Thomas Frank első mérkőzésén a Tottenham új vezetőedzőjeként ígéretes játékot mutatott a csapat a PSG ellen a Szuperkupa-döntőben.
Újabb szörnyű tragédia: balesetben halt meg a fiatal magyar focista
Korábban a Vidi korosztályos csapataiban szerepelt Varga Zsombor, aki most nagyon fiatalon hagyta itt a földi világot.
Mindössze 22 évesen, egy tragikus közlekedési balesetben meghalt Varga Zsombor, 22 éves magyar futballista - erről a Videoton Fehérvár hivatalos oldala számolt be.
A Feol beszámolója szerint a baleset Előszálláson történt, és az okozta, hogy nem volt jól behúzva a kézifék, és a gurló jármű összenyomta a fiatal futballistát - nem lehetett rajta segíteni.
2025. augusztus 13-án nem sokkal 4 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Előszállás belterületén egy üzemanyagtöltő állomáson egy tehergépjármű oszlophoz szorított egy személyt. A rendelkezésre álló adatok alapján a sofőr a járműből kiszállás előtt a fékberendezéssel nem megfelelően rögzítette járművét, melynek következtében az gurulni kezdett és a férfit a benzinkút oszlopának nyomta. A sofőr a helyszínen életét vesztette, a baleset körülményeit Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja
A Videoton azt közölte, hogy a játékos még 2016 és 2017 között szerepelt a Vidi két korosztályos csapataiban, és szorgalma, tehetsége örökké emlékezetes lesz a klubnál.
Egy rendkívül fiatal, de annál szorgosabb, tehetségesebb, kitartóbb, a céljaiért küzdő fiú volt, aki túl korán hagyta el ezt a világot. Felfoghatatlan tragédia… Pénteken, azaz 08.15-én 20:45-kor gyertagyújtásos megemlékezést tartunk a sárosdi labdarúgó pályán
- írták a közleményben.
Távozhat a sikerkovács olasz kapus a PSG-től: nagyon összeveszett az edzővel, menthetetlen a helyzet?
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője megerősítette, hogy a klub támogatja döntését Gianluigi Donnarumma kapus mellőzéséről.
146 alkalommal viselhette a címeres mezt, négyszer nyert magyar bajnoki címet a most eltávozott Pálffy Tamás.
Szeles Mónika, a kilencszeres Grand Slam-győztes teniszező nyilvánosságra hozta, hogy három évvel ezelőtt myasthenia gravis diagnózist kapott.
A játékvezető a közösségi médiában sértő megjegyzéseket tett Jürgen Klopp volt Liverpool-menedzser nemzetiségére vonatkozóan.
Robbie Keane elárulta, szerinte mi kell a továbbjutáshoz, amit a Fradi ma este akar kiharcolni hazai pályán.
Alexander Isak újabb drasztikus lépést tett a Liverpooli átigazolása érdekében: bérbe adta Newcastle-i otthonát, és közölte a klubbal, hogy nem kíván többet játszani a csapatban.
Jen Pawol történelmet írt, amikor az első női játékvezetőként debütált a Major League Baseball-ban az Atlanta Braves és a Miami Marlins közötti mérkőzésen.
Tíz év alatt hat bajnoki címet nyert az Újpesti Dózsával, de játszott világbajnokságon is Káposzta Benő, a legendás jobbhátvéd.
A lengyel sztár egy interjúban elárulta, hogy 2012-ben igent mondott a Manchester Unitednek, de a Borussia Dortmund nem engedte el.
Az Újpest ebben a szezonban először kapott ki, de a szurkolók egyelőre kitartanak a csapat mellett - ez látszik a nézőszámon is.
Leteszed a hajad, milyen gyűrűvel kérte meg szerelme kezét Cristiano Ronaldo: ilyet nem látsz mindennap
Cristiano Ronaldo nyolc év együtt élés után kérte meg menyasszonya kezét, és nem spórolt a gyűrűvel.
Szelle Norbert a jelenlegi információk szerint autójával hajtott egy fának, a motor kiszakadt az autóból.
Az e-sport iparág robbanásszerűen növekedett az elmúlt években, amit a mobilplatformok terjedése, valamint a professzionális versenyek köré épülő ökoszisztéma erősödése hajt.
Federer utolsó profi mérkőzését 2022 szeptemberében játszotta a Laver-kupán, ahol Rafael Nadal oldalán lépett pályára párosban.
A United már az első öt meccsen kaphat nagy pofonokat, de bíznak a jó kezdésben az erős ellenfelekkel szemben is.
Az UFC 7,7 milliárd dolláros megállapodást kötött a Paramount és CBS csatornákkal, amely 2026-tól megszünteti a pay-per-view modellt.
Újabb japán bokszoló vesztette életét agysérülés következtében egy tokiói rendezvény után.
A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a Crystal Palace fellebbezését az UEFA döntése ellen.
