Döcögve indított Novak Djokovic: a hosszú kihagyásra panaszkodik a szerb szupersztár

Novak Djokovic fizikai nehézségekkel küzdött az US Open első fordulójában aratott győzelme során, amit a versenyző a hosszú kihagyásnak tulajdonít - írta a BBC.

A 38 éves szerb teniszező 6-1, 7-6 (7-3), 6-2 arányban győzte le az amerikai tinédzser Learner Tient, miután a wimbledoni elődöntő óta, vagyis július eleje óta nem lépett pályára hivatalos mérkőzésen.

A második szettben Djokovic játéka jelentősen visszaesett, láthatóan zavartnak tűnt és bizonytalanul mozgott a párás New York-i körülmények között. A 24-szeres Grand Slam-bajnok a második szett tie-break megnyerése után kezelést kapott a lábujján lévő hólyagok miatt, de elmondása szerint nem ez okozta a teljesítménycsökkenést.

"Nincs sérülésem vagy hasonló problémám. Egyszerűen csak nehezen bírtam a hosszú labdameneteket és a pontok utáni regenerálódást", nyilatkozta a hetedik kiemelt Djokovic. "Hat hete nem játszottam hivatalos mérkőzést. A legjobb játékomat kellett nyújtanom, amit az első szettben meg is tettem. A másodikban különösen csak a túlélésért küzdöttem a pályán."

A visszavonulás felé közeledő Djokovic egyre inkább csökkenti versenynaptárát. A korábbi világelső figyelme elsősorban a Grand Slam-tornákra összpontosul, mivel célja a rekordot jelentő 25. major cím megszerzése. Az US Open előtt kihagyta a torontói és cincinnati ATP Masters versenyeket is.

A tehetséges, világranglistán 50. helyen álló Tien legyőzésével Djokovic sorozatban a 75. első fordulós győzelmét aratta Grand Slam-tornákon, amivel ő lett az első teniszező az open érában, aki ezt elérte.

"Bárcsak Learner korában lennék, de amikor a harmincas éveid végén jársz, meg kell tanulnod, hogyan tartalékold az energiádat arra, ami igazán számít", mondta Djokovic a pályán adott interjújában. "Még mindig megvan bennem a szenvedély és a hajtóerő, és ti adjátok az energiát. Remélem, folytatni tudom."

Az amerikai Ben Shelton és Taylor Fritz is könnyedén jutott tovább a második fordulóba, folytatva az Egyesült Államok 22 éves várakozását egy férfi Grand Slam-bajnokra. Andy Roddick volt az utolsó amerikai férfi, aki 2003-ban megnyerte az US Opent.

A negyedik kiemelt Fritz, aki tavaly döntőbe jutott Flushing Meadows-ban, honfitársát, Emilio Navát győzte le 7-5, 6-2, 6-3 arányban, míg a hatodik kiemelt Shelton a Grand Slam-debütáló Ignacio Busét múlta felül 6-3, 6-2, 6-4-re. 2007 óta először fordul elő, hogy két amerikai férfi is a legjobb nyolc kiemelt között szerepel az US Openen.

A 19 éves cseh tehetség, Jakub Mensik, aki márciusban első ATP-címét szerezte meg a Miami Openen Djokovic legyőzésével, kemény küzdelemben 7-6 (7-5), 6-3, 6-4 arányban győzte le a chilei Nicolas Jarryt. A spanyol Alejandro Davidovich Fokina mindössze 89 perc alatt verte Alexander Shevchenkót 6-1, 6-1, 6-2-re, míg a holland Tallon Griekspoor volt az egyetlen kieső kiemelt a nyitónapon, 7-5, 6-4, 6-0 arányú vereséget szenvedve a francia Adrian Mannarinótól.