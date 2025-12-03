Emma Raducanu új edzésmódszerrel készül a 2026-os szezonra, hogy stabilabb játékot alakítson ki és kevésbé kelljen az ellenfelek gyengeségeire koncentrálnia.
Brutális botrány készül az angol fociban: több ezer durva üzenet került ki, ebből mi lesz?
Egy hétvégén több mint 2000 rendkívül sértő bejegyzést küldtek a Premier League és a Women's Super League menedzsereiről és játékosairól a közösségi médiában, és a vizsgálat szerint a vezetőedzők gyakrabban válnak célponttá, mint a játékosok - számolt be a BBC.
A BBC és a Signify adattudományi cég közös elemzése a 2023. november 8-9-i hétvégén 10 Premier League és 6 WSL mérkőzés során közzétett bejegyzéseket vizsgálta. Az eredmények szerint a sértő üzenetek között halál- és nemi erőszakkal való fenyegetések, rasszista sértések, homofób megnyilvánulások és erőszakos fenyegetések is szerepeltek.
A vizsgálat kimutatta, hogy a sértő bejegyzések 82%-át az X platformon (korábban Twitter) tették közzé. A Premier League-ben Ruben Amorim, Arne Slot és Eddie Howe voltak a leggyakoribb célpontok, míg a női bajnokságban a Chelsea és edzőjük, Sonia Bompastor kapta az összes sértő üzenet 50%-át.
A Signify mesterséges intelligencia rendszere, a Threat Matrix több mint 500 000 bejegyzést elemzett különböző közösségi platformokon, és 22 389 potenciálisan sértő üzenetet azonosított. Ezek közül 2015 bizonyult valóban szélsőségesen sértőnek, amelyek megsértették a platformok szabályzatát.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
"Ha ez az utcán történne, büntetőjogi következményei lennének, potenciálisan anyagi kárt okozó következményekkel" - nyilatkozta Maheta Molango, a Professzionális Labdarúgók Szövetségének vezérigazgatója. "Miért van az, hogy az interneten az embereknek ez a büntetlenségérzete van? Véget kell vetnünk ennek."
A Signify vezérigazgatója, Jonathan Hirshler szerint a probléma súlyosbodik: "Körülbelül 25%-os éves növekedést tapasztaltunk az általunk észlelt visszaélések szintjében."
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A közösségi média platformok kevés intézkedést tesznek a problémával kapcsolatban. A Meta és az X nem reagált a BBC megkeresésére. Bompastor szerint "a közösségi média vállalatok nem végzik a munkájukat, nem vállalják a felelősséget vagy elszámoltathatóságot."
Egyre több klub veszi saját kezébe az ügyet. Az Arsenal három éve dolgozik együtt a Signify-jal, és 90%-os csökkenést tapasztaltak a saját szurkolóik által küldött sértő üzenetek számában. A Tottenham vizsgálatokat folytat a sértő tartalmakat közzétevő bérlettulajdonosok ellen.
A Premier League tartalomvédelmi igazgatója, Tim Cooper szerint a liga egy külön csapattal dolgozik az elkövetők azonosításán és felelősségre vonásán, és 2020 óta több mint 4000 online diszkriminatív visszaélési esetet vizsgáltak ki.
A brit kormány tervei szerint a sportkluboknak és rendezvényszervezőknek a jövőben jóval többet kellene fizetniük a rendőri biztosításért.
Olekszandr Uszik, a nehézsúlyú ökölvívás egyesített világbajnoka Deontay Wildert nevezte meg következő mérkőzésének "első számú opciójaként".
Lapátra tette Tsunodát a Red Bull, ő lesz Verstappen csapattársa jövőre: teljessé vált az F1 2026-os mezőnye
Isack Hadjar jövőre Max Verstappen csapattársaként a Red Bullnál fog versenyezni, helyén Arvid Lindblad debütál a Racing Bullsnál Liam Lawson mellett. Yuki Tsunoda kikerül az...
Manuel Neuer, a Bayern München kapusa még nem döntött jövőjéről, annak ellenére, hogy a szerződése 2026 júniusában lejár.
Egy korábbi angol válogatott labdarúgót vettek őrizetbe nemi erőszak kísérletének gyanújával a Londonhoz közeli Stansted repülőtéren.
Max Verstappen még versenyben van az F1-es világbajnoki címért, miután a katari győzelmével 12 pontra csökkentette hátrányát Lando Norrisszal szemben.
Kétéves sznúkerjátékos keltett feltűnést az UK Championship-en, ahol a szervezők lehetőséget adtak a kisfiúnak egy bemutató bevonulásra a rangos versenyen.
Elhunyt Szűcs István, a DVTK egykori belső védője, aki játékosként és edzőként is jelentős szerepet töltött be a diósgyőri labdarúgás történetében.
Súlyos betegséggel küzd Ljuboszlav Penev, a bolgár labdarúgó-válogatott és az Atlético Madrid korábbi támadója, akit veserák miatt kezelnek egy németországi kórházban.
Máris jön az újabb edzőkirúgás Angliában? Megszólalt a Tottenham menedzsere, így érzi a saját helyzetét
Thomas Frank kijelentette, hogy továbbra is bízik a klubvezetés támogatásában, annak ellenére, hogy a szurkolók részéről egyre több kritika éri.
Tom Aspinall nehéz küzdelmet vív egy ritka szembetegséggel, amely az UFC 321-en vívott címvédő mérkőzésén elszenvedett sérülés következménye
Keddtől vasárnapig a lengyelországi Lublinban rendezik az úszók rövidpályás Európa-bajnokságát, amelyen 9 férfi és 13 női versenyző képviseli a magyar színeket.
Újabb sportbotrány készül: személyes okok miatt vett ki szabadságot a klubvezető, de más állhat a háttérben
A Middlesex County Cricket Club vezérigazgatója, Andrew Cornish felfüggesztette munkáját a klubnál, miután egy munkatársa kötelességszegéssel vádolta meg.
Szentmihályi Antal olimpiai bajnok labdarúgó, az Újpest és a Vasas egykori legendás kapusa kilenc hónapja költözött feleségével egy budai idősotthonba.
Elhunyt Nicola Pietrangeli, a kétszeres Roland Garros-győztes olasz teniszlegenda.
Magyarországnak jelenleg 14 kvótája van a februári, milánói-cortinai téli olimpiára.
Adrian Sutilt egy nemzetközi nyomozás során vették őrizetbe, csalás és sikkasztás miatt kell felelnie.
Treylon Burks elképesztő, egykezes elkapást mutatott be vasárnap este, csapata reményei a rájátszásra azonban egyre halványulnak.
-
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.