Brutális botrány készül az angol fociban: több ezer durva üzenet került ki, ebből mi lesz?

Egy hétvégén több mint 2000 rendkívül sértő bejegyzést küldtek a Premier League és a Women's Super League menedzsereiről és játékosairól a közösségi médiában, és a vizsgálat szerint a vezetőedzők gyakrabban válnak célponttá, mint a játékosok - számolt be a BBC.

A BBC és a Signify adattudományi cég közös elemzése a 2023. november 8-9-i hétvégén 10 Premier League és 6 WSL mérkőzés során közzétett bejegyzéseket vizsgálta. Az eredmények szerint a sértő üzenetek között halál- és nemi erőszakkal való fenyegetések, rasszista sértések, homofób megnyilvánulások és erőszakos fenyegetések is szerepeltek.

A vizsgálat kimutatta, hogy a sértő bejegyzések 82%-át az X platformon (korábban Twitter) tették közzé. A Premier League-ben Ruben Amorim, Arne Slot és Eddie Howe voltak a leggyakoribb célpontok, míg a női bajnokságban a Chelsea és edzőjük, Sonia Bompastor kapta az összes sértő üzenet 50%-át.

A Signify mesterséges intelligencia rendszere, a Threat Matrix több mint 500 000 bejegyzést elemzett különböző közösségi platformokon, és 22 389 potenciálisan sértő üzenetet azonosított. Ezek közül 2015 bizonyult valóban szélsőségesen sértőnek, amelyek megsértették a platformok szabályzatát.

"Ha ez az utcán történne, büntetőjogi következményei lennének, potenciálisan anyagi kárt okozó következményekkel" - nyilatkozta Maheta Molango, a Professzionális Labdarúgók Szövetségének vezérigazgatója. "Miért van az, hogy az interneten az embereknek ez a büntetlenségérzete van? Véget kell vetnünk ennek."

A Signify vezérigazgatója, Jonathan Hirshler szerint a probléma súlyosbodik: "Körülbelül 25%-os éves növekedést tapasztaltunk az általunk észlelt visszaélések szintjében."

A közösségi média platformok kevés intézkedést tesznek a problémával kapcsolatban. A Meta és az X nem reagált a BBC megkeresésére. Bompastor szerint "a közösségi média vállalatok nem végzik a munkájukat, nem vállalják a felelősséget vagy elszámoltathatóságot."

Egyre több klub veszi saját kezébe az ügyet. Az Arsenal három éve dolgozik együtt a Signify-jal, és 90%-os csökkenést tapasztaltak a saját szurkolóik által küldött sértő üzenetek számában. A Tottenham vizsgálatokat folytat a sértő tartalmakat közzétevő bérlettulajdonosok ellen.

A Premier League tartalomvédelmi igazgatója, Tim Cooper szerint a liga egy külön csapattal dolgozik az elkövetők azonosításán és felelősségre vonásán, és 2020 óta több mint 4000 online diszkriminatív visszaélési esetet vizsgáltak ki.