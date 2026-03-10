Az NBA letiltotta az Atlanta Hawks Magic City sztriptízbárt ünneplő tematikus estjét, miután a ligán belül játékosok, szurkolók és partnerek is tiltakoztak az ötlet ellen.
Elszabadulhat a pénzügyi őrület az angol futballban: az UEFA szerint aggasztó, ami most történik
Az UEFA komoly aggodalmát fejezte ki a Premier League új pénzügyi szabályrendszere miatt: az angol élvonalbeli klubok a jövő szezontól bevételük akár 85 százalékát is játékoskeret-költségekre fordíthatják, miközben az európai kupákban induló csapatokra csak 70 százalékos keretköltség-arány vonatkozik - írta a BBC Sport.
Az angol első osztály klubjai még tavaly novemberben szavazták meg az úgynevezett keretköltség-arányra (squad cost ratio, SCR) való átállást. A rendszer alapvetően 85 százalékos költési plafont határoz meg, de bizonyos tényezők figyelembevételével ez kisebb pénzügyi szankciók mellett akár 115 százalékig is kitolható. Ezzel szemben az UEFA saját szabályrendszere 70 százalékos limitet ír elő minden Bajnokok Ligája-, Európa-liga- és Európa-konferencia-liga-résztvevő számára.
Andrea Traverso, az UEFA pénzügyi fenntarthatósági igazgatója a Financial Times üzleti csúcstalálkozóján arra figyelmeztetett, hogy a Premier League önmagában az európai klubfutball teljes bevételének mintegy egynegyedét termeli meg, a világ legértékesebb játékosainak 40 százaléka pedig angol kluboknál szerepel.
Sokan közülük a kispadon vagy – ami még rosszabb – a lelátón ülnek. Ez a tehetség rendkívüli és aggasztó koncentrációja
– fogalmazott Traverso, hozzátéve, hogy a pénzügyi szabályok következetlen alkalmazása tovább súlyosbíthatja a helyzetet.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az európai kupákban nem szereplő Premier League-klubok lényegesen nagyobb költési mozgástérrel rendelkeznek, mint kontinentális riválisaik. Olyan középmezőnybeli angol csapatok, mint a Brentford vagy a Fulham már most is könnyedén felvehetik a versenyt az AC Milannal vagy a Juventusszal az átigazolási piacon, és ez a szakadék a jövőben tovább mélyülhet. A német Bundesliga a közelmúltban a 70 százalékos küszöbértékre állt át, az olasz Serie A az UEFA-val való összehangolást fontolgatja, a spanyol La Liga pedig már 2022 óta szigorú, klubonként egyedi pénzügyi kereteket alkalmaz.
A Premier League elutasítja a kritikákat: álláspontja szerint az új szabályok éppen a belső versenyegyensúlyt szolgálják, mert lehetővé teszik, hogy az európai porondon nem szereplő klubok is reális eséllyel harcoljanak a kvalifikációért. Richard Masters, a liga vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a klubok tudatosan választottak egy olyan rendszert, amely "a verseny kiszámíthatatlanságát helyezi előtérbe", és szerinte az összehangolás nem azonos az egységesítéssel.
Kieran Maguire futballpénzügyi szakértő ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az UEFA szabályrendszere sem tökéletes, mivel figyelmen kívül hagyja a nem játékoskerethez kapcsolódó költségeket, például a hitelterheket vagy az infrastrukturális kiadásokat. Maguire szerint különösen az Európa-konferencia-liga résztvevői kerülhetnek nehéz helyzetbe: minimális többletbevétel mellett is be kell tartaniuk az UEFA 70 százalékos limitjét, miközben erősebb és így drágább keretre van szükségük, ezért a kvalifikáció számukra akár "mérgezett kehely" is lehet.
Tudor elismerte, hogy az Atlético Madrid elleni találkozó, sőt összeségében a Bajnokok Ligája nem élvez elsőbbséget a Premier League-ben zajló bennmaradási harccal szemben.
Kimondta az egykori sztárjátékos: már csak egy totális összeomlás foszthatja meg az Arsenalt a trófeától
Ashley Cole, az Arsenal egykori hátvédje szerint a csapat idén véget vethet a Premier League-cím utáni hosszú várakozásnak, és komoly eséllyel pályázik a bajnoki trófeára.
Százmillió euróra nőtt Szoboszlai Dominik piaci értéke a mértékadó Transfermarkt legfrissebb becslése alapján.
A Grok nevű mesterséges intelligencia sértő bejegyzéseket generált a hillsborough-i és a müncheni katasztrófáról, valamint az autóbalesetben elhunyt Diogo Jotáról.
Azt hitte, túljárhat a bíró eszén a zöld símaszkos drukker: hihetetlen akciót hajtott végre, de jött a váratlan fordulat
Egy maszkot viselő hazai szurkoló áramtalanította a pályaszéli VAR-monitort a Münster–Hertha BSC német másodosztályú labdarúgó-mérkőzésen.
Hamilton szerint csapata idén képes lesz felvenni a harcot a bajnoki címért, annak ellenére, hogy csak egyikük állt dobogóra a szezonnyitón.
A Belo Horizonte-ban rendezett mérkőzés végén ugyanis tömeges verekedés tört ki a Cruzeiro és az Atlético Mineiro játékosai között.
Rakéták és drónok ejtették csapdába a válogatottat: kétségbeesett kéréssel fordult a FIFA-hoz a szövetségi kapitány
Irak szövetségi kapitánya, Graham Arnold arra kéri a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), hogy halasszák el a március 31-re tervezett világbajnoki pótselejtezőt.
A Celtic büntetőkkel ejtette ki a Rangerst a Skót Kupa negyeddöntőjéből, a meccs végén elszabadult a pokol.
A francia élvonalban a Paris Saint-Germain hazai pályán kapott ki a Monacótól, a Serie A-ban a Milan legyőzte az Intert. Lássuk a hétvégi eredményeket egyben!
A Pénzcentrumon összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót: ekkor lesz a sprintfutam, az időmérő és maga a nagydíj Kínában.
Az ugandai Jacob Kiplimo világcsúccsal nyerte vasárnap a lisszaboni félmaratoni futóversenyt.
Mindkét klub a pályán elért sikerekhez szükséges bevételekkel indokolja a döntést, a szurkolói szervezetek azonban élesen bírálják az inflációt meghaladó drágulást.
Nem csak szégyent, de brutális mínuszt is hozhat a kiesés a Spursnek: ezért is össze kéne szedniük magukat
Az első elemzések szerint a kiesés akár 261 millió fontos bevételkiesést is okozhat a Tottenhamnek, ha megtörténik a szezon végén.
A Premier League sportigazgatói egyeztetéseket folytattak a szögletekből és szabadrúgásokból szerzett gólok egyre növekvő arányáról, valamint a büntetőterületen belüli szabálytalanságokról.
A futamot az első rajtkockából induló George Russell nyerte, megelőzve csapattársát, Andrea Kimi Antonellit és a ferraris Charles Leclerc-t.
Milánóban fellobban a derbiláz, a magyar élvonalban pályára lép a címvédő Fradi - lássuk a mai nap legfontosabb meccseit.
Azért van szükségem világszínvonalú szponzorokra, mert a labdarúgók drágák - nyilatkozta Jorge Mas, a csapat ügyvezetője.
