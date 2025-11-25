2025. november 25. kedd Katalin
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége

Pénzcentrum
2025. november 25. 16:53

Ha az év végig nem jön össze a támogatás, akkor nem tudják folytatni szereplésüket az NB I-ben.

Szurkolóktól, civilektől, focibarátoktól, de vállalatoktól is segítséget remél a Viktória női futballcsapata, különben biztosan megszűnik a klub - ezt ők maguk közölték a közösségi médiában.

A szombathelyi klub a bejegyzésben azt írja: bár folyamatosan tárgyalnak lehetséges szponzorokkal, vállalatokkal a támogatás reményében, mindenkit arra kérnek, hogy ha a nyagi lehetőségei megengedik, segítsenek a nehéz helyzetbe került, Magyarországon nagy eredményeket elért klubon.

Ahhoz, hogy NB I-es szereplésünket a 2026-os tavaszi szezonban folytatni tudjuk, 2025. december 31-ig minimálisan 40 millió forintra van szükségünk. Folyamatosan tárgyalunk támogatókkal és szponzorjelöltekkel, de a helyzet megoldásához további segítségre van szükség

- írják a bejegyzésben. 

A Viktória kétszer nyert magyar bajnokságot a női labdarúgásban, háromszor a kupát is elhódította. A több mint három étized alatt majdnem félszáz felnőtt- és utánpótlás-válogatott játékost "termelt ki".
Címlapkép: Getty Images
