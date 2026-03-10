Elszabadulhat a pénzügyi őrület az angol futballban: az UEFA szerint aggasztó, ami most történik

Az UEFA komoly aggodalmát fejezte ki a Premier League új pénzügyi szabályrendszere miatt: az angol élvonalbeli klubok a jövő szezontól bevételük akár 85 százalékát is játékoskeret-költségekre fordíthatják, miközben az európai kupákban induló csapatokra csak 70 százalékos keretköltség-arány vonatkozik - írta a BBC Sport.

Az angol első osztály klubjai még tavaly novemberben szavazták meg az úgynevezett keretköltség-arányra (squad cost ratio, SCR) való átállást. A rendszer alapvetően 85 százalékos költési plafont határoz meg, de bizonyos tényezők figyelembevételével ez kisebb pénzügyi szankciók mellett akár 115 százalékig is kitolható. Ezzel szemben az UEFA saját szabályrendszere 70 százalékos limitet ír elő minden Bajnokok Ligája-, Európa-liga- és Európa-konferencia-liga-résztvevő számára.

Andrea Traverso, az UEFA pénzügyi fenntarthatósági igazgatója a Financial Times üzleti csúcstalálkozóján arra figyelmeztetett, hogy a Premier League önmagában az európai klubfutball teljes bevételének mintegy egynegyedét termeli meg, a világ legértékesebb játékosainak 40 százaléka pedig angol kluboknál szerepel.

Sokan közülük a kispadon vagy – ami még rosszabb – a lelátón ülnek. Ez a tehetség rendkívüli és aggasztó koncentrációja

– fogalmazott Traverso, hozzátéve, hogy a pénzügyi szabályok következetlen alkalmazása tovább súlyosbíthatja a helyzetet.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az európai kupákban nem szereplő Premier League-klubok lényegesen nagyobb költési mozgástérrel rendelkeznek, mint kontinentális riválisaik. Olyan középmezőnybeli angol csapatok, mint a Brentford vagy a Fulham már most is könnyedén felvehetik a versenyt az AC Milannal vagy a Juventusszal az átigazolási piacon, és ez a szakadék a jövőben tovább mélyülhet. A német Bundesliga a közelmúltban a 70 százalékos küszöbértékre állt át, az olasz Serie A az UEFA-val való összehangolást fontolgatja, a spanyol La Liga pedig már 2022 óta szigorú, klubonként egyedi pénzügyi kereteket alkalmaz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Premier League elutasítja a kritikákat: álláspontja szerint az új szabályok éppen a belső versenyegyensúlyt szolgálják, mert lehetővé teszik, hogy az európai porondon nem szereplő klubok is reális eséllyel harcoljanak a kvalifikációért. Richard Masters, a liga vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a klubok tudatosan választottak egy olyan rendszert, amely "a verseny kiszámíthatatlanságát helyezi előtérbe", és szerinte az összehangolás nem azonos az egységesítéssel.

Kieran Maguire futballpénzügyi szakértő ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az UEFA szabályrendszere sem tökéletes, mivel figyelmen kívül hagyja a nem játékoskerethez kapcsolódó költségeket, például a hitelterheket vagy az infrastrukturális kiadásokat. Maguire szerint különösen az Európa-konferencia-liga résztvevői kerülhetnek nehéz helyzetbe: minimális többletbevétel mellett is be kell tartaniuk az UEFA 70 százalékos limitjét, miközben erősebb és így drágább keretre van szükségük, ezért a kvalifikáció számukra akár "mérgezett kehely" is lehet.