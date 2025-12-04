A Meta megkezdte a 16 év alatti felhasználók kizárását közösségi platformjairól, egy héttel a szigorú korhatár-szabályozás életbe lépése előtt.
Szexista megjegyzés miatt kell felelnie a futballedzőnek: ilyen se volt még soha
Dean Brennan, a Barnet FC menedzsere hat mérkőzéses eltiltással nézhet szembe, miután az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) szexista megjegyzések miatt eljárást indított ellene: az első ilyen eset az Angol Labdarúgó Liga (EFL) történetében - számolt be a The Guardian.
Brennant az FA E3.1 szabályának súlyosbított megsértésével vádolják, miután állítólag sértő megjegyzéseket tett Kirsty Dowle játékvezetőnőre a Barnet Shrewsbury elleni negyedosztályban játszott mérkőzésén szeptemberben.
A menedzsert Dowle az első félidő közepén küldte ki a pályáról sportszerűtlen viselkedés miatt, ami vélhetően dühös reakciót váltott ki Brennanból. A játékvezetőnő a mérkőzés utáni jelentésében rögzítette a történteket, ami FA-vizsgálatot indított el, és végül a vádak megfogalmazásához vezetett.
A vádak szerint Brennan nem megfelelő módon viselkedett és/vagy sértő, illetve becsmérlő szavakat használt Dowle-lal szemben. A súlyosbított vádpont szerint a menedzser megjegyzései a játékvezető nemére vonatkoztak.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
13.
Fleetwood Town
|
18
|
7
|
5
|
6
|
27
|
26
|
1
|
26
|
14.
Barnet
|
18
|
6
|
7
|
5
|
22
|
19
|
3
|
25
|
15.
Tranmere Rovers
|
18
|
5
|
8
|
5
|
30
|
27
|
3
|
23
Hasonló eset miatt Marc White, a Dorking tulajdonosa és menedzsere hat mérkőzéses kispadtól való eltiltást kapott tavaly nyáron, miután egy podcastben nőkkel kapcsolatos sértő megjegyzéseket tett.
Az FA 2013-ban vezette be a minimum öt mérkőzéses eltiltást a bizonyított diszkriminációs esetekre, amit 2019-ben hat mérkőzésre emeltek. Ez a minimális szankció vonatkozik a rasszizmussal, homofóbiával vagy bármilyen más diszkriminatív nyelvhasználattal vagy viselkedéssel kapcsolatos vétségekre. Az eltiltás súlyosbító tényezők esetén növelhető, vagy enyhítő körülmények fennállása esetén csökkenthető.
