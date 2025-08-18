Eger, Visegrád és Pécs vezetik Magyarország legszebb történelmi városainak rangsorát.
Zokogva hagyta el a pályát Neymar: brutális verést kapott a csapata
Neymar könnyekben tört ki, miután a Santos 6-0-ra kikapott a Vasco da Gamától a brazil bajnokságban, ami pályafutása legnagyobb veresége volt - számolt be a BBC.
A nyolcszoros brazil bajnok Santos történetében először fordult elő, hogy hat gólt kapott hazai pályán a brazil Serie A-ban. A csapat mindössze két ponttal áll a kiesőzóna fölött, és a vasárnapi mérkőzés után néhány órával menesztették Cleber Xavier vezetőedzőt.
A Vasco da Gama győzelmében a korábbi Liverpool- és Aston Villa-játékos, Philippe Coutinho két góllal vette ki részét. A vendégcsapat hat mérkőzés után először nyert a bajnokságban, és 17 év után aratott ilyen nagy arányú győzelmet.
"Szégyellem magam. Teljesen csalódott vagyok a teljesítményünk miatt. A szurkolóknak minden joguk megvan tiltakozni, természetesen erőszak nélkül. De ha átkozódni és sértegetni akarnak, az is jogukban áll. A pályán mutatott hozzáállásunk egyszerűen szörnyű volt" - nyilatkozta Neymar a mérkőzés után.
"Soha életemben nem tapasztaltam ilyet. A könnyek a düh, minden emiatt voltak. Sajnos nem tudok minden módon segíteni. Azt hiszem, ma mindenkinek haza kell mennie és át kell gondolnia, mit akar csinálni" - tette hozzá a brazil támadó.
A 33 éves Neymar, aki még mindig a világ legdrágább labdarúgója (2017-ben 200 millió fontért igazolt a Barcelonától a Paris Saint-Germainhez), januárban tért vissza nevelőegyesületéhez, miután felbontotta szerződését a szaúdi Al-Hilallal. Visszatérése óta 21 mérkőzésen 6 gólt szerzett és 3 gólpasszt adott.
A Santos tavaly novemberben jutott vissza a brazil élvonalba, miután történetük során először kiestek és egy évet töltöttek a másodosztályban. Következő mérkőzésüket augusztus 24-én játsszák a negyedik helyezett Bahia otthonában.
