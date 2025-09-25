2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hand Grips focilabda a füves pályán
Sport

Kitart a hollywoodi fociálom: mikor mehet fel a Wrexham a PL-be?

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 21:47

Ben Foster, korábbi Wrexham-kapus szerint a walesi klub két-három éven belül feljuthat a Premier League-be, ami összhangban van a Ryan Reynolds és Rob McElhenney tulajdonosok által kitűzött 2027-es céldátummal - írja a Mirror.

A Manchester United és az angol válogatott egykori kapusa kulcsszerepet játszott a Wrexham felemelkedésében, miután 2023 márciusában visszatért a nyugdíjból. Emlékezetes teljesítménye volt, amikor a Notts County elleni sorsdöntő mérkőzésen a hosszabbításban kivédett egy tizenegyest, ezzel biztosítva csapata 3-2-es győzelmét és előnyét a bajnoki címért folytatott harcban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Foster, aki 2005-ben már játszott a klubnál és LDV Vans Trophy-t nyert velük, most határozott jóslatot tett a csapat jövőjével kapcsolatban. A No Tippy Tappy Football podcastben kijelentette: "Nem lesz hosszú idő, amíg a Wrexham a Premier League-ben lesz, ígérem. Két-három évet adok neki, még öt évet sem, két-három év lesz."

A Wrexham jelenleg a Championship 16. helyén áll, hét pontot gyűjtve az első hat mérkőzésen, miután áprilisban feljutott a League One-ból. Bár a kezdeti teljesítményük ingadozó, Foster biztos benne, hogy hamarosan a Premier League-ben fognak szerepelni.

KATTINTS a friss eredményekért, statisztikákért a Sportonlinera!

A hollywoodi színész-tulajdonosok, Ryan Reynolds és Rob McElhenney következetesen hangsúlyozták, hogy végső céljuk a klub első osztályba juttatása. A nyáron megjelent hírek szerint 2027-re tűzték ki a végső ugrás teljesítését, ami egybeesik Foster előrejelzésével. Reynolds a League One-ból való feljutás után kijelentette: "A célunk, hogy eljussunk a Premier League-be. Lehetetlennek tűnő álomnak tűnt, de történetmesélőként a történelem makro nézetét vizsgáljuk. A cél az volt, hogy elérjük azt az érzést – és ez valóban egy érzés."

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Foster azt is elárulta, hogy Reynolds továbbra is otthonában tartja a kapus National League bajnoki mezét, bekeretezve a falon. Hozzátette, hogy a sztár tulajdonosok rendszeresen tartják a kapcsolatot a játékosokkal.

A korábbi kapus szerint Reynolds és McElhenney többet hoztak a klubnak, mint pusztán pénzügyi előnyöket, különösen a Welcome to Wrexham dokumentumsorozat sikere révén. "A figyelem, amit hoznak, értékesebb, mint csak a pénzügyek. Ők az úttörők, de a modelljük nagyon különböző. Azt hiszem, Tom Brady nagyon hasonló módon csinálja a Birminghamnél. Az első, aki ezt megjelölte, a Wrexham volt a dokumentumfilmmel. Azt hiszem, más közönséget hoztak a játékba, de ez még mindig futballközönség" – mondta Foster.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #anglia #labdarúgás #premier league #angol foci #wrexham

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:05
21:47
21:29
21:16
21:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 24.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
2025. szeptember 25.
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
2025. szeptember 25.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
2025. szeptember 25.
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 25. csütörtök
Eufrozina, Kende
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
6 napja
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
3
6 napja
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
4
1 hete
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
5
2 hete
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Egyszerű (clean) inkasszó
Olyan beszedési megbízás, melynél a fizetési okmányok mellé a megbízó nem mellékeli a kereskedelmi okmányokat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 21:01
A Hatoslottó nyerőszámai a 39. héten, csütörtökön
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 20:16
Már nem a Tesla az elektromos autók királya Európában: csúnyán lenyomták a kínaiak Elon Muskot
Agrárszektor  |  2025. szeptember 25. 20:31
Nem akármilyen időjárás jön hétvégén: itt a friss előrejelzés