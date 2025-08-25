2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
24 °C Budapest
Gulyás Gergely óriási bejelentése: meghosszabbodik az árrésstop Magyarországon ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tennis ball, racket and court ground with mockup space, blurred background or outdoor sunshine. Summer, sports equipment and mock up for training, fitness and exercise at game, contest or competition
Sport

Döcögve indított Novak Djokovic: a hosszú kihagyásra panaszkodik a szerb szupersztár

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 14:53

Novak Djokovic fizikai nehézségekkel küzdött az US Open első fordulójában aratott győzelme során, amit a versenyző a hosszú kihagyásnak tulajdonít - írta a BBC.

A 38 éves szerb teniszező 6-1, 7-6 (7-3), 6-2 arányban győzte le az amerikai tinédzser Learner Tient, miután a wimbledoni elődöntő óta, vagyis július eleje óta nem lépett pályára hivatalos mérkőzésen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A második szettben Djokovic játéka jelentősen visszaesett, láthatóan zavartnak tűnt és bizonytalanul mozgott a párás New York-i körülmények között. A 24-szeres Grand Slam-bajnok a második szett tie-break megnyerése után kezelést kapott a lábujján lévő hólyagok miatt, de elmondása szerint nem ez okozta a teljesítménycsökkenést.

"Nincs sérülésem vagy hasonló problémám. Egyszerűen csak nehezen bírtam a hosszú labdameneteket és a pontok utáni regenerálódást", nyilatkozta a hetedik kiemelt Djokovic. "Hat hete nem játszottam hivatalos mérkőzést. A legjobb játékomat kellett nyújtanom, amit az első szettben meg is tettem. A másodikban különösen csak a túlélésért küzdöttem a pályán."

KATTINTS a friss eredményekért, statisztikákért a Pénzcentrum sportoldalára, a Sportonlinera!

A visszavonulás felé közeledő Djokovic egyre inkább csökkenti versenynaptárát. A korábbi világelső figyelme elsősorban a Grand Slam-tornákra összpontosul, mivel célja a rekordot jelentő 25. major cím megszerzése. Az US Open előtt kihagyta a torontói és cincinnati ATP Masters versenyeket is.

A tehetséges, világranglistán 50. helyen álló Tien legyőzésével Djokovic sorozatban a 75. első fordulós győzelmét aratta Grand Slam-tornákon, amivel ő lett az első teniszező az open érában, aki ezt elérte.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"Bárcsak Learner korában lennék, de amikor a harmincas éveid végén jársz, meg kell tanulnod, hogyan tartalékold az energiádat arra, ami igazán számít", mondta Djokovic a pályán adott interjújában. "Még mindig megvan bennem a szenvedély és a hajtóerő, és ti adjátok az energiát. Remélem, folytatni tudom."

Az amerikai Ben Shelton és Taylor Fritz is könnyedén jutott tovább a második fordulóba, folytatva az Egyesült Államok 22 éves várakozását egy férfi Grand Slam-bajnokra. Andy Roddick volt az utolsó amerikai férfi, aki 2003-ban megnyerte az US Opent.

2025 US Open: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Pénzdíjak, eredmények
EZ IS ÉRDEKELHET
2025 US Open: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Pénzdíjak, eredmények
A US Open 2025 hivatalosan 2025. augusztus 26‑án kezdődik, és a végső finálék, vagyis az US Open döntő 2025 férfi és női kategóriában szeptember 7‑én és 8‑án lesznek majd láthatók.

A negyedik kiemelt Fritz, aki tavaly döntőbe jutott Flushing Meadows-ban, honfitársát, Emilio Navát győzte le 7-5, 6-2, 6-3 arányban, míg a hatodik kiemelt Shelton a Grand Slam-debütáló Ignacio Busét múlta felül 6-3, 6-2, 6-4-re. 2007 óta először fordul elő, hogy két amerikai férfi is a legjobb nyolc kiemelt között szerepel az US Openen.

A 19 éves cseh tehetség, Jakub Mensik, aki márciusban első ATP-címét szerezte meg a Miami Openen Djokovic legyőzésével, kemény küzdelemben 7-6 (7-5), 6-3, 6-4 arányban győzte le a chilei Nicolas Jarryt. A spanyol Alejandro Davidovich Fokina mindössze 89 perc alatt verte Alexander Shevchenkót 6-1, 6-1, 6-2-re, míg a holland Tallon Griekspoor volt az egyetlen kieső kiemelt a nyitónapon, 7-5, 6-4, 6-0 arányú vereséget szenvedve a francia Adrian Mannarinótól.
Címlapkép: Getty Images
#sport #férfi #tenisz #amerikai egyesült államok #amerikai #novak djokovic #grand slam #us open

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:48
15:45
15:28
15:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 24.
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
2025. augusztus 25.
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
2025. augusztus 25.
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia rengeteg fiatal magyarnak ősztől: ez lesz ám a csapás nekik
2025. augusztus 24.
Egyre nagyobb divat a magyarok körében ezt a levest fogyasztani: nem feltétlenül egészséges
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 25. hétfő
Lajos, Patrícia
35. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
2
2 hete
Legendás újpesti futballista hunyt el: gyászolnak a lilák
3
7 napja
Atyaég, mekkora gól! Meg is van a Puskás-díjas találat: Skóciában esett
4
18 órája
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
5
2 hete
Óriási hír a tenisz rajongóinak: bejelentette Roger Federer, visszatér a teniszpályára
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bónusz Magyar Államkötvény
Változó kamatozású állampapír, ami 4, illetve 6 éves futamidővel vásárolható meg. A kamata megegyezik a 12 hónapos Diszkontkicstárjegy előző négy aukcióján kialakult átlaghozam súlyozott átlagával. Ehhz hozzáadódik a kamatbónusz, ami 4 éves futamidő esetén 1,75 százalék, míg a 6 éves kötvény 2,5 százalék bónusszal bír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 15:48
Gulyás Gergely óriási bejelentése: meghosszabbodik az árrésstop Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 13:36
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
Agrárszektor  |  2025. augusztus 25. 15:32
Nagy a baj Magyarországon is: ami most van, az még csak a kezdet