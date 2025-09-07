2025. szeptember 7. vasárnap Regina
29 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Accident Car Crash With Bicycle On Road
Sport

Súlyos baleset érte a PSG edzőjét: műtét vár Luis Enriquére

Pénzcentrum
2025. szeptember 7. 12:15

Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője kerékpáros balesetet szenvedett, és törött kulcscsontja miatt műtétre szorul - írta a The Guardian.

A francia bajnokcsapat pénteken közölte, hogy az 55 éves spanyol szakember, aki lelkes kerékpáros, balesetet szenvedett. Enrique tavaly a PSG első Bajnokok Ligája-győzelméhez vezette a csapatot, amely idén három győzelemmel kezdte a bajnoki menetelést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A pénteki kerékpáros balesetet követően Luis Enrique-et a sürgősségi szolgálat látta el, és törött kulcscsontja miatt műtétre szorul" - áll a klub közleményében. "A klub teljes támogatását fejezi ki, és gyors felépülést kíván neki. További információkat később osztunk meg."

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A nemzetközi szünet miatt a PSG következő mérkőzése szeptember 14-én lesz hazai pályán a Lens ellen, majd három nappal később az Atalantát fogadják a Bajnokok Ligája címvédőjeként.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

További csapás az európai bajnoknak, hogy Ousmane Dembélé sérülten hagyta el a pályát, miközben Franciaországért játszott az Ukrajna elleni világbajnoki selejtezőn. Úgy tűnik, jobb combhajlító izom sérülést szenvedett.
Címlapkép: Getty Images
#baleset #kerékpár #kerékpárút #sport #balesetveszély #balesetek #kerékpárosok #PSG #luis enrique

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:00
12:29
12:15
12:03
11:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 7.
Egyre sürgetőbb a forintreform: érme lehet az 500-asból, jöhet a 50 ezres és 100 ezres bankjegy?
2025. szeptember 6.
200 ezer forintot is megérhet ez a különleges LEGO figura: rengeteg magyar polcán ott lapulhat egy
2025. szeptember 7.
Napi 1000 Ft-os kaja-kihívás: videón a kísérlet, így lehet jól lakni mindössze ennyiből
2025. szeptember 6.
Gurulós járókeret, rollátor ára tb-támogatással: az igénylése egyszerű, ennyibe kerül
2025. szeptember 6.
Drága dizájntrükk vagy eddig ez hiányzott az életünkből? Teszteltük a Samsung új csodamobilját
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 7. vasárnap
Regina
36. hét
Szeptember 7.
Bányásznap
Szeptember 7.
A nagyszülők napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
2
7 napja
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
3
7 napja
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
4
2 hete
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
5
1 hete
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon
Vagyonon vagyoni, értékű jogok és kötelezettségek összességét értjük.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 7. 13:00
Napi 1000 Ft-os kaja-kihívás: videón a kísérlet, így lehet jól lakni mindössze ennyiből
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 7. 10:30
Ez az 5 legnagyobb fa Magyarországon: fotókon történelmünk élő szemtanúi
Agrárszektor  |  2025. szeptember 7. 11:59
Nincs mese: egyre fontosabbak lesznek ezek a szakemberek az állattartásban