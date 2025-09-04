2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
29 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
kosárlabda, labdát tartó férfi kezek, sport, NBA, NBA
Sport

Súlyos büntetést kaphat a népszerű amerikai kosárcsapat: kijátszották a szabályokat?

MTI
2025. szeptember 4. 13:44

Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) eljárását indít a Los Angeles Clippersszel szemben, amely sajtóhírek szerint kijátszhatta a fizetési plafonra vonatkozó szabályokat.

Az ügy érintett játékosa a korábbi kétszeres bajnok, hatszoros All Star-válogatott Kawhi Leonard, akivel a hivatalos szerződésén túl kötöttek egy "titkos" szponzori megállapodást. Ennek köszönhetően 28 millió dollárral gazdagodott anélkül, hogy ezért bármiféle elvárás lett volna vele szemben. A Clippers tagadja a vádakat, az NBA ugyanakkor kivizsgálja az ügyet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szabályok értelmében a játékosok fizetésébe nem lehet bevonni harmadik felet. Amennyiben a kaliforniai klubot vétkesnek találják, akkor többmillió dolláros bírságra számíthat. De ennél is jobban fájna az egyesületnek, hogy érvényteleníthetik játékosai szerződését, valamint jövőbeli draftjogoktól is megfoszthatják.

KATTINTS a friss sporteredményekért, hírekért a Sportonlinera!
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #fizetés #büntetés #egyesült államok #szabályok #népszerű #amerikai #észak #los angeles #kosárlabda #NBA #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:09
15:01
14:58
14:33
14:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 4.
Most jöhet az igazi feketeleves a háborúban: Putyin nem nyugszik, ameddig fel nem számolja Ukrajnát?
2025. szeptember 4.
Beragadt a magyar gazdaság: van még esély értelmezhető növekedésre 2026-ban?
2025. szeptember 4.
Trükkös számla-akciók a magyar bankokban: csak látszólag olyan nagylelkűek a pénzintézetek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 4. csütörtök
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
2
4 napja
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
3
4 napja
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
4
2 hete
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
5
7 napja
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitel
Elektronikai vagy más használati tárgy megvásárlásához nyújtott kölcsön. Az áruhitel legnagyobb előnye, hogy könnyen igényelhető, az esetek túlnyomó többségében néhány percen belül kiderül, hogy hitelképesek vagyunk-e, és haza is vihetjük a kiszemelt terméket.  Az év folyamán az áruházak és a bankok többször is hirdetnek akciós feltételekkel áruhitelt, ezeket - átgondoltan - érdemes is lehet kihasználni.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 15:01
Vége a "jó" világnak, már erre sincsen kapacitás: októbertől a kontrollvizsgálatokhoz is új beutaló kell
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 13:31
Ledobta a bombát a Lidl: óriási kedvezmény érkezik a nyugdíjasoknak, rákontráznak az Aldi akciójára
Agrárszektor  |  2025. szeptember 4. 14:29
Nem semmi: már ennyibe kerül egy hektár termőföld Magyarországon