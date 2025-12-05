Az irániak korábban bojkottal fenyegetőztek, mert problémák voltak a vízumkérelmeikkel.
Megszólalt a vasárnapi versenyről Max Verstappen: így várja a mindent eldöntő nagydíjat, meglesz a vb-cím?
Max Verstappen nyugodtan várja az Abu Dhabi Nagydíjat, ahol vasárnap este akár ötszörös világbajnokká válhat: rendkívüli visszakapaszkodást mutatott be - írja a BBC.
A Red Bull versenyzője a BBC Sportnak adott interjújában átfogóan beszélt rendkívüli szezonjáról és a hétvégi versenyről, ahol a McLaren pilótáival, Lando Norrisszal és Oscar Piastrival fog megküzdeni a bajnoki címért.
"Még mindig nem az én irányításom alatt áll a helyzet, de legalább van küzdelem" - mondta Verstappen a hétvége előtti hozzáállásáról. A holland pilóta szerint szép lenne megnyerni a címet, de ha nem sikerül, "nem fogok sírni a sarokban".
Nyolc versennyel ezelőtt Verstappen még 104 ponttal maradt el az élen állótól és 70 ponttal Norristól. Most azonban már csak 12 pont a hátránya a brittel szemben, és 4 ponttal vezet Piastri előtt, miközben az F1 15 év után először készül háromszereplős bajnoki döntőre a szezonzárón. A lehetséges kimenetelekről hétfőn írtunk, itt olvashatod el újra:
"Már az is bónusz, hogy ebben a küzdelemben vagyok. Még ha nem is nyerjük meg, nem fog fájni, mert tudom, hol veszítettük el, és tudom, hogy általában nem mi voltunk a leggyorsabb csapat" - fogalmazott a holland.
Verstappen az elmúlt nyolc versenyen öt győzelmet, egy második és két harmadik helyet szerzett. A McLaren vezérigazgatója, Zak Brown korábban egy horrorfilm karakteréhez hasonlította, aki újra és újra visszatér, hogy megfélemlítse áldozatait. Amikor arról kérdezték, tudja-e, hogy ez azt jelenti, hogy a riválisai fejében van, Verstappen egyszerűen csak annyit válaszolt: "Igen".
"Tudom, hogy soha nem adom fel. Tudom, hogy mindig megpróbálom kihozni a legtöbbet belőle. Legyőzhetnek egy adott napon? Persze. Mindenkit le lehet győzni egy adott napon, de le tudnak győzni 24 versenyen egy évben? Nem" - magyarázta.
A nyár folyamán semmi nem utalt arra, hogy Verstappen ilyen helyzetbe kerülhet. A Red Bull képtelen volt kilábalni a versenyképességi hullámvölgyből, és Verstappen a Mercedesszel is tárgyalt egy lehetséges átigazolásról. Közben a csapatfőnök Christian Hornert Laurent Mekies váltotta.
"Mindig is nagyszerű kapcsolatom volt Christiannal. És még ma is sokan értékeljük, amit a csapatért tett" - mondta Verstappen. "A csapat már 2024-ben nehéz időszakban volt. És nem igazán tűnt úgy, hogy javul a helyzet. És egy ponton a részvényesek más irányt akartak."
Verstappen elismeri, hogy meglepte, hogy az utolsó futamon még bajnoki esélye van. "Normális esetben, amikor ennyire le vagy maradva - és persze addig a pontig csak felfelé ment minden, igaz? Szóval akkor semmi jel nem utalt arra, hogy meg tudnánk fordítani, vagy legalábbis drasztikusan csökkenteni tudnánk a különbséget."
Ha megnyeri a bajnokságot, az nem lesz a legkielégítőbb szezonja - erre a 2023-as évet jelöli meg, amikor rekordot jelentő 19 győzelmet aratott 22 versenyből. "Ez egy nagyon jó szezon volt, valószínűleg a legjobb szezonom, de időnként frusztráló is volt, mert nem voltunk elég gyorsak."
Az idei egyetlen foltot a spanyol nagydíj jelentette, amikor elvesztette a türelmét, miután csapata utólag rossz gumikat szerelt fel egy késői biztonsági autós szakasz alatt. Verstappen elismeri: "Túlságosan... eltökélt vagyok. Mert soha nem érem be azzal, ami nem elég jó."
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
