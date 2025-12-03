2025. december 3. szerda Ferenc, Olívia
Bíróság ügyvéd ügyvéd dolgozik dokumentumokkal és fából készült bírói kalapáccsal a tárgyalóteremben lévő asztalon.
Sport

Ennyi volt, nincs tovább: 150 éves klub szűnik meg, nem kaptak újabb haladékot

Pénzcentrum
2025. december 3. 20:44

A Salford Red Devils rögbicsapatot felszámolta a brit Felsőbíróság a felhalmozott adósságok miatt, véget vetve a 152 éves klub történetének - írta a BBC.

A Salford Red Devils ellen benyújtott felszámolási kérelmet négy alkalommal halasztották el, mielőtt a szerdai meghallgatáson végül döntés született. A klub korábban azt állította, hogy áthidaló kölcsönt szerez az adóhivatal (HMRC) felé fennálló tartozásainak rendezésére, de ez végül nem valósult meg.

A csapat megszűnése egy rendkívül viharos év végén következett be, amelyet tömeges játékoskivonulás, késedelmes bérkifizetések és súlyos vereségek jellemeztek. A 2025-ös szezonban a Super League utolsó helyén végeztek mindössze három győzelemmel 27 mérkőzésből, és végül elvesztették élvonalbeli tagságukat a 2026-os szezonra.

A klub helyzete éles ellentétben áll a 2024-es sikeres szezonnal, amikor negyedik helyen végeztek a Super League-ben és bejutottak a rájátszásba. Pénzügyi problémáik azonban már az előző szezon végén jelentkeztek, és a 2025-ös év elején egy svájci üzletember, Dario Berta vezette konzorcium általi felvásárlás sem hozott megoldást.

A pályán kívül is kaotikus volt a helyzet: Chris Irwin vezérigazgató kevesebb mint három hónap után lemondott, a Salford Városi Tanács pedig visszalépett a stadion megvásárlásáról szóló tárgyalásoktól. Claire Bradbury operatív igazgató is távozott, miután állítása szerint a klub tulajdonosai azt javasolták, hogy "aludjon össze valakivel a Rögbi Szövetségnél" a helyzet enyhítése érdekében.

A klub októberben még azt állította, hogy biztosították a szükséges finanszírozást, de ez végül nem valósult meg. Paul Rowley vezetőedző a St Helens csapatához távozott, míg Kurt Haggerty, aki 2026-tól lett volna a vezetőedző, a Bradford Bulls csapatához szerződött, amely a Salford helyét veszi át a legfelső osztályban.

A rögbi jövője Salfordban egyelőre bizonytalan. Andy Burnham, Nagy-Manchester polgármestere és Paul Dennett, Salford polgármestere korábban tárgyaltak a Rögbi Szövetséggel egy lehetséges "phoenix klub" létrehozásáról, amely a másodosztályú bajnokságban indulhatna a következő szezonban. A Salfordot szerepeltették a Championship 2026-os menetrendjében, de a klub közvetlen jövője továbbra is kérdéses.
Címlapkép: Getty Images
#adósság #felszámolás #sport #bíróság #klub #nagy-britannia #megszűnés #pénzügyi válság #vezetőedző

