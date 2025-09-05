Németország történelmi vereséget szenvedett Szlovákiától a világbajnoki selejtezőn.
Örömünnep Paraguayban: másfél évtized után újra mehetnek a vébére
Paraguay jövő nyáron visszatér a labdarúgó-világbajnokságra, miután az Ecuador elleni 0-0-s döntetlennel biztosította helyét a 2026-os tornán - írta az One Football.
Daniel Garnero csapata az Ecuador elleni feszült mérkőzésen imponáló védekezéssel tartotta távol ellenfelét a kaputól, megszerezve azt a létfontosságú pontot, amely a közvetlen kvalifikációhoz kellett. Ez a siker véget vet a dél-amerikai ország csaknem másfél évtizedes várakozásának, hiszen legutóbb a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon szerepeltek.
A La Albirroja kvalifikációja hatalmas megkönnyebbülést jelent az egész nemzet számára, amely most arról álmodik, hogy újra átélheti olyan legendák korszakát, mint Santa Cruz, Cardozo és Cabañas. Ezúttal egy új generáció, Miguel Almirón és Julio Enciso vezetésével vállalják a felelősséget, hogy saját fejezetet írjanak Paraguay labdarúgásának történetében. A paraguayi válogatott ezzel visszatér Dél-Amerika labdarúgó nagyhatalmainak körébe, és ismét bizonyíthatja képességeit a világ legnagyobb futballtornáján.
KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!
A dél-amerikai selejtezőcsoport némileg eltérő rendszerben működik: az országokat egyetlen ligarendszerbe szervezik, ahol mindenki játszik mindenkivel kétszer, majd az első hat helyezett automatikusan kijut a vébére. A mostani sorozatból már csak egy forduló van hátra: az első hat már kialakult, de még pótselejtezős helyért küzd Venezulea és Bolívia - előbbi egyszer sem jutott ki világbajnokságra, a másik pedig utoljára 1994-ben járt ott, azt a tornát is az Egyesült Államokban rendezték.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A dél-amerikai csoportból egyébként már biztosan kijutott Brazília, Argentína, Kolumbia, Uruguay, Ecuador és természetesen Paraguay.
A két Ferrari végzett az első edzésen hazai versenyükön, ami bizakodást adhat a százezernyi olasz fanatikusnak a hétvége további részére.
Brett Favre, a legendás NFL-játékos részletesen beszélt a Parkinson-kórral vívott küzdelméről.
A West Ham United szurkolói tanácsa bizalmatlansági szavazást nyújtott be a klub vezetősége ellen, egy bojkott is szervezés alatt van.
A Philadelphia Eagles védője, Jalen Carter kiállítást kapott köpködésért a Dallas Cowboys elleni szezonnyitó mérkőzésen
Korábbi Premier League-labdarúgók egy csoportja tízmillió fontokat veszített pénzügyi tanácsadóik miatt, és most adóhatósági követelésekkel is szembesülnek.
Nikitscher Tamást a fodrásznál érte menedzsere hívása, hogy amint lehet, induljon. Kicentizték, de meglett az új klub egy új országban.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján.
Oliver Glasner vezetőedző lemondással fenyegetőzött a játékos eladása esetén, Guéhi most nagyon zabos a klubra.
Az olimpiai bajnok fellebbezett a World Boxing döntése ellen, amely megtiltotta számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai vizsgálatnak.
Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két bajnoki után menesztette.
A napokon belül induló NFL-szezon előtt összeszedték, melyik stadionban mennyibe kerül egy sör: komoly különbségeket lehet találni, de az elején semmi meglepetés.
Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú ökölvívó, aki kétszer magáénak tudhatta a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet.
Az öreg F1-veterán nem bánkódott sokat szakítása után, máris egy seregnyi fiatal lánnyal vette körbe magát nyaralása közben.
A Szpari középpályása nem utazott el saját csapata meccsére, a klub most szankciókkal fenyegeti. A játékos szerint azonban a helyzet már hónapok óta húzódik.
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya hatalmas, 3 millió dollárt érő eljegyzési gyűrűjével keltett feltűnést a Velencei Filmfesztiválon.
Larry Pickett Jr. egy lángoló járműből mentett ki egy embert vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után
Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon.
A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!