A nemzetközi atlétikai szövetség elvetette a távolugrás szabályainak módosítását, miután a sportolók hevesen tiltakoztak az elrugaszkodási zóna bevezetése ellen.
Ennyi volt, nincs tovább: 150 éves klub szűnik meg, nem kaptak újabb haladékot
A Salford Red Devils rögbicsapatot felszámolta a brit Felsőbíróság a felhalmozott adósságok miatt, véget vetve a 152 éves klub történetének - írta a BBC.
A Salford Red Devils ellen benyújtott felszámolási kérelmet négy alkalommal halasztották el, mielőtt a szerdai meghallgatáson végül döntés született. A klub korábban azt állította, hogy áthidaló kölcsönt szerez az adóhivatal (HMRC) felé fennálló tartozásainak rendezésére, de ez végül nem valósult meg.
A csapat megszűnése egy rendkívül viharos év végén következett be, amelyet tömeges játékoskivonulás, késedelmes bérkifizetések és súlyos vereségek jellemeztek. A 2025-ös szezonban a Super League utolsó helyén végeztek mindössze három győzelemmel 27 mérkőzésből, és végül elvesztették élvonalbeli tagságukat a 2026-os szezonra.
A klub helyzete éles ellentétben áll a 2024-es sikeres szezonnal, amikor negyedik helyen végeztek a Super League-ben és bejutottak a rájátszásba. Pénzügyi problémáik azonban már az előző szezon végén jelentkeztek, és a 2025-ös év elején egy svájci üzletember, Dario Berta vezette konzorcium általi felvásárlás sem hozott megoldást.
A pályán kívül is kaotikus volt a helyzet: Chris Irwin vezérigazgató kevesebb mint három hónap után lemondott, a Salford Városi Tanács pedig visszalépett a stadion megvásárlásáról szóló tárgyalásoktól. Claire Bradbury operatív igazgató is távozott, miután állítása szerint a klub tulajdonosai azt javasolták, hogy "aludjon össze valakivel a Rögbi Szövetségnél" a helyzet enyhítése érdekében.
A klub októberben még azt állította, hogy biztosították a szükséges finanszírozást, de ez végül nem valósult meg. Paul Rowley vezetőedző a St Helens csapatához távozott, míg Kurt Haggerty, aki 2026-tól lett volna a vezetőedző, a Bradford Bulls csapatához szerződött, amely a Salford helyét veszi át a legfelső osztályban.
A rögbi jövője Salfordban egyelőre bizonytalan. Andy Burnham, Nagy-Manchester polgármestere és Paul Dennett, Salford polgármestere korábban tárgyaltak a Rögbi Szövetséggel egy lehetséges "phoenix klub" létrehozásáról, amely a másodosztályú bajnokságban indulhatna a következő szezonban. A Salfordot szerepeltették a Championship 2026-os menetrendjében, de a klub közvetlen jövője továbbra is kérdéses.
Egy hétvégén több mint 2000 rendkívül sértő bejegyzést küldtek a Premier League és a Women's Super League menedzsereiről és játékosairól a közösségi médiában,
Emma Raducanu új edzésmódszerrel készül a 2026-os szezonra, hogy stabilabb játékot alakítson ki és kevésbé kelljen az ellenfelek gyengeségeire koncentrálnia.
A Nice labdarúgócsapata határozottan elítélte azt a szurkolói csoportot, amely fizikailag konfrontálódott a játékosokkal és a stábtagokkal.
Míg az ingatlanpiaci boom első hullámában Budapesten volt nagyobb élénkülés a lakáspiacon, az év második felében inkább az agglomerációban erősödött a kereslet.
A FIFA tervezi a VAR-rendszer kiterjesztését a szögletek ellenőrzésére a 2026-os világbajnokságon, annak ellenére, hogy a bajnokságok elutasították ezt a javaslatot.
A brit kormány tervei szerint a sportkluboknak és rendezvényszervezőknek a jövőben jóval többet kellene fizetniük a rendőri biztosításért.
Olekszandr Uszik, a nehézsúlyú ökölvívás egyesített világbajnoka Deontay Wildert nevezte meg következő mérkőzésének "első számú opciójaként".
Lapátra tette Tsunodát a Red Bull, ő lesz Verstappen csapattársa jövőre: teljessé vált az F1 2026-os mezőnye
Isack Hadjar jövőre Max Verstappen csapattársaként a Red Bullnál fog versenyezni, helyén Arvid Lindblad debütál a Racing Bullsnál Liam Lawson mellett. Yuki Tsunoda kikerül az...
Manuel Neuer, a Bayern München kapusa még nem döntött jövőjéről, annak ellenére, hogy a szerződése 2026 júniusában lejár.
Egy korábbi angol válogatott labdarúgót vettek őrizetbe nemi erőszak kísérletének gyanújával a Londonhoz közeli Stansted repülőtéren.
Max Verstappen még versenyben van az F1-es világbajnoki címért, miután a katari győzelmével 12 pontra csökkentette hátrányát Lando Norrisszal szemben.
Kétéves sznúkerjátékos keltett feltűnést az UK Championship-en, ahol a szervezők lehetőséget adtak a kisfiúnak egy bemutató bevonulásra a rangos versenyen.
Elhunyt Szűcs István, a DVTK egykori belső védője, aki játékosként és edzőként is jelentős szerepet töltött be a diósgyőri labdarúgás történetében.
Súlyos betegséggel küzd Ljuboszlav Penev, a bolgár labdarúgó-válogatott és az Atlético Madrid korábbi támadója, akit veserák miatt kezelnek egy németországi kórházban.
Máris jön az újabb edzőkirúgás Angliában? Megszólalt a Tottenham menedzsere, így érzi a saját helyzetét
Thomas Frank kijelentette, hogy továbbra is bízik a klubvezetés támogatásában, annak ellenére, hogy a szurkolók részéről egyre több kritika éri.
Tom Aspinall nehéz küzdelmet vív egy ritka szembetegséggel, amely az UFC 321-en vívott címvédő mérkőzésén elszenvedett sérülés következménye
Keddtől vasárnapig a lengyelországi Lublinban rendezik az úszók rövidpályás Európa-bajnokságát, amelyen 9 férfi és 13 női versenyző képviseli a magyar színeket.
Újabb sportbotrány készül: személyes okok miatt vett ki szabadságot a klubvezető, de más állhat a háttérben
A Middlesex County Cricket Club vezérigazgatója, Andrew Cornish felfüggesztette munkáját a klubnál, miután egy munkatársa kötelességszegéssel vádolta meg.
