2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A modern mikrofon lágy fókusza a fából készült asztalra helyezve a stúdióban podcast alatt
Sport

Rémisztő pillanat a futballpályán: élő adásban csuklott össze a műsorvezető

Pénzcentrum
2025. december 4. 11:44

Laura Woods, a népszerű brit műsorvezető már jól van, miután élő adásban rosszul lett az angol női labdarúgó-válogatott mérkőzésének közvetítése közben. A mentősök szerint valószínűleg vírusfertőzés okozhatta a rosszullétet - jelentette a Manchester Evening News.

A 38 éves műsorvezető az Anglia-Ghána női barátságos mérkőzés közvetítése során esett össze a St. Mary's Stadionban, amikor Ian Wright és Anita Asante társaságában vezette az ITV4 műsorát. Kollégái azonnal segítségére siettek, a csatorna pedig reklámszünetre váltott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Woods helyét Katie Shanahan vette át, aki tájékoztatta a nézőket, hogy kolléganője rosszul lett. A PA hírügynökség szerint Woods később az Instagram-oldalán nyugtatta meg rajongóit: "Sajnálom, hogy mindenkit megijesztettem, jól vagyok. A csodálatos mentősök szerint valószínűleg vírusfertőzés okozta a rosszullétet, csak pihenésre és folyadékpótlásra van szükségem." Az ijesztő pillanatról itt egy videó:

A műsorvezető hozzátette, hogy nagyon kínosan érzi magát amiatt, hogy ez élő adásban történt, és megköszönte kollégáinak a segítséget. Vőlegénye, Adam Collard az X platformon szintén megerősítette, hogy Woods jól van, és megköszönte a támogatást.

Laura Woods rendszeresen vezeti az ITV és a TNT Sports labdarúgó-közvetítéseit, és a sportvilág egyik elismert műsorvezetőjeként tartják számon.
Címlapkép: Getty Images
#tv #foci #sport #anglia #adás #műsorvezető #labdarúgás #angol foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:25
12:15
12:04
11:44
11:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 3.
Meglepő dolog derült ki a magyarországi drogháborúról: sokan nem is gondolnák, de ők a legnagyobb áldozatok
2025. december 4.
Egyre több magyar mond le az igazi karácsonyfáról: ez az új őrület 2025-ben, rengetegen keresik
2025. december 3.
Térképen Magyarország halálútjai: döbbenet, milyen sokan halnak meg ezeken a gyorsforgalmikon
2025. december 3.
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 4. csütörtök
Borbála, Barbara
49. hét
December 4.
Nemzetközi bányásznap
December 4.
A cookie napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
3 napja
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
3
1 hete
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
4
2 hete
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
5
4 napja
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalomkövető
monitoring rendszer, amely figyeli az ügyfél kártyahasználati szokásait az elkövetett csalások hatékony és időben történő kiszűrése érdekében.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 10:03
Egyre több magyar mond le az igazi karácsonyfáról: ez az új őrület 2025-ben, rengetegen keresik
Pénzcentrum  |  2025. december 4. 07:04
Nyugdíjemelés 2026: több tízezer magyarnak nem 3,6% jár jövőre, hanem ennél is magasabb összeg
Agrárszektor  |  2025. december 4. 11:34
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte