2025. december 4. csütörtök Borbála, Barbara
6 °C Budapest
Foci asszisztens vonalbíró játékvezető nő a zászlóval a játéktéren, mozgásban.
Sport

Szexista megjegyzés miatt kell felelnie a futballedzőnek: ilyen se volt még soha

Pénzcentrum
2025. december 4. 10:44

Dean Brennan, a Barnet FC menedzsere hat mérkőzéses eltiltással nézhet szembe, miután az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) szexista megjegyzések miatt eljárást indított ellene: az első ilyen eset az Angol Labdarúgó Liga (EFL) történetében - számolt be a The Guardian.

Brennant az FA E3.1 szabályának súlyosbított megsértésével vádolják, miután állítólag sértő megjegyzéseket tett Kirsty Dowle játékvezetőnőre a Barnet Shrewsbury elleni negyedosztályban játszott mérkőzésén szeptemberben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A menedzsert Dowle az első félidő közepén küldte ki a pályáról sportszerűtlen viselkedés miatt, ami vélhetően dühös reakciót váltott ki Brennanból. A játékvezetőnő a mérkőzés utáni jelentésében rögzítette a történteket, ami FA-vizsgálatot indított el, és végül a vádak megfogalmazásához vezetett.

A vádak szerint Brennan nem megfelelő módon viselkedett és/vagy sértő, illetve becsmérlő szavakat használt Dowle-lal szemben. A súlyosbított vádpont szerint a menedzser megjegyzései a játékvezető nemére vonatkoztak.

Anglia
Barnet
Piaci érték: 3,43M €
Jelenlegi helyezés: #14
English Football League Two helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
13.
Fleetwood Town
18
7
5
6
27
26
1
26
14.
Barnet
18
6
7
5
22
19
3
25
15.
Tranmere Rovers
18
5
8
5
30
27
3
23
Adatlap létrehozva: 2025.12.03.

Hasonló eset miatt Marc White, a Dorking tulajdonosa és menedzsere hat mérkőzéses kispadtól való eltiltást kapott tavaly nyáron, miután egy podcastben nőkkel kapcsolatos sértő megjegyzéseket tett.

Az FA 2013-ban vezette be a minimum öt mérkőzéses eltiltást a bizonyított diszkriminációs esetekre, amit 2019-ben hat mérkőzésre emeltek. Ez a minimális szankció vonatkozik a rasszizmussal, homofóbiával vagy bármilyen más diszkriminatív nyelvhasználattal vagy viselkedéssel kapcsolatos vétségekre. Az eltiltás súlyosbító tényezők esetén növelhető, vagy enyhítő körülmények fennállása esetén csökkenthető.
Címlapkép: Getty Images
