Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
Ha az év végig nem jön össze a támogatás, akkor nem tudják folytatni szereplésüket az NB I-ben.
Szurkolóktól, civilektől, focibarátoktól, de vállalatoktól is segítséget remél a Viktória női futballcsapata, különben biztosan megszűnik a klub - ezt ők maguk közölték a közösségi médiában.
A szombathelyi klub a bejegyzésben azt írja: bár folyamatosan tárgyalnak lehetséges szponzorokkal, vállalatokkal a támogatás reményében, mindenkit arra kérnek, hogy ha a nyagi lehetőségei megengedik, segítsenek a nehéz helyzetbe került, Magyarországon nagy eredményeket elért klubon.
Ahhoz, hogy NB I-es szereplésünket a 2026-os tavaszi szezonban folytatni tudjuk, 2025. december 31-ig minimálisan 40 millió forintra van szükségünk. Folyamatosan tárgyalunk támogatókkal és szponzorjelöltekkel, de a helyzet megoldásához további segítségre van szükség
- írják a bejegyzésben.
A Viktória kétszer nyert magyar bajnokságot a női labdarúgásban, háromszor a kupát is elhódította. A több mint három étized alatt majdnem félszáz felnőtt- és utánpótlás-válogatott játékost "termelt ki".
Bocsánatot kért a szombati balhé után Pep Guardiola: ezzel indokolta, miért lökte el az operatőrt a meccs után
Guardiola bocsánatot kért a Newcastle elleni mérkőzés utáni viselkedéséért: csapata a negyedik bajnoki vereségét szenvedte el a szezonban
A Liverpool meccsén újabb vitatható bírói döntés született: a vendégek gólja érvényben maradt annak ellenére, hogy a les helyzetben lévő játékos befolyásolhatta a kapus látómezejét.
A várható kedvezőtlen időjárás miatt fedett helyszínen, a Régészeti Múzeumban gyújtják meg szerdán az olimpiai lángot a játékok bölcsőjében, a görögországi Olümpiában.
Először elhárította az érdeklődést, egy újságírótól tudta meg, hogy immár ő a legidősebb olimpiai bajnok a világon.
Az egyik pénzintézet idei e-sportkutatása szerint ez a vásárlási kedv a gaming világban is érződik: egyre többet ruházunk be a játékélményt fokozó technológiákra és eszközökre.
A volt szovjet-orosz labdarúgó 99 évet élt, halálával Benedek Gáborra szállt a rangidősség.
Kilencvenkét éves korában vasárnap elhunyt Hámori Jenő olimpiai és világbajnok kardvívó.
A 63 éves, hatszoros vb-döntős Jimmy White 6-2-es vereséget szenvedett a mindössze 14 éves lengyel játékos, Michal Szubarczyk ellen.
Érik az öltözői háború Liverpoolban? Teljesen kiakadt a csapattársaira van Dijk, ezt nem teszik zsebre
A Liverpool csapatkapitánya, Virgil van Dijk kemény kritikát fogalmazott meg a csapattársai gyenge teljesítményéről a szombati vereség után.
Lewis Hamilton nehéz időszakot él át a Ferrarinál, és a Las Vegas-i Nagydíj után kijelentette, hogy nem várja a 2026-os szezont.
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
Ebben a cikkben összegyűjtöttük a kezdési időpontokat: mikor lesz a Forma 1 időmérője, a sprintverseny és a futam Katarban?
A mindössze 156 ezer lakosú szigetország kvalifikálta magát a labdarúgó-világbajnokságra, ezzel a legkisebb nemzet lesz, amely valaha részt vett a tornán
Nagy valószínűséggel Gyennadij Golovkin, korábbi középsúlyú világbajnok lesz a World Boxing elnöke.
A FIFA kénytelen volt visszavonni a 2026-os világbajnokság első promóciós anyagát, miután a szurkolók felháborodtak Cristiano Ronaldo kihagyása miatt.
A McLaren-csapat mindkét versenyzőjét, Lando Norrist és Oscar Piastrit is kizárták, így Verstappen a nagydíj győztese.
A magyar sportélet jelentős mértékben támaszkodik a taorendszerre, ám a szakértő szerint nincs forgatókönyv arra az esetre, ha ez a finanszírozási forma megszűnne.
A Glasgow Rangers 14,8 millió fontos veszteséget jelentett a 2025 júniusával záruló pénzügyi évben, ami javulást jelent az előző évi 17,2 millió fontos veszteséghez képest.
Szurkolói segítségét kéri az NB II-es focicsapat: pályát kell takarítani, másképp nem lesz holnap meccs
Ha nem takarítják le a több centis hóréteget, akkor elmarad a bajnoki - ezt mindenképpen elkerülnék Kozármislenyben.
