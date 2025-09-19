Anze Kopitar, a Los Angeles Kings csapatkapitánya bejelentette, hogy a 2025-26-os szezon végén visszavonul a profi jégkorongtól
Máris meglehet a vb-cím a McLarennek: rekorddöntésre készülnek Norrisék, vajon összejön?
Oscar Piastri szerint ő és csapattársa, Lando Norris saját maguk irányítják sorsukat a Formula–1-es világbajnoki címért folytatott küzdelemben, annak ellenére, hogy az Olasz Nagydíjon vitatott csapatutasítást kaptak - tudósított a The Guardian.
A McLaren versenyzőpárosának pozícióváltása Monzában komoly vitákat váltott ki. Bár Max Verstappen nyerte a futamot, a McLaren döntése, hogy Piastri adja vissza a második helyet Norrisnak – miután a brit versenyző egy hibás kerékkulcs miatti lassú kerékcserénél vesztette el pozícióját – megosztotta a közvéleményt.
A helycsere révén Norris három ponttal csökkentette hátrányát Piastrival szemben, így már csak 31 pont választja el őket. Sok szurkoló nehezményezte az eredmény manipulálását, Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke pedig figyelmeztetett, hogy a csapatutasítások precedenst teremthetnek, ami a bajnoki hajrában egyre nehezebben kezelhető helyzeteket eredményezhet.
Az Azerbajdzsáni Nagydíj előtt nyilatkozva Piastri magabiztosan állította: "Úgy gondolom, elegendő szabadságunk van ahhoz, hogy mi irányítsuk sorsunkat a bajnokságban. Természetesen voltak gondolatok, jó megbeszéléseket folytattunk a csapattal. Tisztáztunk sok mindent, és tudjuk, hogyan fogunk versenyezni a jövőben."
Az ausztrál versenyző elmagyarázta, hogy Monzában nem volt teljes képe a helyzetről: "A lassú kerékcserét valóban a versenyzés részének tekintjük. Az autóban ülve azonban nem volt információm a boxkiállások sorrendjéről. A lassú kerékcserén kívül volt egy másik tényező is, a boxkiállások sorrendje, ami hozzájárult a helycsere döntéséhez."
Norris is megerősítette, hogy egyetért a csapat döntésével: "Mindketten elfogadtuk utólag, és beleegyeztünk, hogy ez az, amiben csapatként megállapodtunk. A csapat próbálja igazságosan kezelni a helyzetet közöttünk, de nem sok olyan eset volt, amikor ténylegesen be kellett avatkozniuk."
A McLaren az azerbajdzsáni futamon megszerezheti sorozatban második, összességében tizedik konstruktőri világbajnoki címét, hét versennyel a szezon vége előtt. A csapat 337 ponttal vezet a Ferrari előtt, és akkor biztosítja be a címet, ha 9 ponttal többet szerez, mint az olasz istálló, miközben a Mercedes nem előzi meg őket 12, a Red Bull pedig 33 pontnál többel.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
