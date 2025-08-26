A Jagelloniában játszó csatárért komoly ajánlatot tehetett a Fradi, de állítólag akkor is nagyon szeretnék Budapestre hozni, ha Varga mégsem távozik.
Itt a magyar válogatott kerete a szeptemberi selejtezőkre: most jelentette be Marco Rossi
Marco Rossi természetesen most is számít Szoboszlaira, Kerkezre és Dibusz Dénesre is, amikor Írország és Portugália ellen igyekszünk lépni kettőt a nagy álom, a világbajnoki részvétel felé.
Két nagyon fontos mérkőzés vár hamarosan a magyar férfi labdarúgó-válogatottra, akik szeptember hatodikán Dublinban Írország ellen, szeptember kilencedikén pedig Budapesten szerepelnek világbajnoki selejtezőn. Utóbbi egy kimondottan komoly csemegének ígérkezik, hiszen a Cristiano Ronaldo és Bruno Fernandes fémjelezte portugál válogatott lesz az ellenfél.
Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának tagjai - azok, akiket most a kerethirdetéssel behívott a válogatottba - a jövő héten érkeznek meg Telkibe, hogy együtt készüljenek a két mérkőzésre. Ezen a héten még minden bajnokságban rendeznek fordulót, a következőket azonban majd csak szeptember közepén tartják a válogatott szünet miatt.
KATTINTS a friss sporteredményekért, hírekért és statisztikákért a Pénzcentrum sportoldalára, a Sportonlinera!
A magyar válogatott bő kerete a szeptemberi világbajnoki selejtezőkre a következő:
Kapusok: Dibusz Dénes, Szappanos Péter, Tóth Balázs
Védők: Bolla Bendegúz, Dárdai Márton, Kerkez Milos, Mocsi Attila, Nagy Zsolt, Loic Nego, Orban Willi, Osváth Attila, Szalai Attila, Szalai Gábor
Középpályások: Csongvai Áron, Dárdai Bence, Ötvös Bence, Schäfer András, Szoboszlai Dominik, Tóth Alex, Vitális Milán
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Támadók: Gruber Zsombor, Lukács Dániel, Molnár Rajmund, Sallai Roland, Tóth Barna, Varga Barnabás
A kerethirdetés után a Pénzcentrum arra kérdezett rá, hogy számít-e esetleg más, a megszokottól eltérő játékposztokon Szoboszlai Dominikra és Sallai Rolandra, akik esetében nem egyszer előfordult, hogy akár jobbhátvédet is játszottak - Szoboszlai például tegnap, a Newcastle-Liverpool-meccsen.
Marco Rossi azt mondta, hogy Szoboszlait Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője kényszerűségből játszatta jobbhátvédben - de mivel a meccs embere is lett, el lehet mondani, hogy nagyon eredményesen. A válogatottban nem valószínű ilyen átrendeződés, de jó azt tudni, hogy olyan játékosaink vannak, akik szükség esetén más, rendkívüli helyzetben is a csapat rendelkezésére tudnak állni.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
A Cadillac Forma–1-es csapata bejelentette, hogy 2026-ban Valtteri Bottas és Sergio Pérez ül majd a versenyautóikba
David Gaudu meglepetésszerű győzelmet aratott a Vuelta a Espana harmadik szakaszán, miközben Jonas Vingegaard megőrizte összetett vezetői pozícióját
Meredeken emelkedett a kalóztámadások száma a Malaka-szorosban és Szingapúr környékén.
Carlos Alcaraz és Jannik Sinner párharca meghatározhatja a férfi tenisz következő korszakát.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe vesztes meccs után mentek egymásnak az öltözőben, a csapat pedig egy percig nem gondolkodott a büntetés mértékén.
Frank Ilett egy éve fogadta meg, hogy addig nem vághatják le haját, amíg csapata nem nyer zsinórban öt meccset. Az eredmény pedig szemmel messziről is...
A Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba otthonában lép majd pályára.
Lecserélték a játékost, apja berontott az öltőzőbe: nem megyekettőben, Bundesligában történt az eset
A Borussia Dortmund egy komoly incidens miatt megtiltotta a játékosok családtagjainak a belépést az öltözőbe
Rekordáron kelt el egy Michael Jordan és Kobe Bryant aláírásával ellátott kosárlabdakártya: 12,9 millió dollárt fizettek érte egy árverésen.
Novak Djokovic fizikai nehézségekkel küzdött az US Open első fordulójában aratott győzelme során
Tényleg retteghet a Manchester United? Borzasztó statisztika született, ettől nem lesznek vidámabbak
A hideg rázhatja a United-szurkolókat attól a számadattól, amit Amorim mostanra összehozott - kérdés, meddig tűri ezt a vezetőség.
Bukayo Saka combizom-sérülése kevésbé súlyos, mint azt először feltételezték, és vélhetően a csapatkapitány Martin Odegaard sem hagy ki nagyon sok időt.
Borzalmasan kezdte a szezont a londoni West Ham, és lehet, hogy idén övék lesz az első kirúgott edző "dicsősége".
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
Hamarosan véget ér a nyári szünet, jövő vasárnap sor kerül a Forma-1 versenynaptár következő versenyére. Lássuk, mikor rendezik a Forma-1 következő versenyét, a 2025-ös versenynaptárat!
Kieffer Moore ígéretet tett, hogy a Wrexham csapata motivációként használja fel azokat a hangokat, amelyek a klub bukását kívánják
Az amerikai atlétának egy sportital jutott eszébe a színpompás nevadai tóról, de talán kevesebben vesszük észre, ha meglátjuk, milyen fürdőruhában van.
Ezt biztos nem így képzelte a korábbi United-sztár: már a félidőben lekapták barcelonai bemutatkozásán
Marcus Rashford nehéz kezdést élt át a Barcelonában, miután első kezdőként játszott mérkőzésén már a félidőben lecserélték.
Thomas Frank kiválóan kezdett a Tottenham élén: a Manchester City elleni, tegnapi siker után már két győzelem és két kapott gól nélküli mérkőzés áll a...
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.