Újabb szörnyű tragédia: balesetben halt meg a fiatal magyar focista

Korábban a Vidi korosztályos csapataiban szerepelt Varga Zsombor, aki most nagyon fiatalon hagyta itt a földi világot.

Mindössze 22 évesen, egy tragikus közlekedési balesetben meghalt Varga Zsombor, 22 éves magyar futballista - erről a Videoton Fehérvár hivatalos oldala számolt be.

A Feol beszámolója szerint a baleset Előszálláson történt, és az okozta, hogy nem volt jól behúzva a kézifék, és a gurló jármű összenyomta a fiatal futballistát - nem lehetett rajta segíteni.

2025. augusztus 13-án nem sokkal 4 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Előszállás belterületén egy üzemanyagtöltő állomáson egy tehergépjármű oszlophoz szorított egy személyt. A rendelkezésre álló adatok alapján a sofőr a járműből kiszállás előtt a fékberendezéssel nem megfelelően rögzítette járművét, melynek következtében az gurulni kezdett és a férfit a benzinkút oszlopának nyomta. A sofőr a helyszínen életét vesztette, a baleset körülményeit Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja

A Videoton azt közölte, hogy a játékos még 2016 és 2017 között szerepelt a Vidi két korosztályos csapataiban, és szorgalma, tehetsége örökké emlékezetes lesz a klubnál.

Egy rendkívül fiatal, de annál szorgosabb, tehetségesebb, kitartóbb, a céljaiért küzdő fiú volt, aki túl korán hagyta el ezt a világot. Felfoghatatlan tragédia… Pénteken, azaz 08.15-én 20:45-kor gyertagyújtásos megemlékezést tartunk a sárosdi labdarúgó pályán

- írták a közleményben.