benne, hogy hamarosan a Premier League-ben fognak szerepelni.
KATTINTS a friss eredményekért, statisztikákért a Sportonlinera!
A hollywoodi színész-tulajdonosok, Ryan Reynolds és Rob McElhenney következetesen hangsúlyozták, hogy végső céljuk a klub első osztályba juttatása. A nyáron megjelent hírek szerint 2027-re tűzték ki a végső ugrás teljesítését, ami egybeesik Foster előrejelzésével. Reynolds a League One-ból való feljutás után kijelentette: "A célunk, hogy eljussunk a Premier League-be. Lehetetlennek tűnő álomnak tűnt, de történetmesélőként a történelem makro nézetét vizsgáljuk. A cél az volt, hogy elérjük azt az érzést – és ez valóban egy érzés."
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Foster azt is elárulta, hogy Reynolds továbbra is otthonában tartja a kapus National League bajnoki mezét, bekeretezve a falon. Hozzátette, hogy a sztár tulajdonosok rendszeresen tartják a kapcsolatot a játékosokkal.
A korábbi kapus szerint Reynolds és McElhenney többet hoztak a klubnak, mint pusztán pénzügyi előnyöket, különösen a Welcome to Wrexham dokumentumsorozat sikere révén. "A figyelem, amit hoznak, értékesebb, mint csak a pénzügyek. Ők az úttörők, de a modelljük nagyon különböző. Azt hiszem, Tom Brady nagyon hasonló módon csinálja a Birminghamnél. Az első, aki ezt megjelölte, a Wrexham volt a dokumentumfilmmel. Azt hiszem, más közönséget hoztak a játékba, de ez még mindig futballközönség" – mondta Foster.
Olekszandr Usyk, a nehézsúlyú ökölvívás vitathatatlan bajnoka kihívta Jake Pault egy MMA mérkőzésre, miután befejezi bokszkarrierjét
Romain Grosjean közel öt évvel csaknem végzetes kimenetelű balesete után visszatér a Formula 1-be egy tesztvezetés erejéig
A közvetítésben először úgy tűnt, hogy valamilyen belső nézeteltérés miatt egymást püfölik a román ultrák, de másról volt szó.
Egy döntetlen is elég volt ahhoz, hogy a magyar futsalválogatott tíz év után újra kijusson az Eb-re.
Gulyás Michelle még nem indult el sérülése után a világbajnokságon, de így legalább van ideje pihenni - ezúttal egy varázslatos görög szigetről jelentkezett.
Federica Brignone olasz síző még nem tudja, mikor térhet vissza a versenyzéshez a lábműtétje után.
A FIFA nem tervezi a világbajnokság 64 csapatosra bővítését a 2030-as centenáriumi tornára, annak ellenére, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök New Yorkban tárgyalt erről.
Két korábbi Macarthur Bulls-játékos, Clayton Lewis és Kearyn Baccus 10 000 ausztrál dolláros (6 600 amerikai dollár) pénzbüntetést kapott egy fogadási botrányban való részvételért.
A Major League Baseball 2026-tól bevezeti a robotbírókat a mérkőzéseken, amelyek a vitás helyzetek elbírálásában segítenek majd a játékvezetőknek.
A Premier League-részvényesek legutóbbi találkozóján nem sikerült előrelépést elérni az új költségvetési szabályok bevezetésében.
Az NFL-ben szereplő New York Giants a sorozatos vereségek után jelentős váltást hajt végre.
Hugo Ekitike, a Liverpool csatára négy gólt szerzett hét mérkőzésen, de a Southampton elleni Ligakupa-meccsen kiállították.
Ralf Rangnick, az osztrák válogatott szövetségi kapitánya továbbra is kórházi kezelésre szorul, miután többszöri műtétet követően fertőzést kapott a jobb bokájában.
Felfüggesztett börtönbüntetéssel zárult a Juventus korábbi vezetői ellen indított csalási ügy, miután a római bíróság elfogadta a vádalkut
Sir Alex Ferguson leállította a Manchester United játékosainak videójátékozását a csapatbuszon, miután zavarta őt a túlzott hangoskodás.
Daniel Jones, az NFL-es Indianapolis Colts irányítója jelentős pénzügyi ösztönzőt kap minden győzelem után, amelyben részt vesz.
A Major League Baseball tulajdonosai egyhangúlag jóváhagyták a Tampa Bay Rays eladását Patrick Zalupski ingatlanfejlesztő vezette csoportnak.
Ousmane Dembele az a játékos volt, akit korábban nagyon sokan leírtak, de idén beváltotta a hozzá fűzött reményeket: teljesítménye Aranylabdát ért.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is