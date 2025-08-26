2025. augusztus 26. kedd Izsó
Zalaegerszeg, 2025. április 27.Mihalecz István, a Zalaegerszeg (b) és Gera Zoltán, Kecskemét vezetőedzője a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában játszott Zalaegerszegi TE FC – Kecskeméti TE mérkőzésen a zalaegerszegi ZTE Arénában
Sport

Itt a bejelentés: Kecskemétről is kirúgták Gera Zoltánt, jut neki még valaha kispad?

Pénzcentrum
2025. augusztus 26. 15:52

Gera Zoltánt két év alatt másodszor rúgja ki másodosztályban szereplő klub, ezúttal Kecskeméten köszönték meg a munkáját.

Hivatalos Facebook-oldalán jelentette be a labdarúgó másodosztályban, a Merkantil Bank Ligában szereplő Kecskemét, hogy mind Gera Zoltánt, mind Csizmadia Csaba másodedzőt felmentette a mai napon a posztjaikról.

A bejelentés abban biztosan nem volt meglepő, hogy a másodosztályba a tavalyi szezon végén visszapottyanó alföldiek borzasztó gyengén kezdték a szezont: az első öt meccsükből mindössze kettőt nyertek meg, háromszor pedig kikaptak.

A mai napon eldőlt, hogy közös megegyezéssel távozik klubunktól Gera Zoltán vezetőedző, illetve Csizmadia Csaba asszisztens edző. Klubunk Gera Zoltán és Csizmadia Csaba személyében jó embereket és jó szakembereket ismerhetett meg. Az elmaradt közös sikerek után ugyanakkor értékelni kellett a csapat szereplését, ezt követően kulturáltan, barátságban elváltak a felek útjai. Mindkét távozó szakembernek köszönjük a klubért tett szolgálatait, egyben sok sikert kívánunk további pályafutásukhoz! Az új vezetőedző hivatalos bejelentésére egy későbbi időpontban kerül sor a hét folyamán

- írták a kecskemétiek, vagyis ezek szerint megegyezhettek az új trénerrel, de egyelőre nem jelentik be.

Gera Zoltán az elmúlt két évben több kispadot is megjárt: előbb az U21-es válogatott szakmai vezetője volt, majd a szintén másodosztályban szereplő Vasas csábította el edzőnek. Innen tavaly távozott, de a Kecskemétet nem tudta benntartani az első osztályban - ennek ellenére nem a szezon végén, hanem most köszönték meg a munkáját.

címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA 
#kirúgás #bejelentés #szezon #kecskemét #edző #magyar foci #másodosztály #NB II #gera zoltán #vezetőedző

