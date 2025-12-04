Szexista megjegyzés miatt kell felelnie a futballedzőnek: ilyen se volt még soha

Dean Brennan, a Barnet FC menedzsere hat mérkőzéses eltiltással nézhet szembe, miután az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) szexista megjegyzések miatt eljárást indított ellene: az első ilyen eset az Angol Labdarúgó Liga (EFL) történetében - számolt be a The Guardian.

Brennant az FA E3.1 szabályának súlyosbított megsértésével vádolják, miután állítólag sértő megjegyzéseket tett Kirsty Dowle játékvezetőnőre a Barnet Shrewsbury elleni negyedosztályban játszott mérkőzésén szeptemberben.

A menedzsert Dowle az első félidő közepén küldte ki a pályáról sportszerűtlen viselkedés miatt, ami vélhetően dühös reakciót váltott ki Brennanból. A játékvezetőnő a mérkőzés utáni jelentésében rögzítette a történteket, ami FA-vizsgálatot indított el, és végül a vádak megfogalmazásához vezetett.

A vádak szerint Brennan nem megfelelő módon viselkedett és/vagy sértő, illetve becsmérlő szavakat használt Dowle-lal szemben. A súlyosbított vádpont szerint a menedzser megjegyzései a játékvezető nemére vonatkoztak.

Anglia Barnet Piaci érték: 3,43M € Bajnokság: English Football League Two Jelenlegi helyezés: #14 English Football League Two helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 13. Fleetwood Town 18 7 5 6 27 26 1 26 14. Barnet 18 6 7 5 22 19 3 25 15. Tranmere Rovers 18 5 8 5 30 27 3 23 Adatlap létrehozva: 2025.12.03.

Hasonló eset miatt Marc White, a Dorking tulajdonosa és menedzsere hat mérkőzéses kispadtól való eltiltást kapott tavaly nyáron, miután egy podcastben nőkkel kapcsolatos sértő megjegyzéseket tett.

Az FA 2013-ban vezette be a minimum öt mérkőzéses eltiltást a bizonyított diszkriminációs esetekre, amit 2019-ben hat mérkőzésre emeltek. Ez a minimális szankció vonatkozik a rasszizmussal, homofóbiával vagy bármilyen más diszkriminatív nyelvhasználattal vagy viselkedéssel kapcsolatos vétségekre. Az eltiltás súlyosbító tényezők esetén növelhető, vagy enyhítő körülmények fennállása esetén csökkenthető.