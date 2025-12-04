Rémisztő pillanat a futballpályán: élő adásban csuklott össze a műsorvezető

Laura Woods, a népszerű brit műsorvezető már jól van, miután élő adásban rosszul lett az angol női labdarúgó-válogatott mérkőzésének közvetítése közben. A mentősök szerint valószínűleg vírusfertőzés okozhatta a rosszullétet - jelentette a Manchester Evening News.

A 38 éves műsorvezető az Anglia-Ghána női barátságos mérkőzés közvetítése során esett össze a St. Mary's Stadionban, amikor Ian Wright és Anita Asante társaságában vezette az ITV4 műsorát. Kollégái azonnal segítségére siettek, a csatorna pedig reklámszünetre váltott.

Woods helyét Katie Shanahan vette át, aki tájékoztatta a nézőket, hogy kolléganője rosszul lett. A PA hírügynökség szerint Woods később az Instagram-oldalán nyugtatta meg rajongóit: "Sajnálom, hogy mindenkit megijesztettem, jól vagyok. A csodálatos mentősök szerint valószínűleg vírusfertőzés okozta a rosszullétet, csak pihenésre és folyadékpótlásra van szükségem." Az ijesztő pillanatról itt egy videó:

A műsorvezető hozzátette, hogy nagyon kínosan érzi magát amiatt, hogy ez élő adásban történt, és megköszönte kollégáinak a segítséget. Vőlegénye, Adam Collard az X platformon szintén megerősítette, hogy Woods jól van, és megköszönte a támogatást.

Laura Woods rendszeresen vezeti az ITV és a TNT Sports labdarúgó-közvetítéseit, és a sportvilág egyik elismert műsorvezetőjeként tartják számon.