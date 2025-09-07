Nemzetközi összefogással, egy évekig tartó nyomozás végén felszámolták a Streameast nevű illegális streamhálózatot.
Súlyos baleset érte a PSG edzőjét: műtét vár Luis Enriquére
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője kerékpáros balesetet szenvedett, és törött kulcscsontja miatt műtétre szorul - írta a The Guardian.
A francia bajnokcsapat pénteken közölte, hogy az 55 éves spanyol szakember, aki lelkes kerékpáros, balesetet szenvedett. Enrique tavaly a PSG első Bajnokok Ligája-győzelméhez vezette a csapatot, amely idén három győzelemmel kezdte a bajnoki menetelést.
"A pénteki kerékpáros balesetet követően Luis Enrique-et a sürgősségi szolgálat látta el, és törött kulcscsontja miatt műtétre szorul" - áll a klub közleményében. "A klub teljes támogatását fejezi ki, és gyors felépülést kíván neki. További információkat később osztunk meg."
A nemzetközi szünet miatt a PSG következő mérkőzése szeptember 14-én lesz hazai pályán a Lens ellen, majd három nappal később az Atalantát fogadják a Bajnokok Ligája címvédőjeként.
További csapás az európai bajnoknak, hogy Ousmane Dembélé sérülten hagyta el a pályát, miközben Franciaországért játszott az Ukrajna elleni világbajnoki selejtezőn. Úgy tűnik, jobb combhajlító izom sérülést szenvedett.
Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését.
Az olimpiai bajnok fellebbezett a World Boxing döntése ellen, amely megtiltotta számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai vizsgálatnak.
Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két bajnoki után menesztette.
A napokon belül induló NFL-szezon előtt összeszedték, melyik stadionban mennyibe kerül egy sör: komoly különbségeket lehet találni, de az elején semmi meglepetés.
Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú ökölvívó, aki kétszer magáénak tudhatta a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet.
Az öreg F1-veterán nem bánkódott sokat szakítása után, máris egy seregnyi fiatal lánnyal vette körbe magát nyaralása közben.
A Szpari középpályása nem utazott el saját csapata meccsére, a klub most szankciókkal fenyegeti. A játékos szerint azonban a helyzet már hónapok óta húzódik.
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya hatalmas, 3 millió dollárt érő eljegyzési gyűrűjével keltett feltűnést a Velencei Filmfesztiválon.
Larry Pickett Jr. egy lángoló járműből mentett ki egy embert vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után
Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon.
A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.
Schön Szabolcs a rendszeres játéklehetőségben bízhat, de angliai csapatában az idén még nem jutott szerephez.
Erik ten Hag mindössze két Bundesliga-forduló után távozik a Bayer Leverkusen kispadjáról.
Vége az Isak-drámának Angliában: hamarosan aláírhat a lázadó csatár, rekordösszeget fizethetnek érte
A Liverpool rekordösszegű, 125 millió fontos megállapodást kötött Alexander Isak átigazolásáról a Newcastle Uniteddel.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy ezt a típusú szabadrúgást még kevesebbet is gyakorolta az elmúlt hetekben.
A most szerzett mesterhármasnak éppen a "közepe" volt Benzema karrierjének ötszázadik találata - nem sokan csinálták ezt meg előtte.
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán.
Stan Moody, a 18 éves sznúkerjátékos lehet a sportág új reménysége Nagy-Britanniában.
