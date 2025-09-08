Tulajdonosváltás jöhet a Tottenhamnél? Megszólalt a vezetőség, bőven van érdeklődés a klub iránt

A Tottenham Hotspur vezetősége határozottan elutasította a klubot érintő két felvásárlási ajánlatot, és megerősítette, hogy a Premier League-ben szereplő csapat nem eladó - számolt be a The Guardian.

Daniel Levy múlt csütörtökön távozott a Spurs elnöki pozíciójából, miután a többségi tulajdonos Enic – amely a Lewis család vagyonkezelő alapjának tulajdonában áll – arra kérte, hogy hagyja el a 2001 óta betöltött tisztségét.

Ez a hír azonban felvásárlási spekulációkat indított el a Tottenhammel kapcsolatban. A Newcastle korábbi társtulajdonosát, Amanda Staveley-t az elmúlt 12 hónapban többször is összefüggésbe hozták a klub megvásárlásával a PCP International Finance-en keresztül.

A Tottenham vezetősége közleményben erősítette meg, hogy "külön előzetes érdeklődéseket kapott és egyértelműen elutasított az Enic teljes kibocsátott és kibocsátandó részvénytőkéjének megszerzésére vonatkozó javaslatokkal kapcsolatban a PCP International Finance-től és egy Dr. Roger Kennedy és Wing-Fai Ng által vezetett befektetői konzorciumtól a Firehawk Holdings Limited-en keresztül".

"A klub igazgatósága és az Enic megerősíti, hogy a Tottenham Hotspur nem eladó, és az Enic nem szándékozik elfogadni semmilyen ajánlatot a klubban lévő érdekeltségének megszerzésére" – áll a közleményben.

Korábban arról számoltak be, hogy Staveley hétfőn a PCP-n keresztül nyilatkozatot ad ki, amelyben tisztázza szándékait és kijelenti, hogy nem tervez ajánlatot tenni a Spursért.

Az Enic, amelyet a Lewis család vagyonkezelő alapja irányít, a Spurs közel 87%-át birtokolja, de mivel a fennmaradó részvényekkel nyilvánosan kereskednek, a klub az Egyesült Királyság felvásárlási kódexének hatálya alá tartozik. Levy tavaly azt nyilatkozta, hogy a klub tárgyalásokat folytat "lehetséges befektetőkkel" egy kisebbségi részesedés eladásáról, bár a Qatar Sports Investments-szel folytatott megbeszéléseket cáfolták. A Lewis család vagyonkezelő alapja állítólag nyitott a külső befektetésekre.