A Packers új sztárjátékosa a legjobban fizetett játékos lett - de ennek nem csak ő, hanem az adóhivatal is nagyon örül.
Teljesen kiakadt a videobíróra a PL-csapat edzője: szerinte ez tönkreteszi a játékot
A Premier League-mérkőzéseken egyre több vitát váltanak ki a VAR-döntések, ami miatt a Burnley menedzsere, Scott Parker szerint a futball a "legsterilebb játékká" válhat - írta a BBC.
Parker frusztrációjának a Manchester United elleni mérkőzés után adott hangot, amikor csapata egy vitatható, hosszas VAR-vizsgálat után megítélt büntetővel kapott ki a hosszabbításban. A játékvezető eredetileg továbbengedte a játékot, de a videóbíró beavatkozása után Bruno Fernandes tizenegyesből szerezte meg a győztes gólt.
"Ez az, amivé a játék vált - mindent négyszeresen ellenőriznek minden percben. A pályán a játékvezető nem ítélt szabálytalanságot, aztán újra bíráskodtak. Nem is a játékvezető, hanem egy fickó 300-400 kilométerre egy dobozban" - nyilatkozta Parker a meccs után.
A Burnley csatára, Lyle Foster góljának érvénytelenítése is vitát váltott ki, miután a félautomata les-technológia minimális előnyt mutatott ki. A visszajátszások szerint Foster karja volt csupán a védő, Diogo Dalot előtt.
Nem a Burnley az egyetlen csapat, amely a VAR áldozatának érzi magát. A Chelsea-Fulham mérkőzésen Josh King gólját érvénytelenítették egy vitatható szabálytalanság miatt, ami után Marco Silva Fulham-menedzser "hihetetlennek" nevezte a döntést.
"Valószínűleg hónapokra vagy legfeljebb egy évre vagyunk attól, hogy egyáltalán ne ünnepeljünk gólokat. A kispadon állok, gólt szerez a csapat, és millió dolog fut át az agyamon - egy ellenőrzőlista. Les volt? Rálépett a lábujjára két perccel korábban?" - fogalmazott Parker.
A szakértők közül Stephen Warnock, korábbi Premier League-védő a BBC Final Score műsorában kijelentette: "Az embereknek tényleg elegük van a VAR-ból és annak aprólékos vizsgálataiból. Minden gólnál azt nézzük, hogy 'Miért keresnek még valamit?' Bárhogy is nézzük, a játék most visszafelé halad. Már nem élvezetes nézni."
Warnock szerint korábbi játékosokat kellene bevonni a VAR-csapatba, mivel a játékvezetők "nem feltétlenül látják a játék finomságait". Hozzátette: "Ismerjük a játékot, szeretjük a játékot, és azt akarjuk, hogy a megfelelő módon játsszák, és a megfelelő eredmény szülessen."
Nagyon fontos hír jött a budapesti Bajnokok Ligája-döntőről: minden szurkolót érint, most közölte az UEFA
A családos szurkolók érdekében hozták meg a döntést, valószínűleg most sokan meg is könnyebbülnek. A változtatás már jövő májusban életbe is lép.
