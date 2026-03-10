Teljesen új módszerrel robbant be az ukrán biatlonista: a ChatGPT-re bízta a felkészülését, az eredmény mindent felülírt

Az ukrán csapat a paralimpia harmadik napja után az éremtáblázat második helyén áll, egyik biatlonistájuk pedig azt állítja: felkészülését edző, pszichológus és orvos helyett nagyrészt a ChatGPT-re bízta - írta a The Guardian.

Makszim Muraskovszkij, aki vasárnap ezüstérmet szerzett a látássérültek biatlonversenyében – egyetlen lövést sem hibázva –, elmondta, hogy az elmúlt fél évben mesterséges intelligenciával dolgozott együtt.

A 25 éves sportoló figyelemre méltó nyugalommal nyilatkozott, miután mindössze második paralimpiai versenyén ilyen magabiztosan szerzett ezüstérmet.

Tudom, hogy furcsán hangzik, de évek óta erre a versenyre készültem. Nemcsak a taktikáról volt szó. Az edzéstervem felét, a motivációt és sok minden mást is a ChatGPT segítségével építettem fel. Pszichológusként, edzőként, néha orvosként is használtam

– magyarázta.

Muraskovszkij szerint a mesterséges intelligencia forradalmi technológia, amely lehetővé tette számára, hogy teljesen új módon eddzen, és részben kiváltsa az általa "klasszikusnak" nevezett, emberekkel végzett felkészülést. Ukrajna eddig tíz érmet szerzett a paralimpián, Muraskovszkij pedig kedden a látássérültek sífutóversenyében is rajthoz áll.