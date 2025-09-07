Súlyos baleset érte a PSG edzőjét: műtét vár Luis Enriquére

Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője kerékpáros balesetet szenvedett, és törött kulcscsontja miatt műtétre szorul - írta a The Guardian.

A francia bajnokcsapat pénteken közölte, hogy az 55 éves spanyol szakember, aki lelkes kerékpáros, balesetet szenvedett. Enrique tavaly a PSG első Bajnokok Ligája-győzelméhez vezette a csapatot, amely idén három győzelemmel kezdte a bajnoki menetelést.

"A pénteki kerékpáros balesetet követően Luis Enrique-et a sürgősségi szolgálat látta el, és törött kulcscsontja miatt műtétre szorul" - áll a klub közleményében. "A klub teljes támogatását fejezi ki, és gyors felépülést kíván neki. További információkat később osztunk meg."

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A nemzetközi szünet miatt a PSG következő mérkőzése szeptember 14-én lesz hazai pályán a Lens ellen, majd három nappal később az Atalantát fogadják a Bajnokok Ligája címvédőjeként.

További csapás az európai bajnoknak, hogy Ousmane Dembélé sérülten hagyta el a pályát, miközben Franciaországért játszott az Ukrajna elleni világbajnoki selejtezőn. Úgy tűnik, jobb combhajlító izom sérülést szenvedett.