Miskolc, 2025. február 15.Rudi Pozeg Vancas, a Diósgyőr (b) és Kovács Milán, a Nyíregyháza játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 20. fordulójában játszott Diósgyőri VTK - Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen a diósgyőri stadionban 2025.
Sport

Két focistájától is elköszönt a Diósgyőr: komoly érvágás lehet a távozásuk, vajon hol kötnek ki?

MTI
2025. augusztus 15. 16:44

A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőr pénteken közös megegyezéssel szerződést bontott két légiósával, a szlovén Rudi Pozeg Vancasszal és a bosnyák Sinisa Sanicaninnal.

A 31 éves, egyszeres válogatott szlovén játékos két évvel ezelőtt érkezett a miskolciakhoz, akiknél 57 bajnoki és hat Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára és ezeken 11 gólt szerzett.

A 30 esztendős hátvéd Sanicanin, aki 23-szor szerepelt a bosnyák nemzeti együttesben, egy éve lett a DVTK játékosa, azóta 29 bajnokin és két kupamérkőzésen szerepelt a csapatban.

A Fizz Liga friss eredményeit, statisztikáit megtalálod a Sportonlineon, a Pénzcentrum sportoldalán; KATT!

A két játékos már kedden átadólistára került, szerződésbontásuk pedig a pénteki napon vált hivatalossá. Kovács Zoltán sportigazgató még kedden azt nyilatkozta, hogy a magyar szövetség és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet új ajánlásaihoz alkalmazkodva a jövőben Pozeg Vancas és Sanicanin is várhatóan sokkal kevesebb játéklehetőséghez jutott volna, ezért nem gördítenek akadályt a távozásuk elé.

címlapi kép: Vajda János, MTI/MTVA
#miskolc #játék #sport #szlovénia #szerződésbontás #nb1 #magyar labdarúgás #magyar foci #magyar bajnokság #NB I #diósgyőr #Fizz liga #dvtk

