Itt a bejelentés: Kecskemétről is kirúgták Gera Zoltánt, jut neki még valaha kispad?

Gera Zoltánt két év alatt másodszor rúgja ki másodosztályban szereplő klub, ezúttal Kecskeméten köszönték meg a munkáját.

Hivatalos Facebook-oldalán jelentette be a labdarúgó másodosztályban, a Merkantil Bank Ligában szereplő Kecskemét, hogy mind Gera Zoltánt, mind Csizmadia Csaba másodedzőt felmentette a mai napon a posztjaikról.

A bejelentés abban biztosan nem volt meglepő, hogy a másodosztályba a tavalyi szezon végén visszapottyanó alföldiek borzasztó gyengén kezdték a szezont: az első öt meccsükből mindössze kettőt nyertek meg, háromszor pedig kikaptak.

KATTINTS friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

A mai napon eldőlt, hogy közös megegyezéssel távozik klubunktól Gera Zoltán vezetőedző, illetve Csizmadia Csaba asszisztens edző. Klubunk Gera Zoltán és Csizmadia Csaba személyében jó embereket és jó szakembereket ismerhetett meg. Az elmaradt közös sikerek után ugyanakkor értékelni kellett a csapat szereplését, ezt követően kulturáltan, barátságban elváltak a felek útjai. Mindkét távozó szakembernek köszönjük a klubért tett szolgálatait, egyben sok sikert kívánunk további pályafutásukhoz! Az új vezetőedző hivatalos bejelentésére egy későbbi időpontban kerül sor a hét folyamán

- írták a kecskemétiek, vagyis ezek szerint megegyezhettek az új trénerrel, de egyelőre nem jelentik be.

Gera Zoltán az elmúlt két évben több kispadot is megjárt: előbb az U21-es válogatott szakmai vezetője volt, majd a szintén másodosztályban szereplő Vasas csábította el edzőnek. Innen tavaly távozott, de a Kecskemétet nem tudta benntartani az első osztályban - ennek ellenére nem a szezon végén, hanem most köszönték meg a munkáját.

címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA