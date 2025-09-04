Az orosz–ukrán konfliktus újabb fejezetéhez érkezett: miközben Donald Trump nem tett konkrét lépéseket Putyinnal folytatott tárgyalásainak elmaradása után.
Súlyos büntetést kaphat a népszerű amerikai kosárcsapat: kijátszották a szabályokat?
Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) eljárását indít a Los Angeles Clippersszel szemben, amely sajtóhírek szerint kijátszhatta a fizetési plafonra vonatkozó szabályokat.
Az ügy érintett játékosa a korábbi kétszeres bajnok, hatszoros All Star-válogatott Kawhi Leonard, akivel a hivatalos szerződésén túl kötöttek egy "titkos" szponzori megállapodást. Ennek köszönhetően 28 millió dollárral gazdagodott anélkül, hogy ezért bármiféle elvárás lett volna vele szemben. A Clippers tagadja a vádakat, az NBA ugyanakkor kivizsgálja az ügyet.
A szabályok értelmében a játékosok fizetésébe nem lehet bevonni harmadik felet. Amennyiben a kaliforniai klubot vétkesnek találják, akkor többmillió dolláros bírságra számíthat. De ennél is jobban fájna az egyesületnek, hogy érvényteleníthetik játékosai szerződését, valamint jövőbeli draftjogoktól is megfoszthatják.
KATTINTS a friss sporteredményekért, hírekért a Sportonlinera!
Nagy-Britannia kosárlabda-válogatottja 12 év után aratott újra győzelmet kosár Eb-n, miután meglepetésre 89-83-ra legyőzte Montenegrót.
Diogo Dalot izomproblémák miatt elhagyta a portugál válogatott edzőtáborát, de sérülése miatt nem csak a nemzeti csapat aggódhat.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) súlyos kritikákat kapott a Lucas Paquetá ügyében eljáró szabályozó bizottságtól.
Korábbi Premier League-labdarúgók egy csoportja tízmillió fontokat veszített pénzügyi tanácsadóik miatt, és most adóhatósági követelésekkel is szembesülnek.
Nikitscher Tamást a fodrásznál érte menedzsere hívása, hogy amint lehet, induljon. Kicentizték, de meglett az új klub egy új országban.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján.
Oliver Glasner vezetőedző lemondással fenyegetőzött a játékos eladása esetén, Guéhi most nagyon zabos a klubra.
Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését.
Az olimpiai bajnok fellebbezett a World Boxing döntése ellen, amely megtiltotta számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai vizsgálatnak.
Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két bajnoki után menesztette.
A napokon belül induló NFL-szezon előtt összeszedték, melyik stadionban mennyibe kerül egy sör: komoly különbségeket lehet találni, de az elején semmi meglepetés.
Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú ökölvívó, aki kétszer magáénak tudhatta a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet.
Az öreg F1-veterán nem bánkódott sokat szakítása után, máris egy seregnyi fiatal lánnyal vette körbe magát nyaralása közben.
A Szpari középpályása nem utazott el saját csapata meccsére, a klub most szankciókkal fenyegeti. A játékos szerint azonban a helyzet már hónapok óta húzódik.
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya hatalmas, 3 millió dollárt érő eljegyzési gyűrűjével keltett feltűnést a Velencei Filmfesztiválon.
Larry Pickett Jr. egy lángoló járműből mentett ki egy embert vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után
Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon.
A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.
