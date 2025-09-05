2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
Hand Grips focilabda a füves pályán
Sport

Örömünnep Paraguayban: másfél évtized után újra mehetnek a vébére

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 15:49

Paraguay jövő nyáron visszatér a labdarúgó-világbajnokságra, miután az Ecuador elleni 0-0-s döntetlennel biztosította helyét a 2026-os tornán - írta az One Football.

Daniel Garnero csapata az Ecuador elleni feszült mérkőzésen imponáló védekezéssel tartotta távol ellenfelét a kaputól, megszerezve azt a létfontosságú pontot, amely a közvetlen kvalifikációhoz kellett. Ez a siker véget vet a dél-amerikai ország csaknem másfél évtizedes várakozásának, hiszen legutóbb a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon szerepeltek.

A La Albirroja kvalifikációja hatalmas megkönnyebbülést jelent az egész nemzet számára, amely most arról álmodik, hogy újra átélheti olyan legendák korszakát, mint Santa Cruz, Cardozo és Cabañas. Ezúttal egy új generáció, Miguel Almirón és Julio Enciso vezetésével vállalják a felelősséget, hogy saját fejezetet írjanak Paraguay labdarúgásának történetében. A paraguayi válogatott ezzel visszatér Dél-Amerika labdarúgó nagyhatalmainak körébe, és ismét bizonyíthatja képességeit a világ legnagyobb futballtornáján.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

A dél-amerikai selejtezőcsoport némileg eltérő rendszerben működik: az országokat egyetlen ligarendszerbe szervezik, ahol mindenki játszik mindenkivel kétszer, majd az első hat helyezett automatikusan kijut a vébére. A mostani sorozatból már csak egy forduló van hátra: az első hat már kialakult, de még pótselejtezős helyért küzd Venezulea és Bolívia - előbbi egyszer sem jutott ki világbajnokságra, a másik pedig utoljára 1994-ben járt ott, azt a tornát is az Egyesült Államokban rendezték.

A dél-amerikai csoportból egyébként már biztosan kijutott Brazília, Argentína, Kolumbia, Uruguay, Ecuador és természetesen Paraguay.
