2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Tottenham Hotspur stadion légi felvétele, London, Anglia, 2025. május 4.
Sport

Tulajdonosváltás jöhet a Tottenhamnél? Megszólalt a vezetőség, bőven van érdeklődés a klub iránt

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 12:45

A Tottenham Hotspur vezetősége határozottan elutasította a klubot érintő két felvásárlási ajánlatot, és megerősítette, hogy a Premier League-ben szereplő csapat nem eladó - számolt be a The Guardian.

Daniel Levy múlt csütörtökön távozott a Spurs elnöki pozíciójából, miután a többségi tulajdonos Enic – amely a Lewis család vagyonkezelő alapjának tulajdonában áll – arra kérte, hogy hagyja el a 2001 óta betöltött tisztségét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez a hír azonban felvásárlási spekulációkat indított el a Tottenhammel kapcsolatban. A Newcastle korábbi társtulajdonosát, Amanda Staveley-t az elmúlt 12 hónapban többször is összefüggésbe hozták a klub megvásárlásával a PCP International Finance-en keresztül.

A Tottenham vezetősége közleményben erősítette meg, hogy "külön előzetes érdeklődéseket kapott és egyértelműen elutasított az Enic teljes kibocsátott és kibocsátandó részvénytőkéjének megszerzésére vonatkozó javaslatokkal kapcsolatban a PCP International Finance-től és egy Dr. Roger Kennedy és Wing-Fai Ng által vezetett befektetői konzorciumtól a Firehawk Holdings Limited-en keresztül".

KATTINTS a friss eredményekért, statisztikákért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

"A klub igazgatósága és az Enic megerősíti, hogy a Tottenham Hotspur nem eladó, és az Enic nem szándékozik elfogadni semmilyen ajánlatot a klubban lévő érdekeltségének megszerzésére" – áll a közleményben.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Korábban arról számoltak be, hogy Staveley hétfőn a PCP-n keresztül nyilatkozatot ad ki, amelyben tisztázza szándékait és kijelenti, hogy nem tervez ajánlatot tenni a Spursért.

Az Enic, amelyet a Lewis család vagyonkezelő alapja irányít, a Spurs közel 87%-át birtokolja, de mivel a fennmaradó részvényekkel nyilvánosan kereskednek, a klub az Egyesült Királyság felvásárlási kódexének hatálya alá tartozik. Levy tavaly azt nyilatkozta, hogy a klub tárgyalásokat folytat "lehetséges befektetőkkel" egy kisebbségi részesedés eladásáról, bár a Qatar Sports Investments-szel folytatott megbeszéléseket cáfolták. A Lewis család vagyonkezelő alapja állítólag nyitott a külső befektetésekre.
Címlapkép: Getty Images
#sport #eladó #vezetőség #felvásárlás #klub #eladás #ajánlat #premier league #tottenham #sportgazdaság #angol foci #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:14
13:03
12:45
12:27
12:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 8.
Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra az otthonaikban: naponta 4-en halnak meg
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 8.
Óriási bitcoin-halmozásba kezdtek a világ szuperhatalmai: mire készülhet Kína és az USA?
2025. szeptember 8.
Sokkoló drágulás az iskolai menzákon – ennyit kell most fizetni a gyerekek ebédjéért 2025-ben
2025. szeptember 7.
Napi 1000 Ft-os kaja-kihívás: videón a kísérlet, így lehet jól lakni mindössze ennyiből
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 8. hétfő
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
2
1 hete
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
3
2 hete
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
4
1 hete
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
5
5 napja
Szexi szettben nézett focimeccset a fiatal magyar úszónő: szerencsét hozott a csapatának
PÉNZÜGYI KISOKOS
Sávos kamatozás
Olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat csak az adott kamatsávban tehát nem a teljes összegre jár. Akár betétek esetén, de más befektetési formáknál is előfordulhat, hogy magasabb összegre magasabb kamatot fizetnek. Sávos kamatozás esetén minél többet takarítunk meg, annál nagyobb lehet a befektetésünkhöz képesti hozam. Más konstrukciók esetén nem megtakarítás összege, hanem annak hosszától függ a kamat mértéke. Az természetes, hogy tovább lekötött pénz többet is kamatozik, de ilyen konstrukciók esetén az egy évre vetített kamatláb is nő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 13:14
A divatipar sötét szezonja: a luxusmárkák szó szerint a túlélésért harcolnak
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 8. 13:03
Óriási bitcoin-halmozásba kezdtek a világ szuperhatalmai: mire készülhet Kína és az USA?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 8. 12:32
Nehéz helyzetben sok termelő: gondok lehetnek a terméssel