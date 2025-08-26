Itt a magyar válogatott kerete a szeptemberi selejtezőkre: most jelentette be Marco Rossi

Marco Rossi természetesen most is számít Szoboszlaira, Kerkezre és Dibusz Dénesre is, amikor Írország és Portugália ellen igyekszünk lépni kettőt a nagy álom, a világbajnoki részvétel felé.

Két nagyon fontos mérkőzés vár hamarosan a magyar férfi labdarúgó-válogatottra, akik szeptember hatodikán Dublinban Írország ellen, szeptember kilencedikén pedig Budapesten szerepelnek világbajnoki selejtezőn. Utóbbi egy kimondottan komoly csemegének ígérkezik, hiszen a Cristiano Ronaldo és Bruno Fernandes fémjelezte portugál válogatott lesz az ellenfél.

Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának tagjai - azok, akiket most a kerethirdetéssel behívott a válogatottba - a jövő héten érkeznek meg Telkibe, hogy együtt készüljenek a két mérkőzésre. Ezen a héten még minden bajnokságban rendeznek fordulót, a következőket azonban majd csak szeptember közepén tartják a válogatott szünet miatt.

A magyar válogatott bő kerete a szeptemberi világbajnoki selejtezőkre a következő:

Kapusok: Dibusz Dénes, Szappanos Péter, Tóth Balázs

Védők: Bolla Bendegúz, Dárdai Márton, Kerkez Milos, Mocsi Attila, Nagy Zsolt, Loic Nego, Orban Willi, Osváth Attila, Szalai Attila, Szalai Gábor

Középpályások: Csongvai Áron, Dárdai Bence, Ötvös Bence, Schäfer András, Szoboszlai Dominik, Tóth Alex, Vitális Milán

Támadók: Gruber Zsombor, Lukács Dániel, Molnár Rajmund, Sallai Roland, Tóth Barna, Varga Barnabás

A kerethirdetés után a Pénzcentrum arra kérdezett rá, hogy számít-e esetleg más, a megszokottól eltérő játékposztokon Szoboszlai Dominikra és Sallai Rolandra, akik esetében nem egyszer előfordult, hogy akár jobbhátvédet is játszottak - Szoboszlai például tegnap, a Newcastle-Liverpool-meccsen.

Marco Rossi azt mondta, hogy Szoboszlait Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője kényszerűségből játszatta jobbhátvédben - de mivel a meccs embere is lett, el lehet mondani, hogy nagyon eredményesen. A válogatottban nem valószínű ilyen átrendeződés, de jó azt tudni, hogy olyan játékosaink vannak, akik szükség esetén más, rendkívüli helyzetben is a csapat rendelkezésére tudnak állni.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA