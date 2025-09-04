Súlyos büntetést kaphat a népszerű amerikai kosárcsapat: kijátszották a szabályokat?

Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) eljárását indít a Los Angeles Clippersszel szemben, amely sajtóhírek szerint kijátszhatta a fizetési plafonra vonatkozó szabályokat.

Az ügy érintett játékosa a korábbi kétszeres bajnok, hatszoros All Star-válogatott Kawhi Leonard, akivel a hivatalos szerződésén túl kötöttek egy "titkos" szponzori megállapodást. Ennek köszönhetően 28 millió dollárral gazdagodott anélkül, hogy ezért bármiféle elvárás lett volna vele szemben. A Clippers tagadja a vádakat, az NBA ugyanakkor kivizsgálja az ügyet.

A szabályok értelmében a játékosok fizetésébe nem lehet bevonni harmadik felet. Amennyiben a kaliforniai klubot vétkesnek találják, akkor többmillió dolláros bírságra számíthat. De ennél is jobban fájna az egyesületnek, hogy érvényteleníthetik játékosai szerződését, valamint jövőbeli draftjogoktól is megfoszthatják.

